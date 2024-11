Bóng lưng cô gái out nét khiến cả trường "bận lòng", gây sốt toàn mạng xã hôi châu Á

Những ngày gần đây, MXH châu Á đang lan truyền loạt khoảnh khắc của một “nữ thần” trong lễ tốt nghiệp đại học. Nguyên nhân đến từ thần thái cực đỉnh và nhan sắc rạng ngời của cô nàng.

Theo đó, trong ngày tốt nghiệp, cô khiến cả sân trường sáng bừng với gương mặt vô cùng xinh đẹp, bóng lưng thẳng tắp và vóc dáng cao ráo, mảnh mai. Dù cũng chỉ mặc lễ phục như bao người khác nhưng mỗi bước cô nàng di chuyển như tỏa ra ánh hào quang, khiến tất cả phải ngoái lại nhìn. Và trăm nghe không bằng mắt thấy, bằng chứng rõ ràng hơn cả chính là loạt hình ảnh dưới đây!

Nhân vật chính out nét nhưng tất cả mọi người đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ

Mỗi bước đi đều khiến tất cả ngoái nhìn.

Vẻ đẹp tri thức là đây!

Sau khi được đăng tải lên MXH, những khoảnh khắc này đã nhanh chóng viral trên mọi nền tảng như X (Twitter cũ), Instagram, Xiaohongshu, TikTok,... và ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam.

Phía dưới các bài đăng, netizen để lại rất nhiều bình luận trầm trồ, ngưỡng mộ. Dù đã biết hay chưa thì ai nấy đều ngỡ ngàng trước thần thái và ngoại hình không tầm thường của cô nàng: “Mình không biết bạn này nhưng nhìn chất thật”, “Mọi ánh nhìn xung quanh đều hướng về”, “Đi đến đâu là sáng đến đó”, “Đi 1 bước 10 người ngó. Quá trời quá đất luôn rồi!”, “Sải bước tự tin, khí chất, thần thái đường hoàng sang trọng quá chừng luôn”, “Phong cách tổng tài mà nó doanh nhân mà nó giảng viên mà nó người mẫu Hoa hậu gì đâu á”,...

Một khoảnh khắc xuýt ngã của Orm cũng rất hot

Ngoài ra, nhiều người khẳng định với vẻ ngoài này thì chắc chắn xuất thân của tân cử nhân cũng không phải dạng vừa. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, danh tính “nữ thần” đã khiến netizen chóng mặt.

Được biết đây là Kornnaphat Sethratanapong (sinh năm 2002, nickname Orm) - nữ nghệ sĩ Gen Z đến từ Thái Lan.

Kornnaphat Sethratanapong

Với những người theo dõi showbiz Thái Lan, Orm không phải là gương mặt xa lạ. Cô đang là nữ diễn viên kiêm người mẫu đầy triển vọng, được biết đến nhiều nhất với vai Riri trong bộ phim Matalada (2023) và nổi tiếng hơn từ vai Earn trong phim The Secret of Us (2024). Hiện tại Orm đang là diễn viên của CH3 - đài truyền hình nổi tiếng ở xứ Chùa Vàng.

Xuất thân của Orm cũng cực kỳ ấn tượng. Cô có mẹ là nữ diễn viên kỳ cựu Koy Narumon còn bố điều hành một công ty sản xuất và xuất khẩu thực phẩm đông lạnh. Dù là người kế thừa thế hệ thứ 3 trong gia tộc nhưng Orm không ỷ lại mà tự mở công ty riêng, kinh doanh thời trang.



Gia thế khủng lại có nhan sắc và diễn xuất tốt nhưng Orm cũng rất coi trọng việc học hành. Những hình ảnh tốt nghiệp dậy sóng kể trên là trong dịp cô tốt nghiệp khoa Kinh tế trường Đại học Srinakharinwirot. Chưa hết, Orm cũng là sinh viên xuất sắc, được đại diện lên đọc tuyên thệ trước toàn trường. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành, chuẩn bị học lên bậc học Thạc sĩ.

Ngày 23 và 25/11 vừa qua, Orm cũng tổ chức lễ chúc mừng tốt nghiệp của riêng mình và mời fan đến tham dự.

Lễ chúc mừng tốt nghiệp với fan của Orm

Một số hình ảnh khác của Orm:

Dù phong cách đời thường hay khi trang điểm cầu kỳ, Orm vẫn khiến netizen thả tim không ngớt

Vẻ ngoài xinh đẹp không chút tì vết

Cô nàng hiện đang là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng

