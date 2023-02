Bố mất sớm, mẹ một mình vất vả nuôi con, đôi vợ chồng báo hiếu mẹ cơ ngơi khang trang, sống tươi vui mỗi ngày

Mẹ bốc gạch thuê nuôi con trưởng thành

Phan Thị Thủy Tiên (SN 1997), từng nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “hot girl bóng đá”. Năm 2019, Tiên kết hôn với ông xã là doanh nhân Lê Diên Hạnh (SN 1997). Cặp đôi hiện đã có một bé trai kháu khỉnh tên Pali, 3 tuổi.

Sau khi kết hôn, Tiên cùng chồng phát triển kinh doanh. Gia đình cô hiện cũng có một kênh Tik Tok sở hữu 4,5 triệu lượt theo dõi, với những câu chuyện xoay quanh đề tài gia đình, mẹ chồng nàng dâu cực kỳ dí dỏm. Đặc biệt, câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của Thủy Tiên và bác Công Thị Thúy (54 tuổi) cũng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ chồng Hạnh và Tiên

Vợ chồng Tiên bên mẹ chồng

Thủy Tiên tâm sự, ngay từ lần đầu gọi điện thoại để trò chuyện với “mẹ chồng tương lai”, cô đã có những ấn tượng tốt đẹp với bác Thúy. Trong cuộc trò chuyện, bác Thúy luôn nói với Tiên: “Con ơi, con chăm sóc anh Hạnh giúp bác nhé. Bác lo lắng lắm nhưng mà có con thì bác yên tâm rồi”.

Khi quen Tiên, Hạnh cũng về thủ thỉ với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ say xe nên con chọn con dâu ở gần cho mẹ nhé”. Nghe vậy là bác Thúy đã rất vui mừng.

Bác Thúy tâm sự, Hạnh thiệt thòi hơn bao bạn bè khác. Năm Hạnh 6 tuổi thì bố không may qua đời vì tai nạn giao thông. "Một mình tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ của Hạnh. Tôi đi bốc gạch thuê, thường phải làm vào ban đêm. Lúc Hạnh còn nhỏ thì tôi đi làm là phải bế cả con đi, bốc những cục gạch to, nặng 20-25kg từ trên xe xuống ấy, vừa làm vừa hát cho con ngủ. Khi con ngủ say giấc là tôi bốc xong một chuyến gạch và bế con về.

Sau này Hạnh lớn thì ở nhà, không đi cùng mẹ nữa. Tôi đi làm rất vất vả, rất mệt nhưng mỗi khi về Hạnh lại mở vở ra khoe: 'Hôm nay con được rất nhiều điểm 10', thế là tôi vui lắm, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Tôi không bao giờ đánh, mắng Hạnh mà luôn tâm sự cùng con".

Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu của Tiên và bác Thúy rất tốt đẹp

Khi con có khuyết điểm gì thì tôi bảo Hạnh lấy một tờ giấy để viết hết những lỗi của mình ra đấy, xin lỗi mẹ và hứa sửa chữa. Hạnh rất nghe lời và luôn cố gắng học hành để bố được yên nghỉ, mẹ yên tâm làm việc.

"Giờ con trưởng thành, thành công và có được cơ ngơi như thế này là tôi rất mừng cho các con. Bản thân tôi cũng thiếu thốn tình cảm và cũng chỉ có một cậu con trai thôi nên tôi coi con dâu như là con gái mình, không bao giờ có tư tưởng mẹ chồng - nàng dâu thế này thế khác", bác Thúy tâm sự.

Hạnh phúc vì có thể báo hiếu mẹ

Hiểu được nỗi vất vả của mẹ, Tiên và Hạnh càng thương mẹ nhiều hơn. Sau nhiều năm phấn đấu, vợ chồng Tiên đã tậu được căn biệt thự khang trang, rộng 500m2, trị giá 40 tỷ đồng. Trong nhà, cặp đôi bố trí cho mẹ không gian riêng đẹp đẽ, thoải mái. Đặc biệt trên sân thượng còn có vườn rau để bác Thúy thỏa đam mê trồng trọt. Được báo hiếu cho mẹ cuộc sống đủ đầy, vui vẻ là điều mà vợ chồng Tiên hạnh phúc vô cùng.

Cơ ngơi khang trang của vợ chồng Tiên - Hạnh

Nàng dâu trẻ bộc bạch: "Ngày xưa mẹ vất vả lắm. Bây giờ thì chúng mình đã báo hiếu được cho mẹ rồi. Để có được cơ ngơi này thì phần lớn nhờ hậu phương vững chắc là mẹ. Mẹ luôn hết lòng giúp đỡ chúng mình chăm chút gia đình, chăm cháu, lo cơm nước,... để hai vợ chồng có thời gian làm việc, cố gắng hoàn thành những mục tiêu".

Suốt 4 năm qua, Tiên và bác Thúy chung sống rất vui vẻ, thuận hòa nên Hạnh rất yên tâm. Bác Thúy cũng là người luôn đứng ra để vun vén cho các con. Mỗi khi Tiên và Hạnh có cãi vã là bác lại xách ba lô lên rồi bảo: "Các con mà cứ cãi nhau thế thế này thì mẹ về quê đây, mẹ không ở nữa đâu". Nghe vậy, cả Tiên và Hạnh đều sợ, xin lỗi mẹ ngay lập tức rồi làm hòa với nhau.

Mỗi ngày, bác Thúy đều dành cho các con những lời yêu thương. Hạnh sống tình cảm từ nhỏ nên cũng hay bày tỏ tình cảm với mẹ, ngày nào cũng nhắn tin nói: "Yêu mẹ" hay "Chúc mẹ ngủ ngon". Còn Tiên thì luôn dành cho mẹ chồng lời cảm ơn vào mỗi dịp đặc biệt.

Cả gia đình luôn quây quần bên nhau

Tình cảm của các thành viên trong gia đình Tiên luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bác Thúy được cư dân mạng gọi là "Mẹ chồng quốc dân", mọi người thường xuyên nhắn tin để trò chuyện, tâm sự chuyện gia đình với bác.

Thời gian tới, Tiên và Hạnh ngoài phát triển công việc kinh doanh thì sẽ vẫn tiếp tục duy trì kênh TikTok. Cả Tiên và bác Thúy đều mong qua những câu chuyện hài hước sẽ giúp mọi người phần nào xóa bỏ định kiến mẹ chồng - nàng dâu để cùng sống yêu thương và bao dung nhiều hơn.

Nguồn: Gõ cửa thăm nhà, Ảnh: FBNV