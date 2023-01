Bổ nhiệm nhân sự 7 cơ quan Công an

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thao

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại



Chiều ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại kể từ ngày 10/1/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thao được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao đảm nhận các trọng trách mới; ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Đại tá Nguyễn Xuân Thao trên lĩnh vực công tác được giao, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đề nghị đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, công hiến công sức và kinh nghiệm công tác tại địa phương cùng cấp ủy, lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Trần Hồng Vinh.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh



Chiều 9/1, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Hồng Minh, sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác xây dựng lực lượng của Công an Trà Vinh thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tin tưởng thời gian tới, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, cùng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu Đại tá Trần Hồng Minh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết tốt nội bộ, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, góp phần cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó, xứng đáng với sự tin tưởng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại tá Lâm Thành Sol. Ảnh CAND

Bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol giữ chức Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến; Đại tá Bùi Quốc Khánh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng



Ngày 5/1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an, kể từ ngày 9/1/2023. Việc trao Quyết định cho Đại tá Lâm Thành Sol được tổ chức tại Cục Ngoại tuyến.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định và chúc mừng Đại tá Bùi Quốc Khánh tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh CAND

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh, Phó Cục trưởng (một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an) đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, kể từ ngày 9/1/2023.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Lâm Thành Sol đối với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Đại tá Lâm Thành Sol luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, là người cán bộ, lãnh đạo chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chúc mừng Đại tá Lâm Thành Sol và Đại tá Bùi Quốc Khánh.

Chúc mừng Đại tá Bùi Quốc Khánh được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của đồng chí Bùi Quốc Khánh trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.



Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Bùi Quốc Khánh cần tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tổ chức cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ sở... phát huy truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chúc mừng Đại tá Lâm Thành Sol và Đại tá Bùi Quốc Khánh.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Bùi Quốc Khánh cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng đã tín nhiệm trao trọng trách mới cho đồng chí. Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Bùi Quốc Khánh hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...



Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn chúc mừng đồng chí Vũ Văn Quân và đồng chí Thăng Quang Huy.

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn



Ngày 3/1, Công an tỉnh Bắc Kạn đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Thăng Quang Huy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu giao nhiệm vụ Đồng chí Hoàng Duy Chinh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn và đồng chí Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của Đại tá Vũ Văn Quân và chúc mừng đồng chí Thăng Quang Huy được tin tưởng, giao trọng trách mới. Mong muốn đồng chí trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng Công an Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương và Ban Giám đốc Công an Bắc Giang chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Bình.

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Bình giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

Liên quan đến nhân sự ngành Công an, vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra án xâm phạm nhân thân, quyền tự do dân chủ của công dân, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 30/12/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Bình nhận nhiệm vụ mới tại Công an tỉnh Bắc Giang. Đồng thời tin tưởng đồng chí tân Phó Giám đốc sẽ phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và bề dày công tác của mình, tiếp tục cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.