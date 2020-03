Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2020 là năm phổ cập điện thoại thông minh thương hiệu Việt đến 100% người dân

Tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý I/2020 của Bộ TTTT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết năm 2020 được xác định là năm chuyển đổi số quốc gia, tiếp tục nâng cao thứ hạng Việt Nam, phát triển ICT; tiếp tục hành động theo tinh thần "Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm - Bứt phá".



Ông nêu rõ năm 2020, Bộ TTTT có tuyên bố quốc gia về Chuyển đổi số, sớm trình Chính phủ về Đề án chuyển đổi số quốc gia, chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Đây cũng là năm thúc đẩy Bộ mã Bưu chính đến từng hộ gia đình, phổ cập nhanh điện thoại thông minh. Theo Bộ trưởng, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chương trình về phổ cập điện thoại thông minh, thông qua việc sản xuất điện thoại thông minh mang thương hiệu Việt Nam đến 100% người dân.

Năm 2020 cũng là năm đầu tiên Chính phủ điện tử được giao cho Bộ TTTT triển khai. Đối với các Sở TT&TT, năm 2020 là năm đầu tiên Sở TT&TT triển khai Chính phủ số, 100% tỉnh/Bộ/ngành có nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung, có Trung tâm an toàn, an ninh mạng quốc gia; có hệ sinh thái, sản phẩm an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, làm chủ thiết bị hạ tầng viễn thông, đặc biệt là thiết bị 5G…

Đặc biệt, Bộ trưởng cho rằng: Năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Triển lãm Số thế giới do vậy phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thành công.

Mặt khác, các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp phải chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan từ Trung ương đến địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các Sở TTTT cần phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT để thực hiện nhiệm vụ được giao bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Bộ TTTT có quyết định cử người đi biệt phái về địa phương. Bộ trưởng đề nghị các Sở TTTT tạo điều kiện để cán bộ được biệt phái phát huy khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các sở cũng cần xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển của Ngành, nhất là hạ tầng viễn thông, hạ tầng số. Các đơn vị phải tổ chức đo đạc các chỉ số phát triển của Ngành từ Sở TT&TT cho tới cấp Bộ…

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các Sở TTTT địa phương cần chú ý và cụ thể hóa Chỉ thị số 01 của Thủ tướng phủ "Về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam" tại địa phương. Sở TT&TT cần đóng vai giúp doanh nghiệp thuộc Ngành tại địa phương phát triển và có nhiều đóng góp cho tỉnh.

Về Chính phủ điện tử, phải cải thiện được các chỉ số về an toàn thông tin và tin học hoá. An toàn thông tin là nền tảng của chính phủ điện tử, an toàn thông tin phải đi trước.

Về dịch vụ công trực tuyến, con số tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 phải chiếm ít nhất 50% tổng số giao dịch dịch vụ công. Tỷ lệ phát sinh hồ sơ của các dịch vụ này phải trên 50%, tức là lên cấp độ 4 phải có người dùng…