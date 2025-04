Bộ Y tế: Thuốc giả ở Thanh Hóa chưa lọt vào bệnh viện công

Thông tin được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết ngày 17/4, sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng.

Bộ Y tế cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý nghiêm các vi phạm và thu hồi toàn bộ số thuốc giả đã phát tán ra thị trường.

Theo báo cáo ban đầu của Sở Y tế Thanh Hóa và các đơn vị chức năng, 21 loại sản phẩm bị thu giữ gồm 4 loại thuốc tân dược giả: Tetracyclin (44 hộp), Clorocid (40 hộp), Pharcoter (49 hộp) và Neo-Codion (52 hộp). Ngoài ra còn có 39.323 hộp nghi là thuốc đông dược và sản phẩm có nhãn ghi công dụng như thuốc chữa bệnh.

Hiện chưa phát hiện các sản phẩm nêu trên tại các cơ sở khám chữa bệnh; các sản phẩm do nhóm làm giả không xâm nhập được vào trong hệ thống các bệnh viện công lập do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu. Chúng chủ yếu được tiêu thụ qua kênh bán lẻ và giao dịch trên mạng.

Các sản phẩm thuốc giả chủ yếu bán qua mạng và các kênh bán lẻ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Bộ Y tế nhấn mạnh, thuốc là loại hàng hóa đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân, do đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Dược. Hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả là vi phạm nghiêm trọng, bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự với mức án từ 2 năm tù đến tử hình theo Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Để kiểm soát chất lượng thuốc, Bộ Y tế cho biết đã triển khai hàng loạt hoạt động kiểm tra từ khâu sản xuất đến lưu thông, sử dụng; đồng thời thường xuyên thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Trong năm 2023–2024, một số địa phương như Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội cũng đã phát hiện một số lô thuốc giả, bao gồm các sản phẩm nêu trên. Bộ Y tế đã kịp thời chỉ đạo các địa phương phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, lực lượng công an, quản lý thị trường… để xử lý.

Tỷ lệ thuốc giả những năm gần đây luôn được kiểm soát dưới 0,1%, tuy nhiên Bộ Y tế cho rằng công tác phòng chống thuốc giả cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều bộ ngành. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an cùng các bộ ngành liên quan đang phối hợp triển khai nhiều biện pháp phòng chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Đạt, 34 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội và Trịnh Doãn Giáo, 40 tuổi, ở quận Bình Tân, TP.HCM cùng 12 nghi can để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.

Cơ quan công an thu hàng nghìn hộp thuốc kháng sinh, thuốc bổ, thuốc thoái hoá xương khớp... giả thương hiệu lớn trên thế giới như Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter, Tui Hua Shen Jing Tong, Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ, Gai cốt hoàn, Tuyết liên thiên ma bảo khớp hoàn... Tổng khối lượng thuốc giả và nguyên liệu bị tịch thu khoảng 10 tấn. Nguyên liệu dược phẩm, dược liệu, thảo mộc đều mua không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an tỉnh Thanh Hóa cáo buộc Nguyễn Tiến Đạt với vai trò cầm đầu đã câu kết với Trịnh Doãn Giáo ở phía Nam để hình thành "mạng lưới sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn, quy trình khép kín, thủ đoạn rất tinh vi". Về các loại thuốc giả mạo nguồn gốc nước ngoài, các bị can giới thiệu đây là "hàng xách tay" để lấy lòng tin của người mua.

Ngoài ra, để tạo niềm tin cho người sử dụng, các bị can mua thuốc thật trà trộn vào thuốc giả. Theo cơ quan công an, từ năm 2021 đến khi bị bắt, đường dây này đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn, thu lời bất chính gần 200 tỷ đồng.