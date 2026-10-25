Bội thu đặc sản bòn bon 'tiến vua'

Gia đình ông Nguyễn Đình Nhân có hơn chục cây bòn bon đang cho trái. Vợ chồng ông thu hái, chọn những chùm đẹp để biếu người thân, bạn bè; phần còn lại mang ra chợ bán. “Trên này hầu như nhà ai cũng trồng bòn bon, vừa để ăn, biếu vừa bán. Năm nay được mùa nên ai cũng phấn khởi”, ông Nhân chia sẻ.