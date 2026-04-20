Bộ Y tế yêu ngừng sử dụng và thu hồi sản phẩm hũ ăn dặm hipp vì nghi chứa thuốc chuột

Theo nội dung văn bản, ngày 19/4/2026, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo Công ty HiPP cùng chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây HiPP Vegetable Carrot with Potato loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm có chứa thuốc chuột.

Trước thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP.

Đồng thời, các đơn vị liên quan được yêu cầu làm việc với công ty công bố sản phẩm HiPP (nếu có), yêu cầu thông báo đến các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm liên quan.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường thông tin tới người tiêu dùng để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên.