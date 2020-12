Bỏ ứng dụng đầu tư hot nhất nước Mỹ, hàng nghìn khách hàng tìm đến nền tảng môi giới được Trung Quốc hậu thuẫn

Webull là công ty được thành lập bởi cựu nhân viên Alibaba – Wang Anquan. Hiện tại, số lượng khách hàng của nền tảng đầu tư này đã tăng gấp 10 lần trong năm nay, lên hơn 2 triệu người. Webull cung cấp các giao dịch chứng khoán miễn phí, với giao diện được đánh giá là "trơn tru". Dù số lượng khách hàng vẫn còn thấp hơn so với con số 13 triệu người của Robinood, nhưng Webull cho biết họ đang lôi kéo người dùng từ đối thủ sang.



Công ty này hiện có kế hoạch theo đuổi vòng gọi vốn lớn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Mỹ và có thể mở rộng sang mảng tư vấn tài chính mở rộng, cùng hệ thống quản lý tài sản được gọi là dịch vụ tư vấn bằng robot.

Giao diện trên điện thoại của Webull.

Sự phát triển đến chóng mặt của Webull tại Mỹ là một điều gần như chưa xảy ra đối với 1 công ty tài chính do Trugn Quốc sở hữu, đặc biệt là ở thời điểm quan hệ giữa 2 nước đang ở giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ. Cuộc đụng độ giữa 2 siêu cường đã lan sang cả lĩnh vực tài chính, khi chính quyền ông Trump cân nhắc những quy định hạn chế với các nền tảng thanh toán của Trung Quốc và đe dọa sẽ hủy niêm yết doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ.

Dù vấn đề về công ty sở hữu của Webull thu hút một số ý kiến trên những diễn đàn thảo luận trực tuyến của nhà đầu tư Mỹ, nhưng công ty này vẫn đang nhấn mạnh mối liên hệ của họ với Mỹ. Hiện tại, Webull lưu trữ dữ liệu người dùng ngay tại nước sở tại, tuân theo các quy định giống như những công ty môi giới khác của Mỹ và đặt văn phòng ngay cạnh Tòa nhà Trump ở số 40 Phố Wall.

Năm 2016, Wang đã rời Alibaba để giúp điều hành bộ phận tài chính của Xiaomi, trước khi sáng lập nền tảng Webull. Trong 1 cuộc phỏng vấn, Wang cho biết ông luôn đặt mục tiêu xây dựng một công ty toàn cầu và nói rằng để đạt được, trước tiên ông cần phải thành công ở đất Mỹ.

Nhận được sự hậu thuẫn ban đầu tư nhà sáng lập của Xiaomi – Lei Jun, Wang đã mở công ty môi giới tại Mỹ và thuê Anthony Denier làm CEO vào năm 2017, khi cả 2 đang bàn về chiến lược kinh doanh tại một nhà hàng ở New York. Denier từng làm việc tại Credit Suisse Group AG và ING Groep NV, có 2 thập kỷ "chinh chiến" trên Phố Wall.

Hiện tại, người dùng của Webull dường như ít quan tâm đến mối liên hệ với Trung Quốc của công ty, họ chu sý nhiều hơn đến giá trị của nền tảng giao dịch. Ứng dụng trên điện thoại của Webull đuọc miêu tả là có sự gọn gàng, thân thiện với người mới đầu tư của Robinhood, kết hợp với dữ liệu được phân tích nâng cao hơn của các công ty như Interactive Brokers. Trước đó, giao diện của Robinhood từng bị chỉ trích vì giống một trò chơi hơn, thay vì khuyến khích hoạt động đầu tư dài hạn. Trong khi đó, Webull có giao diện chuyên nghiệp hơn, với công cụ ở ngoài màn hình có thông tin về mọi thứ - từ xếp hạng của các nhà phân tích cho đến dữ liệu bán khống và chỉ báo kỹ thuật.

Tuy nhiên, Webull cũng hứng chịu những lời phàn nàn tương tự rằng họ đang lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia ngày càng nhiều vào việc giao dịch cổ phiếu và giao dịch trong ngày. Denier phản hồi rằng, Webull đã nỗ lực tránh tình trạng này và tầm nhìn họ có từ đầu là không để mọi thứ đơn giản quá mức.

Shayla North – chuyên gia ngành phát hành dược phẩm 30 tuổi, đã đăng tài trên Youtube về hoạt động đầu tư cổ phiếu của chị trong thời điểm đại dịch diễn ra. North lần đầu tiên nghe nói về Webull từ những người dùng YouTube khác. Hiện tại, chị đã bỏ Robinhood để sang ứng dụng này. North cho hay: "Webull phù hợp với một nhà giao dịch chứng khoán dày dặn kinh nghiệm hơn". Một trong những tính năng yêu thíchc ủa chị là ứng dụng cho phép người dùng mô phỏng chiến lược giao dịch trước khi đổ tiền thật vào.

Denier cho biết, sự phát triển của Webull phần lớn được thúc đẩy qua việc "truyền miệng" và được những KOL quảng cáo. Giống như Robinhood, ứng dụng này cũng có những ưu đãi nhỏ như tặng cổ phiếu miễn phí để thu hút người dùng.

Khách hàng của Webull hầu hết nằm trong độ tuổi cuối 20 hoặc đầu 30, họ có khoảng 3.200 USD trong tài khoản. Công ty này chứng kiến có trung bình 850 lượt chuyển khoản từ các ứng dụng môi giới khác của Mỹ sang mỗi ngày, gần 1 nửa trong số đó là từ Robinood.

May Zhao – phó trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty môi giới Hồng Kông Zhongtai Financial International Ltd., nhận định: "Người dùng nhỏ lẻ tập trung nhiều hơn vào hệ thống giao dịch và dữ liệu của nhà môi giới. Họ cân nhắc về độ đáng tin cậy và ứng dụng đó có thân thiện với người dùng hay không. Căng thẳng chính trị là mối quan tâm thứ yếu."

Dẫu vậy, không phải toàn bộ nhà đầu Mỹ đều bị thu hút bởi Webull. Trên kho ứng dụng của Apple, những đánh giá tiêu cực về Webull đều phàn nàn rằng ứng dụng này có giao diện phức tạp, trong khi một số khác cho rằng dịch vụ khách hàng của Webull chưa hiệu quả.

Hơn nữa, sự cạnh tranh cũng là mối rủi ro khác với Webull. Có thể họ đang phát triển nhanh, nhưng vẫn còn là một công ty tương đối nhỏ trong ngành môi giới giá thấp. Timothi Welsh – chủ tịch của công ty tư vấn quản lý tài sản Nexus Strategy, nhận định: "Điều này thực sự khó trong một thị trường đông đúc. Quy mô là yếu tố rất quan trọng."

Tham khảo Bloomberg