BS Trần Anh Tân: Đừng biến khách hàng thành… bệnh nhân

Đau nhói khi chứng kiến những mảnh đời thương tâm



Bước vào ngành y theo nguyện vọng gia đình, bác sĩ Trần Anh Tân chọn chuyên ngành Bỏng - Phẫu thuật Tạo hình sau khi tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM vào năm 2005.

Anh chia sẻ về kỷ niệm khó quên với một bệnh nhi nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long bị bỏng rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Sau nhiều nỗ lực, các bác sĩ cho biết khả năng không cứu được bé. Nhưng ba mẹ bé vẫn quyết định bán nhà ở quê để kéo dài cuộc sống của con "được ngày nào hay ngày đó". Nhìn cảnh người mẹ nằm ngủ lây lất trên hành lang, ăn bánh mì không cầm hơi, để dành tiền lo cho con - dù biết không cứu được, tim vị bác sĩ trẻ nhói đau. Anh tự nhận thấy trách nhiệm của mình là làm sao để xã hội bớt đi những hoàn cảnh thương tâm như vậy.

Một báo cáo do Hội Bỏng Việt Nam công bố năm 2017 cho thấy, hằng năm Việt Nam có 800.000 đến một triệu nạn nhân bỏng, trong đó 18.000-20.000 nạn nhân phải điều trị nội trú. Mặc dù tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ bệnh nhân bị tàn tật do di chứng bỏng giảm rõ rệt trong những năm qua, nhưng di chứng sau bỏng nặng vẫn là nỗi ảm ảnh của bệnh nhân. Những vết sẹo co rút không chỉ ảnh hưởng đến chức năng vận động, gây đau nhức mỗi khi trái gió trở trời mà còn khiến người bệnh tự ti, mặc cảm.

Bác sĩ Tân điều trị bỏng cho một bệnh nhi tại Bệnh viện FV (Ảnh: FV)

Với tâm niệm này, bác sĩ Tân không ngừng học hỏi, nghiên cứu nâng cao chuyên ngành bỏng và phẫu thuật tạo hình. Với anh, thẩm mỹ là cách để anh làm đẹp cho đời còn điều trị bỏng là cách anh thực hiện trách nhiệm xã hội, giúp đỡ bệnh nhân.



Phẫu thuật thẩm mỹ: Đừng biến khách hàng thành bệnh nhân

Không chỉ được biết đến với những ca phẫu thuật điều trị bỏng khó, bác sĩ Trần Anh Tân còn là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giàu kinh nghiệm. Với quan niệm thẩm mỹ trước tiên phải an toàn và tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, anh luôn đưa ra những tư vấn và các giải pháp thẩm mỹ phù hợp dành cho từng đối tượng khách hàng. Một điều thú vị, khi nhắc tới bác sĩ Trần Anh Tân, nhiều người trong giới thẩm mỹ gọi đùa là "bác sĩ không cần tiền".

Nguyên nhân bắt nguồn từ nhu cầu thẩm mỹ bùng nổ tại Việt Nam những năm gần đây. Nhiều thẩm mỹ viện, thậm chí là spa không đủ điều kiện cũng cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ. Khi có khách hàng, các đơn vị này mới đi tìm bác sĩ phẫu thuật. Do đó, bác sĩ thẩm mỹ rất được săn đón, với mức thù lao cao ở khối tư nhân. Là bác sĩ có tay nghề và nhiều năm kinh nghiệm tại các thẩm mỹ viện, bác sĩ Tân cũng thường xuyên nhận được những lời mời như vậy. Nhưng anh sẵn sàng từ chối hợp tác với những cơ sở không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và bác sĩ, dù mức thù lao có thể rất lớn.

Theo bác sĩ Tân, đối tượng điều trị của bác sĩ thẩm mỹ không phải là bệnh nhân, mà là khách hàng. Họ chi tiền để được thực hiện các dịch vụ theo kỳ vọng của mình. Nên bác sĩ thẩm mỹ, ngoài áp lực chuyên môn, còn chịu áp lực về khách hàng. Nhiều bác sĩ vì chiều theo ý khách hàng hoặc sợ mất khách mà đưa ra chỉ định sai. Kết quả là để lại những di chứng nặng nề sau phẫu thuật.

"Một kỹ thuật phẫu thuật phải học 2-3 năm, nhưng kỹ thuật từ chối khách hàng có khi mất 9-10 năm, thậm chí là cả đời mới học được. Nên với các bác sĩ trẻ sau này, tôi chỉ có một lời khuyên là đừng biến khách hàng thành bệnh nhân", bác sĩ Tân chia sẻ.

Từ tháng 11/2022, bác sĩ Trần Anh Tân gia nhập Viện Thẩm Mỹ FV Lifestyle với vai trò là bác sĩ điều trị cấp cao. Bác sĩ Tân có hơn 17 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ ở các vị trí như mắt, mũi, căng da, tạo hình ngực, bụng, hút mỡ tạo dáng, xử lí các loại sẹo, đặc biệt là sẹo bỏng, sẹo sau tai nạn….