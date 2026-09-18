Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng chứng khoán không phải là đích đến cuối cùng

Tại sự kiện “ Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global Equity Index Series ” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức ngày 18/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực khẳng định vị thế là một điểm đến đầu tư năng động, hấp dẫn và nhiều tiềm năng đối với nhà đầu tư trong khu vực cũng như trên thế giới.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế dịch chuyển mạnh, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Việt Nam đồng thời ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với chuyển giao tri thức, công nghệ và quản trị tiên tiến, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều cải cách về thể chế và vận hành, đồng thời tăng cường sự cởi mở, đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Thị trường vốn qua đó đóng góp vào sự ổn định, phát triển của hệ thống tài chính quốc gia và trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ba định hướng lớn của thị trường vốn﻿

Bộ trưởng nhấn mạnh, khuôn khổ pháp lý và chính sách của thị trường vốn Việt Nam có nhiều bước tiến, tập trung vào ba định hướng lớn:

Thứ nhất là nâng cao chất lượng quản trị, kỷ luật thị trường, đồng thời tăng cường hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước.

Thứ hai là tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo các chuẩn mực quốc tế.

Thứ ba là xây dựng nền tảng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá đây là những bước tiến quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời phát triển thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Với những cải cách được triển khai cùng quyết tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell công bố nâng hạng từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” trong kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tiếp tục được khẳng định trong kỳ đánh giá tháng 4/2026.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục thay đổi.

Theo đó, Việt Nam cần tiếp tục chủ động, linh hoạt và sẵn sàng hoàn thiện cơ chế, chính sách cũng như thiết chế quản lý, giám sát thị trường.

Trên tinh thần này, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành và triển khai đồng bộ các định hướng chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Các trọng tâm được Bộ trưởng đề cập gồm tiếp tục nâng cao thanh khoản và chất lượng thị trường; hiện đại hóa hạ tầng; tăng cường các công cụ quản trị rủi ro; đa dạng hóa sản phẩm; thu hút dòng vốn theo hướng bền vững; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, giám sát và mở cửa thị trường.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đây cũng là những nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế, qua đó phát huy hiệu quả hơn nguồn lực quốc tế phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.

Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe, chủ động tiếp thu các khuyến nghị quốc tế và tiếp tục thúc đẩy cải cách, hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững.

“Với nền tảng cải cách đã được xây dựng và những bước tiến mới của thị trường, chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác với cộng đồng tài chính quốc tế ngày càng được củng cố và mở rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.