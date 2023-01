Boho Décor - công ty của con trai ông Nguyễn Bá Dương: Thi công loạt công trình cao cấp của Lotte, Masterise, Novaland, tổng thầu trụ sở Viettel, Đại học Fulbright...

Tổng kết năm 2022, các công ty trong "hệ sinh thái Nguyễn Bá Dương" gồm SOL E&C, Newtecons, Ricons, BM Windows, Boho Décor, DB tạo nên doanh thu hơn 1 tỷ USD. Những doanh nghiệp này đều ít nhiều có liên quan đến ông Nguyễn Bá Dương và người nhà.



Trong đó, Boho Décor là công ty do ông Nguyễn Minh Hoàng (Luke Nguyễn) là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ông Hoàng là con trai ông Nguyễn Bá Dương.

“Năm 2022 đánh dấu bước chuyển mình của Boho khi doanh thu và sản lượng của các khối Thi công, Thiết kế và Nhà máy đều đạt thành quả đáng khích lệ. Đồng thời, đây cũng là năm thành công trong việc phát triển đội ngũ kế thừa, nhiều nhân sự được Công ty trao cơ hội để nắm giữ vai trò quản lý”, ghi nhận trong tổng kết của Công ty.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Minh Hoàng, con ông Nguyễn Bá Dương là cổ đông sáng lập Công ty TNHH Boho Décor (Boho) được thành lập ngày 5/8/2019 với tỷ lệ góp vốn 40%. Khi đó, CEO là ông Nguyễn Đặng Hoàng Chương - một lãnh đạo cấp trung tại Coteccons.

Bộ máy ban đầu của Boho Decor

Boho Décor có ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế nội thất, thi công nội thất, sản xuất... Địa chỉ công ty đặt tại tầng 2, 3 Tòa nhà Newtecons, 96 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

Dấu ấn của Boho trải dài trong loạt công trình khắp cả nước từ Residential (Căn hộ), Hospitality (Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng) Office (Văn phòng làm việc), Commercial (Nhà hàng, Cửa hàng)...và cũng là đối tác, tổng thầu thực hiện nhiều công trình lớn tại Việt Nam của Lotte, Melia,..và của cả những "ông lớn" BĐS trong nước như Masterise, Novaland, Tân Hoàng Minh đến trụ sở Viettel, Đại học Fulbright...

Trên fanpage Boho, đơn vị này cũng thường xuyên cập nhật về tiến độ hợp tác với nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. Gần đây nhất là các dự án Lotte Mall Hanoi, nâng cấp Khách sạn Melia Hanoi, bắt tay với Viglacera Vân Hải tại dự án Angsana Quan Lạn Hạ Long bay Hotel & Resort...

Với tổng diện tích 30.000m2, nhà máy Boho Décor đặt tại Lô 29, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là nhà máy Nội thất đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận LEED GOLD của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC). Newtecons là nhà thầu xây dựng nhà máy này.

Trên fanpage Boho, trực tiếp ông Dương nhiều lần xuất hiện trong các buổi trao đổi thông tin, gặp mặt Nhân viên định kỳ và tổng kết kế hoạch SXKD...của doanh nghiệp. Cho thấy, Boho là một trong những ''chân rết'' quan trọng trong tầm nhìn chiến lược của cựu Chủ tịch Coteccons.

Ngoài công ty do con trai điều hành, một công ty thuộc hệ sinh thái mà ông Dương thiết lập còn từng được giao cho vợ - bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc tiếp quản.

BM Windows - thương hiệu do ông Nguyễn Bá Dương (cựu Chủ tịch HĐQT của CTCP Coteccons) sáng lập, được thành lập vào tháng 7/2016 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập của BM Windows gồm bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc – vợ ông Nguyễn Bá Dương góp 60% và ông Nguyễn Xuân Đạo – em trai ông Dương góp 10%, ông Huỳnh Nhật Minh – em vợ ông Dương góp 10%, ngoài ra còn có ông Nguyễn Ngọc Tùng góp 10% và ông Ngô Thanh Phong góp 10%.

Tuy nhiên, sau khi thành lập được 1 năm, ba cổ đông liên quan đến ông Dương gồm bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc, ông Nguyễn Xuân Đạo và ông Huỳnh Nhật Minh đồng thời rút vốn khỏi BM Windows.

Khi mới thành lập, ông Huỳnh Nhật Minh là tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của BM Windows sau đó chức vụ này được chuyển giao cho ông Trần Văn Tiến còn ông Huỳnh Nhật Minh làm chủ tịch HĐQT đến nay.

Về kết quả kinh doanh, kể từ năm 2016 đến nay, vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 100 tỷ lên 305 tỷ đồng. Cùng với việc tăng vốn, BM Windows đã vươn lên mức doanh thu nghìn tỷ và đạt đỉnh cao trên 2.000 tỷ đồng vào năm 2019 - 2020.

Năm 2021, doanh thu của công ty giảm 42% còn 1.170 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh 77% còn 23 tỷ đồng. Đây là năm khó khăn của ngành xây dựng khi đại dịch Covid bùng lên ở Việt Nam, các chính sách giãn cách xã hội được áp dụng nghiêm ngặt đi cùng với việc giá nguyên vật liệu xây dựng tăng phi mã.

Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của BM Windows đạt 1.577 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 773 tỷ đồng.

Hiện nay, theo thông tin trên website, BM Windows sở hữu hai nhà máy công suất cao tại Hà Nội, Bình Dương với tổng diện tích gần 40.000m², cung cấp ra thị trường gần 2.000.000m² façade, nhôm kính hàng năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BM Windows cũng tham gia vào hàng loạt các dự án lớn như The Nexus (do Công ty Cổ phần Phát triển Tài trợ Địa ốc RC (Refico) làm chủ đầu tư), The Opera Residences (chủ đầu tư Quốc Lộc Phát), Fairmont Hotel Hanoi (chủ đầu tư Gelex Group)…

Tiêu biểu là hồi tháng 9 năm nay, BM Windows đã làm hàng nghìn "vẩy rồng" tạo vẻ đẹp độc đáo cho IFC One SaiGon, trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nằm trong cùng 1 ''đế chế'', BM Windows và Boho Décor cũng có nhiều hoạt liên quan đến nhau. Ngoài cung cấp vật liệu, lãnh đạo BM Windows không ít lần góp mặt trong các hoạt động của Boho Décor.