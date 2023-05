Bỏ túi những mẹo cần thiết cho chuyến du lịch nước ngoài thêm vui

Lựa chọn điểm đến hấp dẫn

Theo các thống kê của Google Destination, người Việt thường chọn các điểm đến thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia,...

Trong đó, thủ đô Bangkok của Thái Lan là thành phố được nhiều du khách Việt ghé thăm nhất. Bangkok thường được biết đến như là thiên đường du lịch của Thái Lan, hội tụ tất cả những gì một tín đồ du lịch mong muốn như: những loại hình giải trí độc đáo, các trung tâm thương mại sầm uất, dịch vụ chất lượng, nền ẩm thực phong phú… Hiện nay, quốc gia này đang trong mùa du lịch sôi động nhất năm với nhiều sự kiện thú vị như lễ hội té nước (tháng 4), lễ hội tên lửa Yasothon Bun Bangfai (tháng 5), lễ hội trái cây (từ tháng 6-7).

Với Singapore, đây tuy là quốc gia nhỏ nhất Đông Nam Á, nhưng có tất cả để đáp ứng mọi nhu cầu tham quan của du khách: môi trường xanh – sạch – đẹp, cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất thế giới, văn hóa đa dạng lâu đời, ẩm thực đặc sắc, hàng loạt các trung tâm mua sắm khổng lồ, cuộc sống về đêm sôi động, cùng nhiều điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá.

Bên cạnh đó, các quốc gia Đông Nam Á có bãi biển, quần đảo, rừng nhiệt đới tuyệt đẹp giúp xua tan cái nóng mùa hè cũng là lựa chọn của nhiều người.

Mẹo hay giúp chuyến đi của bạn trở nên tuyệt vời

Anh Nguyễn Văn Sinh, một người vừa tham gia lễ hội té nước Thái Lan và có ý định tiếp tục du lịch ở đây đến hết tháng 5 chia sẻ, khi đến đất nước Chùa Vàng, du khách nên tham gia vào những hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa bởi có rất nhiều điều thú vị, ấn tượng.

“Vừa qua mình đi chợ nổi Damnoen Saduak và có những trải nghiệm rất thú vị. Hàng hóa rất đa dạng, thức ăn ngon, người dân thân thiện. Tuy nhiên, khi đến khu vực này, mình rất bất ngờ vì toàn bộ thẻ tín dụng đều bị “vô hiệu hóa”, do hầu hết các tiểu thương ở đây chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt. Rất may mình có mang theo một lượng tiền mặt đủ để tận hưởng trong thời gian ở đây. Nếu thanh toán điện tử, các giao dịch cũng diễn ra rất lâu, chủ yếu do giữa sông nên tín hiệu có phần hơi kém. Ngoài ra, chính phủ ở đây cũng có quy định tàu bè không được phép neo lại quá lâu, do đó nếu có đến địa điểm này mình nghĩ bạn nên mang theo tiền mặt để tránh rơi vào các tình huống khó xử.

Anh kể thêm vừa qua anh có kết nối được với một số người bạn bản địa và có một chuyến “phượt” ra ngoại ô Thái Lan. Tuy nhiên, trên đường đi, anh bị ngã và hỏng xe, rất may là có mang theo tiền mặt nên phần lớn các vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng.

Theo chị Trương Ngọc Ái – người đang chuẩn bị cho chuyến du lịch cùng bạn thân vào tháng 6 tới đây, thì bên cạnh thẻ tín dụng, mỗi người nên mang theo tiền mặt để sử dụng trong những tình huống cần kíp.

“Trong một lần du lịch nước ngoài trước đây, do tính toán không khéo nên mình chỉ đăng ký hạn mức thẻ tín dụng vừa đủ mua sắm cho bản thân mà quên mất phải mua giúp người thân. May mắn là mình có mang theo tiền mặt nên cũng đã hoàn thành những lời đề nghị của người thân. Cũng lần đó, không nhờ tiền mặt, mình cũng không thể bắt được taxi về khách sạn vì hạn mức thẻ đã hết sạch”, chị Ngọc Ái tâm sự.

Rút kinh nghiệm từ chuyến đi đó, chị Ái luôn giữ một số tiền mặt nhất định để linh hoạt sử dụng khi đi du lịch nước ngoài, tránh trường hợp dở khóc dở cười ở nơi xứ lạ.

Theo báo cáo hành vi người tiêu dùng trong hoạt động thanh toán của Visa năm 2022, có khoảng 70% dân số thuộc khu vực Đông Nam Á đã sử dụng thanh toán không tiền mặt. Trong đó, Thái Lan đứng đầu với tỷ lệ 87% và Singapore khoảng 60%. Tuy nhiên, lượng người sử dụng tiền mặt vẫn ở mức cao. Cụ thể, toàn khu vực Đông Nam Á đang có khoảng 44% người tiêu dùng vẫn duy trì thói quen thực hiện các giao dịch bằng tiền mặt.

Nhìn chung, mặc dù thanh toán thông qua các hình thức điện tử đang rất phổ biến ở khu vực Đông Nam Á, song vẫn có một đại bộ phận dân cư ưa chuộng dùng tiền mặt trong giao dịch. Do đó, khi du lịch ở các quốc gia, bên cạnh thẻ tín dụng, điện thoại có app ngân hàng hỗ trợ thanh toán ở nước ngoài, du khách cũng nên mang theo tiền mặt để tiện dùng.

Đổi ngoại tệ chỉ 15 phút

Thấu hiểu nhu cầu về an toàn tài chính cũng như mong muốn có được những trải nghiệm thú vị trong các chuyến du lịch, bên cạnh các sản phẩm thẻ với nhiều ưu đãi, và tính năng vượt trội, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ đổi ngoại tệ với hạn mức cao, chi phí thuộc nhóm thấp nhất thị trường và quy trình giao dịch nhanh gọn.

Nếu mua ngoại tệ cho chuyến du lịch, thăm viếng thân nhân ở nước ngoài, hạn mức sẽ căn cứ trên cơ sở nhu cầu thực tế của bạn và theo quy định.

Riêng với nhu cầu định cư, du học, khám chữa bệnh, chuyển tiền cho thân nhân ở nước ngoài, VIB thiết kế sản phẩm ngoại hối nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chi tiêu thực tế của khách hàng cá nhân với hạn mức bán tối đa tương đương thu nhập bình quân đầu người (GDP) tại các quốc gia điểm đến. Khách hàng có thể mua đến 70.000 USD (Đô-la Mỹ), 89.000 AUD (Đô-la Úc), 37.000 GBP (Bảng Anh), 5.000.000 JPY (Yên Nhật), 40.000.000 KRW (Won), 39.000 EUR (Euro), 230.000 THB (Baht)… tùy theo điểm đến và nhu cầu chi tiêu ngoại tệ.

Với tỷ giá cạnh tranh và danh mục 16 đồng ngoại tệ đại diện cho gần 50 quốc gia, VIB cam kết chất lượng cho đa dạng nhu cầu chi tiêu ngoại tệ của khách hàng.

Hướng đến sự thuận tiện cho khách hàng khi mua ngoại tệ, VIB thiết kế bộ chứng từ tinh giản, giúp người dùng tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, tối giản quy trình xử lý tại quầy và đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật. Trong vòng khoảng 15 phút giao dịch, khách hàng nhận ngay ngoại tệ tiền mặt để sẵn sàng cho chuyến du lịch đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè.

Luôn cam kết chất lượng cho nhu cầu thực tế của khách hàng, VIB liên tục nâng cấp tính năng cho sản phẩm, dịch vụ với tiện ích vượt trội, mang lại trải nghiệm giao dịch tài chính hiện đại, thuận tiện cho hơn 4 triệu khách hàng hiện nay.