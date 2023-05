"Là một cán bộ CSGT Thủ đô, tôi cũng rất tự hào khi được giao nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong thời tiết nắng nóng như vậy, không chỉ mình tôi mà tất cả các cán bộ chiến sĩ khác đều đứng liên tục giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C, do đó, chúng tôi đều phải cố gắng chiến thắng thời tiết để hoàn thành nhiệm vụ" - Đại uý Tâm chia sẻ.