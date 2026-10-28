Bộ trưởng Xây dựng: Nhà xã hội sau 5 năm không được bán lại theo giá thị trường

Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đưa ra tại phiên thảo luận tại hội trường chiều 28/10, khi giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. (Ảnh: Media Quốc hội)

Lý giải về sự khác biệt giá nhà ở xã hội giữa các địa phương, thậm chí giữa các dự án trong cùng một thành phố, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, tất cả các dự án nhà ở xã hội đều phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Sở Xây dựng, thẩm định giá trước khi đưa ra bán.

Các chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội đã được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi như miễn, giảm thuế, hỗ trợ về đất đai, giải phóng mặt bằng và tiếp cận nguồn vốn tín dụng...

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, giá bán nhà ở xã hội không chỉ phụ thuộc vào những chính sách ưu đãi này mà còn được hình thành từ nhiều khoản chi phí thực tế, bao gồm chi phí xây dựng, đầu tư hạ tầng và lãi vay ngân hàng.

Bộ trưởng lấy ví dụ, một dự án có 2-3 tầng hầm để xe sẽ có chi phí đầu tư khác với dự án chỉ có 1 tầng hầm hoặc không có tầng hầm. Giá vật tư, vật liệu xây dựng giữa các địa phương cũng không giống nhau... Những yếu tố này dẫn đến sự chênh lệch giá nhà ở xã hội trên thị trường.

“ Thời gian qua, g iá nhà ở xã hội nằm trong khoảng từ 15 đến 29 triệu đồng/m², tùy theo địa phương, tùy theo địa bàn ”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Một nội dung khác được đại biểu Quốc hội quan tâm là điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm, đặc biệt là đối tượng được nhận chuyển nhượng và việc xác định giá bán lại.

Tư lệnh ngành Xây dựng nhấn mạnh, nhà ở xã hội là chính sách mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ những người khó khăn về chỗ ở. Vì vậy, khi người mua không còn nhu cầu sử dụng và muốn chuyển nhượng, cần có những điều kiện nhất định để tránh việc lợi dụng chính sách nhằm trục lợi.

“ Nhà có tuổi thọ sử dụng khoảng 100 năm trong điều kiện bình thường. Mua được, sau 5 năm lại muốn bán theo giá thị trường là không được. Vì vậy cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các tỉnh, thành phố trước khi đưa quy định vào dự thảo Luật ”, ông Trần Hồng Minh nói.

Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Bộ trưởng cho biết cần xác định cụ thể nhu cầu và số lượng nhà ở tại từng địa phương, từng tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở khác phải tuân thủ quy hoạch. Đối với những trường hợp vi phạm trong quá trình phát triển nhà ở trước đây, cần có phương án xử lý theo quy định pháp luật.

Dẫn trường hợp các dự án của Tập đoàn Mường Thanh - nơi một số căn hộ gặp vướng mắc trong giao dịch và hoàn thiện thủ tục pháp lý, Bộ trưởng thông tin Hà Nội đã đưa ra 3 phương án xử lý trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Chính phủ và những quy định pháp luật liên quan.

Đối với giá thuê nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Bộ trưởng cho biết, giá cho thuê không được vượt quá mức giá do UBND cấp tỉnh quy định. Hằng năm, địa phương thực hiện thẩm định giá đối với nhà ở được xây dựng, bao gồm cả nhà ở do doanh nghiệp tư nhân đầu tư và nhà ở do Nhà nước đầu tư.

Bộ trưởng dẫn thực tế tại Hà Nội để cho thấy sự khác biệt về chi phí thuê giữa nhà ở thương mại và nhà ở dành cho đối tượng được hưởng chính sách. Trong cùng một khu nhà, căn hộ thương mại có giá thuê khoảng 18 triệu đồng, trong khi căn hộ cho thuê dành cho đối tượng được hưởng chính sách có giá khoảng 6 triệu đồng.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề cập những khó khăn trong cải tạo chung cư cũ, đặc biệt là các công trình được xây dựng trước năm 1994.

Theo Bộ trưởng, nhiều căn hộ chung cư cũ trước đây chỉ có diện tích khoảng 20-30m². Khi cải tạo, xây dựng lại, Hà Nội đã áp dụng hệ số bồi thường diện tích lên tới 1,5 lần đối với một số trường hợp.

Tuy nhiên, nếu người dân đều yêu cầu được bố trí căn hộ mới rộng khoảng 100m², trong khi không đủ khả năng đóng thêm phần chênh lệch và đề nghị Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí, việc triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn.

“ Và như thế thì không có nhà đầu tư nào đến làm được ”, Bộ trưởng nói thêm.