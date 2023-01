Bốn đơn vị đăng kiểm hoạt động lại: Vẫn ùn ứ!

Ba trung tâm đăng kiểm gồm 5003V (phường Tam Bình, TP Thủ Đức), 5005V (phường An Phú Đông, quận 12) và 5007V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cùng chi nhánh của Trung tâm Đăng kiểm 5003V (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) có tổng cộng 8 dây chuyền kiểm định chính thức hoạt động trở lại từ ngày 16-1.

Kiên nhẫn chờ đợi còn hơn sau này bị phạt

Chiếc xe tải chở phế liệu của anh Nguyễn Văn Chiến (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) chỉ còn 1 ngày nữa là hết hạn đăng kiểm. Nghe tin 4 đơn vị đăng kiểm được mở cửa trở lại vào ngày 16-1, ngay từ 5 giờ, anh đã có mặt ở Trung tâm Đăng kiểm 5007V để lấy số thứ tự. "Vừa đến nơi, tôi đã thấy các phương tiện xếp hàng dài chờ đến lượt. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi bởi nếu chần chừ sẽ khó tránh rủi ro bị CSGT phạt. Chúng tôi rất mong cơ quan quản lý có giải pháp sớm giải tỏa ùn ứ ở các trạm đăng kiểm, giải quyết được nhu cầu chính đáng của tài xế" - anh Chiến bày tỏ.

Phương tiện xếp hàng dài chờ đến lượt tại Trung tâm Đăng kiểm 5007V.Ảnh: THU HỒNG

Nhìn hàng dài phương tiện xếp hàng hơn 200 m từ Trung tâm Đăng kiểm 5007V đến gần Quốc lộ 1A, tài xế Nguyễn Tấn Đồng không giấu nổi sự mệt mỏi song vẫn cố gắng chờ đến lượt. Những ngày qua, anh đã đến 3 trung tâm đăng kiểm tại quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và quận 12 (TP HCM) nhưng đều thấy dán thông báo "Hết nhận hồ sơ" nên phải quay về.



Trung tâm Đăng kiểm 5003V có 3 dây chuyền kiểm định. Trong ngày đầu hoạt động trở lại, chỉ từ sáng đến trưa, nhân viên tại đây đã phát phiếu hẹn cho 120 tài xế, chủ phương tiện cần kiểm định. Rất nhiều ôtô tập trung bên trong sân trung tâm để chờ kiểm định, trong đó có cả xe mang biển số tỉnh Bình Dương. "Ôtô của gia đình tôi hết hạn đăng kiểm từ ngày 3-1. Dù tôi đã cố gắng đăng ký, xếp hàng ở nhiều trạm đăng kiểm nhưng đều vô vọng. Đang tính liều đánh xe qua Bình Dương để đăng kiểm cho kịp trước Tết Nguyên đán thì rất may là 4 đơn vị đăng kiểm ở TP HCM được phép hoạt động trở lại" - anh Nguyễn Văn Đô, chủ xe đang chờ đăng kiểm ở Trung tâm Đăng kiểm 5003V, vui mừng nói.

Theo đại diện Trung tâm Đăng kiểm 5003V, đơn vị này dự tính duy trì công suất phục vụ 130-140 xe/ngày cho đến khi nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm 5003V (phường Linh Trung, TP Thủ Đức), tình trạng ùn ứ sớm tái diễn. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trưa 16-1, nhiều tài xế xe tải, ôtô vừa đến nơi đã phải quay đầu vì đơn vị tạm ngừng tiếp nhận và hạ barie chắn lại. Phía bên trong, các loại xe tải, ôtô con, container xếp hàng dài trong khi phía ngoài barie, nhiều xe vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Có tài xế còn mắc võng nằm nghỉ trong lúc chờ được vào bên trong.

Chờ chỉ đạo tăng thời gian làm việc

Ông Đỗ Văn Thụ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 5007V, cho biết ông vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam điều động về làm việc tại trung tâm này từ ngày 15-1. Trong sáng 16-1, trung tâm gặp một số trục trặc liên quan đến máy móc nên chậm trễ đôi chút trong việc tiếp nhận phương tiện đến đăng kiểm. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hệ thống máy móc hoạt động ổn định, việc tiếp nhận phương tiện thông suốt hơn. Dự kiến với 7 đăng kiểm viên làm việc liên tục từ 7 giờ đến khoảng 18-19 giờ tại 2 dây chuyền đăng kiểm, trung tâm sẽ giải quyết được khoảng 160-170 phương tiện/ngày. "Chúng tôi động viên anh em cố gắng làm việc để phục vụ nhu cầu người dân, giải tỏa ùn ứ. Tinh thần là chúng tôi sẽ làm việc đến hết ngày 28 tháng chạp, đồng thời chờ chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng ngày hoặc giờ làm việc" - ông Thụ cho hay.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, thông tin 3 trung tâm đăng kiểm của sở đều đã phát phiếu hẹn đến hết ngày 19-1. Nếu người dân đăng ký online trên website dangkiemxetphcm.com, các trung tâm sẽ nhận lịch sau kỳ nghỉ Tết âm lịch. Ông An khuyến cáo chủ phương tiện lưu ý bảo trì xe bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định để đăng kiểm nhanh chóng, thuận lợi hơn.