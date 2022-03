Brioni lần đầu tổ chức sự kiện Bespoke tại Việt Nam

Được coi như "tượng đài" chuẩn mực của thời trang nam thế giới và thể hiện "quyền lực ngầm" của các quý ông, Brioni đã được phân phối tại Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên nhà mốt Italy tổ chức sự kiện Bespoke tại đất nước hình chữ S. Sự kiện diễn ra 3 ngày, từ 04/05/2022 đến 06/05/2022 tại Hà Nội và phục vụ tối đa 15 khách. Tùy vào yêu cầu của từng khách, sự kiện Bespoke của Brioni sẽ mang tới những sản phẩm cá nhân mang tính độc quyền, được tạo mẫu và thực hiện hoàn toàn thủ công ở Ý.

Ra đời tại Ý năm 1945 bởi thợ may bậc thầy Nazareno Fonticoli cùng cộng sự Gaetano Savini, Brioni có 76 năm lịch sử trong hành trình từ nhà may trở thành biểu tượng quyền lực của các quý ông, với danh sách khách hàng trải dài từ những người đứng đầu các tập đoàn lớn, chính trị gia cho tới các ngôi sao hạng A của thế giới.

Bậc thầy may đo Angelo Pectrucci, nghệ nhân may bậc thầy của Brioni, từng trực tiếp may đo suit cho 26 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Donald Trump, Barack Obama…

Thay vì phủ kín logo, tên thương hiệu chỉ được thêu "ngầm" lớp trong của áo nhưng giới sành mốt vẫn có thể nhận ra suit Brioni nhờ những chi tiết như đường chiết eo, kiểu dáng ve áo, ống quần, cúc áo… và đặc biệt là dòng chữ "Brioni for…" – dành riêng cho tên chủ nhân.

Các tài tử hàng đầu thế giới như Brad Pitt cũng tin tưởng tuyệt đối vào Brioni. Thương hiệu có hơn 800 chất liệu vải độc quyền, được sản xuất số lượng giới hạn chỉ 800 mét cho mỗi loại một năm, phổ biến trong đó là vải dệt kim, vải cashmere, lụa, len, vải lanh và bông…

Trong vai James Bond, tài tử Pierce Brosnan mặc suit của nhà mốt Italy xuyên suốt các tập của điệp viên 007.

Brioni không chạy đua theo xu hướng, suit của hãng tiết chế tối đa trong các chi tiết trang trí vì nhà mốt tin không gì đẳng cấp hơn vẻ đẹp chất liệu và cấu trúc tinh tế. Trong ảnh, tài tử Leonardo DiCaprio khoe vẻ lịch lãm hút hồn khi diện suit Brioni tại một sự kiện.

Bespoke đáp ứng nhiều loại trang phục từ formal trong những sự kiện trang trọng đến casual mặc hàng ngày hay đồ thể thao. Tất cả bộ sưu tập giới thiệu tại Việt Nam được Brioni điều chỉnh theo tiêu chuẩn châu Á. Trải nghiệm Bespoke sẽ được tiết lộ rõ nét trong sự kiện Bespoke của Brioni lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, ở địa chỉ: số 51 Lý Thường Kiệt & 6A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

