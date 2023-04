Bổ nhiệm tân Giám đốc Học viện An ninh, Giám đốc Công an tỉnh

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Tạ Văn Đẹp.

Ngày 24/4, tại Công an tỉnh Bình Dương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Đến dự có các đồng chí là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân, Ban giám đốc Công an hai tỉnh Bình Dương, Tây Ninh…

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương kể từ ngày 01/05/2023.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại tá Trịnh Ngọc Quyên và Đại tá Tạ Văn Đẹp ở cương vị công tác mới.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Đại tá Tạ Văn Đẹp là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tận tụy với công việc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Văn Đẹp cần tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Bộ Công an giao phó.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, Bình Dương là tỉnh phát triển năng động nhưng cũng là địa phương có dân số tăng cơ học cao nên tình hình an ninh, trật tự phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho ngành Công an.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kéo giảm các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Thành quả đó có công sức đóng góp của Đại tá Trịnh Ngọc Quyên và tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị đồng chí Tạ Văn Đẹp nhanh chóng nắm bắt tình hình chung, tình hình cụ thể ở địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác để tiếp tục đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại tá Tạ Văn Đẹp sinh năm 1975, quê quán Trảng Bàng, Tây Ninh; có học vị Tiến sĩ Cảnh sát nhân dân./.