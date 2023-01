Bộ Xây dựng đánh giá gì về toàn cảnh thị trường bất động sản hiện nay?

Mới đây, Bộ Xây dựng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý IV/2022 và cả năm 2022.

Theo đó, đối với căn hộ chung cư, Bộ này cho biết, trong quý IV, giá giao dịch bình quân các loại căn hộ chung cư (bao gồm: căn hộ bình dân, trung cấp, cao cấp) không tăng so với quý trước. Các chủ đầu tư vẫn tiếp tục áp dụng những chính sách cam kết, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ lãi suất,… nhằm kích cầu thị trường.



Bộ Xây dựng đưa ra giá giao dịch cụ thể tại một số dự án. Đối với căn hộ bình dân (có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2), các dự án có giá bán dưới 25 triệu đồng/m2 tại TP. Hà Nội và TP.HCM rất ít. Dự án BID Residence thuộc khu đô thị Văn Khê (Hà Đông, TP.Hà Nội) có giá bán khoảng 22-24 triệu đồng/m2; Dự án VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, TP.Hà Nội) có giá khoảng 22,13 triệu đồng/m²; Dự án The Golden An Khánh (Hoài Đức, TP.Hà Nội) có giá khoảng 23,18 triệu đồng/m²; Dự án Đặng Xá 2 (Gia Lâm, TP.Hà Nội) có giá khoảng 24 triệu đồng/m²; Dự án căn hộ chung cư Đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7, TP.HCM) có giá khoảng 24,62 triệu đồng/m²; Dự án Sài Gòn Gateway (Quận 9, TP.HCM) có giá khoảng 24,62 triệu đồng/m²; Dự án The Era Town (Quận 7, TP.HCM) có giá khoảng 23,58 triệu đồng/m².

Đối với căn hộ trung cấp (có mức giá khoảng từ 25 triệu/m2 đến 50 triệu/m2), tại TP. Hà Nội và TP.HCM có nhiều dự án được chào bán cụ thể như: Dự án Anland Lake View thuộc khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, TP.Hà Nội) có giá bán dự kiến khoảng 30 triệu đồng/m2; Dự án Sunshine Boulevard (Thanh Xuân, TP.Hà Nội) có giá bán dự kiến từ 34 triệu đồng/m2; Dự án Imperia River View (Long Biên, TP.Hà Nội) có giá bán từ 40 triệu đồng/m2; Dự án Sun Village Apartment (Bình Thạnh, TP.HCM) có giá khoảng 40 triệu đồng/m²; Dự án 4S Riverside Linh Đông (Thủ Đức, TP.HCM) có giá khoảng 30,99 triệu đồng/m²; Dự án Sunrise City (Quận 7, TP.HCM) có giá khoảng 39,62 triệu đồng/m².

Đối với căn hộ cao cấp (có mức giá trên 50 triệu), TP. Hà Nội và TP.HCM có nhiều dự án mới được chào bán, quảng cáo với mức giá cao, cụ thể như: Dự án Masterise Waterfront thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, TP.Hà Nội) có giá bán từ 60-70 triệu đồng/m2; Dự án Masteri West Heights thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, TP.Hà Nội) có giá bán từ 70-80 triệu đồng/m2; Dự án Moonlight 1 - An Lạc Green Symphony (Hoài Đức, TP.Hà Nội) có mức giá khởi điểm từ 50 triệu đồng/m2; Dự án căn hộ chung cư Celadon City (Tân Phú, TP.HCM) có giá khoảng 80 triệu đồng/m²; Dự án Masteri Thảo Điền ( Quận 2, TP.HCM) có giá khoảng 57,25 triệu đồng/m²; Dự án Empire City Thủ Thiêm (Quận 2, TP.HCm) có giá khoảng 105-221 triệu đồng/m².

Đối với nhà ở riêng lẻ, đất nền, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, giá giao dịch nhà ở riêng lẻ, đất nền trong các dự án tại nhiều địa phương trong năm 2022 tăng cao trong hai quý đầu năm và giảm dần về cuối năm. Trong quý IV, giá giao dịch bình quân nhà ở riêng lẻ, đất nền cơ bản không tăng so với quý trước; cá biệt có một số dự án tại một số khu vực có xu hướng giảm nhưng không nhiều.

Tại TP. Hà Nội, dự án khu đô thị mới Văn Phú (Hà Đông) nhà liền kề có giá khoảng 145 triệu đồng/m2; Dự án Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) nhà biệt thự có giá khoảng 180 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra (Tây Hồ) nhà biệt thự có giá khoảng 284 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Chi Đông (Mê Linh) đất nền có giá khoảng 22 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, dự án khu đô thị Lakeview City (Quận 2) nhà liền kề có giá khoảng 152 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Vạn Phúc City (Thủ Đức) nhà liền kề có giá khoảng 182 triệu đồng/m2; Dự án Nine South Estates (Nhà Bè) nhà biệt thự có giá khoảng 121 triệu đồng/m2; Dự án Verosa Park Khang Điền (Quận 9) nhà biệt thự có giá khoảng 147 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị An Phú - An Khánh (Quận 2) đất nền có giá khoảng 185 triệu đồng/m2.

Tại tỉnh Bình Dương, dự án Sun Casa Central (Thủ Dầu Một) nhà liền kề có giá khoảng 32 triệu đồng/m2; Dự án VSIP I Bình Dương (Thuận An) nhà liền kề có giá khoảng 48 triệu đồng/m2; Dự án The Oasis Riverside (Bến Cát) nhà biệt thự có giá khoảng 40 triệu đồng/m2; Dự án Sun Casa Central (Tân Uyên) nhà biệt thự có giá khoảng 31 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Bình Nguyên (Dĩ An) đất nền có giá khoảng 38 triệu đồng/m2.

Đối với bất động sản công nghiệp, theo nhận định của Bộ Xây dựng, bất động sản công nghiệp được ghi nhận là điểm sáng của thị trường bất động sản năm 2022 với tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trên cả nước có xu hướng tăng, đạt khoảng trên 80%, trong đó tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam đạt cao nhất cả nước, đạt khoảng 85%.

Một số khu công nghiệp tại TP. Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bình Dương được lấp đầy gần như hoàn toàn. Tỉnh Bình Dương là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất cả nước, với 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 95%.

Giá thuê tăng khoảng 10% so với kỳ trước, trung bình 100-120 USD/m2/chu kỳ thuê và có xu hướng tiếp tục tăng, nhất là tại thị trường phía Nam do nguồn cung hạn chế.

Trong đó, giá thuê trung bình trong các khu công nghiệp tại TP. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong khoảng từ 90-120 USD/m2/chu kỳ thuê.

Giá thuê trung bình trong các khu công nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam trong khoảng từ 100-300 USD/m2/chu kỳ thuê. Trong đó, giá thuê trung bình tại TP.HCM khoảng từ 180-300 USD/m2/chu kỳ thuê, cao nhất cả nước.

Đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, trong quý IV/2022, giá bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch) tại hầu hết các dự án đang mở bán vẫn giữ nguyên mức giá của quý III/2022. Nhiều chủ đầu tư tiếp tục áp dụng những chính sách cam kết, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ lãi suất,… nhằm kích cầu thị trường.

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Ninh, dự án Grand Bay Hạ Long, nhà biệt thự du lịch (resort villa) có giá khoảng 118 triệu đồng/m2, nhà phố thương mại (shophouse) có giá khoảng 120 triệu đồng/m2; Dự án The Holiday Hạ Long, căn hộ du lịch (condotel) có giá khoảng 36 triệu đồng/m2.

Tại tỉnh Khánh Hòa, dự án Ocean Front Villas, nhà biệt thự du lịch (resort villa) có giá khoảng 107 triệu đồng/m2; Dự án NovaWorld Nha Trang, nhà phố thương mại (shophouse) có giá khoảng 83 triệu đồng/m2; Dự án Vega City Nha Trang, nhà biệt thự du lịch (resort villa) có giá khoảng 137 triệu đồng/m2.

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án NovaWorld Hồ Tràm, nhà biệt thự du lịch (resort villa) có giá khoảng 66 triệu đồng/m2, nhà phố thương mại (shophouse) có giá khoảng 100 triệu đồng/m2; Dự án Ixora Hồ Tràm, nhà biệt thự du lịch (resort villa) có giá khoảng 69 triệu đồng/m2, căn hộ du lịch (condotel) có giá khoảng 52 triệu đồng/m2.

Đối với bất động sản văn phòng cho thuê, giá cho thuê văn phòng bình quân toàn thị trường ở thời điểm quý IV/2022 tăng khoảng 10% so với thời điểm cuối năm 2021. Giá tăng trên cả hai phân khúc, chủ yếu đến từ các tòa nhà mới chất lượng cao đã đạt đủ tỷ lệ lấp đầy.

Cụ thể, tại thị trường TP. Hà Nội, văn phòng hạng A có giá thuê ròng đạt khoảng 30 USD/m2/tháng; văn phòng hạng B có giá đạt khoảng 15,2 USD/m2/tháng, tăng 0,9% so với quý III, nhờ có thêm nguồn cung mới chất lượng.

Tại TP.HCM, văn phòng hạng A có giá thuê trung bình đạt khoảng 48 USD/m2/tháng; văn phòng hạng B có giá thuê trung bình đạt khoảng 33,5 USD/m2/tháng. Giá thuê văn phòng ở khu vực ngoài trung tâm đạt khoảng 22,5 USD/m2/tháng, tăng khoảng 4% so với quý III, nhờ nguồn cung mới chất lượng.

Xu hướng dịch chuyển địa điểm thuê văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm tới các tòa nhà văn phòng hạng B, C có chất lượng tốt, giá cả thấp hơn và dịch chuyển vị trí thuê ra ngoài khu vực trung tâm vẫn diễn ra trong năm 2022. Tuy nhiên không rõ rệt như thời điểm năm 2020-2021.

Theo tổng hợp số liệu từ các địa phương có báo cáo, trong quý IV, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công là 14.349 giao dịch (bằng khoảng 28% so với quý III/2022), trong đó: tại miền Bắc có 3.821 giao dịch; tại miền Trung có 5.968 giao dịch; tại miền Nam có 4.560 giao dịch; riêng tại TP. Hà Nội có 454 giao dịch thành công, tại TP.HCM có 1.986 giao dịch thành công.

Lượng giao dịch đất nền thành công là 149.197 giao dịch (bằng khoảng 130% so với quý III/2022), trong đó: tại miền Bắc có 29.402 giao dịch; tại miền Trung có 32.579 giao dịch; tại miền Nam có 87.216 giao dịch thành công.