Broland miền Tây phát triển dự án mới tại trung tâm Tp. Ngã Bảy

Tại sự kiện, Công ty TNHH B.O.T đầu tư khai thác chợ Tâm Nghĩa đã ký kết hợp tác phát triển với Broland Miền Tây và trao chứng nhận cho 10 đơn vị phân phối chính thức dự án ở khu vực miền Tây, bao gồm: CLD Land, Tâm Đức Land, Khang Hưng, Vina Land, BĐS Phong Nhã, Tây Nam Bộ, TD Holding, Central Holding, Cửu Long Xanh và Hưng Phát Land.

Trong bối cảnh tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là thành phố Ngã Bảy còn thiếu các sản phẩm bất động sản chất lượng thì việc Broland công bố phát triển dự án mới được đầu tư bài bản - đất nền có sổ đỏ ngay trung tâm thành phố đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.



Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng và mạnh mẽ của tỉnh Hậu Giang thời gian qua, thành phố Ngã Bảy cũng ngày càng khởi sắc, trở thành trọng tâm kinh tế của tỉnh. Sở hữu vị thế vượng phong thủy, tại nơi giao thoa của 7 dòng kênh lớn, đồng thời liên kết chặt chẽ với các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61C, Quốc lộ 91C, Quản Lộ - Phụng Hiệp... thành phố Ngã Bảy có điều kiện thuận lợi để kết nối giao thương theo cả đường thuỷ lẫn đường bộ. Đây cũng là một trong những nơi được hưởng lợi lớn nhất khi kề cận 3 tuyến cao tốc: Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Sóc Trăng và Hà Tiên - Bạc Liêu.

Thành phố đang ưu tiên nguồn lực cho phát triển hạ tầng, đô thị, thương mại, du lịch kết hợp xây dựng mô hình chính quyền điện tử. Kế hoạch này được cụ thể hóa bằng việc tập trung kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng, kết hợp khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị và nâng cấp các tiêu chuẩn của thành phố.

Qua đó, địa phương mong muốn tạo cú hích để thành phố Ngã Bảy trở thành tọa độ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo thống kê, trong năm 2022, thành phố đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư cho 24 dự án khu đô thị, dân cư, thương mại, trong đó 7 dự án đã có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Những dự án bất động sản quy mô được kỳ vọng thay đổi diện mạo của thành phố Ngã Bảy.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục cần thêm nhiều dự án, sản phẩm bất động sản hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân địa phương cũng như các chuyên gia, doanh nhân… khi tới đây làm việc, sinh sống. Thấu hiểu mong muốn đó, công ty Cổ phần Bất động sản Broland Miền Tây đã lựa chọn nơi đây là điểm dừng chân trong hành trình chinh phục và đánh thức tiềm năng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu này được hiện thực hóa bằng việc đơn vị đã chính thức trở thành nhà phát triển của dự án The Ruby Residence tại trung tâm thành phố Ngã Bảy.



Được biết tới là doanh nghiệp bất động sản uy tín, sở hữu đội ngũ hùng hậu, nhiệt huyết cùng thế mạnh trong việc phân phối và tiếp thị các dự án tại khu vực Tây Nam Bộ, Broland Miền Tây đã là cái tên quen thuộc, gắn bó với nhiều khách hàng và nhà đầu tư. Vì vậy, việc The Ruby Residence được phát triển bởi Broland chính là bảo chứng cho chất lượng cũng như thành công của dự án.

The Ruby Residence – không gian cao cấp bừng sáng thành phố trẻ

Tọa lạc ngay cửa ngõ trung tâm thành phố, The Ruby Residence sở hữu vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A (nay là đường 3/2) và mặt tiền đường QL927C (nay là đường 2/9). Dự án còn có liên kết vùng khi nằm cạnh Trung tâm hành chính Tp. Ngã Bảy, Chợ nổi Ngã Bảy, siêu thị Co.opmart, trường tiểu học Đại Thành… Đồng thời, từ đây có thể dễ dàng kết nối tới các tỉnh thành qua tuyến tránh QL91 và nút giao của Cao tốc Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau.

The The Ruby Residence có quy mô 4,77ha, bao gồm 225 nền đất, 1 trung tâm thương mại rộng 4.277m2 cùng 2 công viên cây xanh kiến tạo không gian sống an lành, đủ đầy cho cư dân. Đặc biệt, dự án hiện đã có đầy đủ pháp lý, sổ đỏ trao tay, tạo nên sự an tâm cũng như tiềm năng sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Một góc phố sầm uất tại The Ruby Residence (hình ảnh phối cảnh).

Nơi đây cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm, bao gồm: Shophouse trải dài trên hơn 250m mặt tiền đường 2/9; Nhà phố liền kề diện tích 5x20m với mặt tiền đường lên tới 7m, vỉa hè mỗi bên 5m; Biệt thự sang trọng với mặt tiền từ 7-10m, nằm ở trục chính dự án.



Theo ghi nhận, The Ruby Residence đã và đang được chủ đầu tư chăm chút kỹ lưỡng, đầu tư "mạnh tay" cho cơ sở hạ tầng. Hiện dự án đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng với hệ thống điện, nước sạch, đèn đường sẵn sàng kết nối tới từng lô đất. Vì vậy, khách hàng đặt mua thời điểm này có thể sớm nhận bàn giao để tiến hành thi công, xây dựng theo nhu cầu.

Giao thoa giữa yếu tố hiện đại và văn hóa bản địa, The Ruby Residence mang đậm giá trị về một cuộc sống năng động, văn minh, trở thành tâm điểm thành phố Ngã Bảy nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung. Dự án hứa hẹn sẽ mang tới không gian sống xứng tầm, một tài sản giá trị cũng như một khoản đầu tư sinh lời bền vững.