BTC Miss Universe Vietnam 2024: "Nhiệm vụ của Tân Hoa hậu là giành vị trí trong Top 5 quốc tế"

Sau gần 2 tháng chui rèn qua chương trình thực tế, chiếc vương miện Miss Universe Vietnam sắp tìm ra được chủ nhân mới. Tối 14/9 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Top 29 thí sinh sẽ chính thức bước vào đêm thi chung kết. Miss Universe Vietnam 2024 sẽ vinh danh 1 Hoa hậu và 2 Á hậu, người đạt ngôi vị cao nhất sẽ đại diện nhan sắc Việt chinh chiến tại Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico.

Trước giờ G chung kết, chúng tôi có buổi phỏng vấn nóng với ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 và Á hậu Hương Ly - GĐQG Miss Universe Vietnam 2024 . Chia sẻ với chúng tôi, 2 đại diện của tổ chức Miss Universe Vietnam đánh giá cuộc thi năm nay có nhiều sự đổi mới, đầu tư hơn, chỉn chu hơn và đồng thời nhìn nhận cả những điều cần rút kinh nghiệm.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam: "Tân Hoa hậu là cô gái tự tin, nói tiếng Anh tốt"

Chào ông Valentin Trần. Sau nhiều tập truyền hình thực tế thì Miss Universe Vietnam 2024 đã đi đến đêm chung kết. Ông đánh giá thế nào về sức nóng của cuộc thi năm nay?

Ông Valentin Trần: Tôi tin rằng cuộc thi năm nay đã hoàn thành sứ mệnh đặt ra. Khi tôi quyết định hợp tác với Giang và Tiến để tạo ra chương trình thực tế, mục đích chính là để khán giả có cái nhìn sâu hơn về các thí sinh trước cuộc thi. Chất lượng thí sinh năm nay ngoài những gương mặt quen thuộc còn có nhiều cái tên lần đầu tiên thi nhan sắc. Tôi mong muốn khán giả thấy quá trình của các thí sinh chứ không chỉ có vài phút xuất hiện trên sân khấu chung kết rồi bị lãng quên.

Tất nhiên, mọi thứ không hoàn hảo, và tôi đã nghe góp ý của công chúng về khâu sản xuất và những điều cần cải thiện. Xin yên tâm, tôi đang ghi nhận tất cả và sẽ thực hiện những thay đổi phù hợp vào năm tới. Nếu các bạn cho chúng tôi thêm thời gian để hoàn thiện hơn nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được kết quả tốt hơn.

Theo góc nhìn của ông, Miss Universe Vietnam 2024 có điểm gì mới so với cuộc thi năm trước (Về hình thức, độ đầu tư, tiêu chí…)?

Ông Valentin Trần: Đầu tiên, chúng tôi đã đầu tư nhiều hơn. Với phần sản xuất, chúng tôi đã quyết định làm cho Miss Universe Vietnam hoành tráng hơn, thiết kế sân khấu với hình ảnh 7 kỳ quan và chương trình thực tế này có sự kết hợp với chương trình CSR về giáo dục.

Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi, nhưng tôi cam kết làm mọi thứ thật tốt. Tôi luôn hướng tới những điều tốt nhất và không ngại mạo hiểm cũng như thực hiện các thay đổi. Vì vậy, xin hãy dành thời gian theo dõi quá trình này, mong mọi người kiên nhẫn hơn.

Miss Universe Vietnam năm nay đã có sự cải thiện nhưng sự tập trung chính vẫn là chất lượng thí sinh. Nhiệm vụ của chúng tôi là nâng cao uy tín của Miss Universe Vietnam , tạo ra một đấu trường nhan sắc hấp dẫn, và giành được vị trí trong Top 5 quốc tế. Đó là mục tiêu của tôi.

Vai trò và đóng góp của Chủ tịch Miss Universe Vietnam có tác động như thế nào đến quá trình tìm ra cô gái chiến thắng? Ông có tham vấn với BGK trong việc lựa chọn Hoa hậu không?

Ông Valentin Trần: Tôi không phải giám khảo và tôi cũng là người mới trong cho lĩnh vực này. Nhưng tôi là một nhà quản lý, và tôi nghĩ mình biết cách chọn người. Vì vậy, tôi chọn người để đưa ra quyết định ai sẽ là Tân Hoa hậu. Hà Đỗ là một sự lựa chọn tốt đối với tôi, vì cô ấy có góc nhìn khác biệt nhờ công việc và cá tính của mình. Antonia và Zozi cũng là những lựa chọn tốt vì tôi muốn mang đến kinh nghiệm quốc tế cho thí sinh. Năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng minh bạch nhất có thể. Nhưng với vai trò là Chủ tịch, tôi có chia sẻ ý kiến và tiêu chí của mình.

Những tiêu chí của ông bao gồm...

Ông Valentin Trần: Tôi muốn làm rõ một điều, chúng ta cần phải thay đổi tư duy về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh nét đẹp truyền thống là dịu dàng, hiền hậu, với mái tóc dài thì chúng ta cần Tân Hoa hậu là một cô gái mạnh mẽ, tự tin, nói tiếng Anh tốt, thần thái và luôn ngẩng cao đầu.

Để hoàn thành sứ mệnh của Miss Universe Vietnam, Tân Hoa hậu sẽ phải làm gì? Việc vào top sâu ở cuộc thi quốc tế có phải là một trong những nhiệm vụ của cô ấy?

Ông Valentin Trần: Làm cho Việt Nam tự hào - đó là điều chúng tôi yêu cầu Miss Universe Vietnam năm nay. Năm nay chúng tôi sẽ có đội ngũ hỗ trợ Tân Hoa hậu thi Miss Universe . Hương Ly - Giám đốc Quốc gia cuộc thi sẽ huấn luyện và dành thời gian với cô ấy, và sẽ cùng Hoa hậu đến Mexico. Tôi sẽ trực tiếp đến Mexico vào đêm chung kết.

GĐQG Miss Universe Vietnam: "Anh Tiến và chị Giang đã cống hiến 1000% sức lực cho cuộc thi".

Trong quá trình lựa chọn đại diện cho Việt Nam tại Miss Universe, tiêu chí mà Hương Ly coi trọng nhất là gì? Đâu là phẩm chất mà cô tin rằng một Hoa hậu cần có để tỏa sáng trên sân khấu quốc tế?

Hương Ly: Be yourself & Be confident! Hãy luôn tự tin là chính bạn. Ly nghĩ rằng thật khó để nói rằng đâu sẽ là phẩm chất cần có nhất cho một cuộc thi khốc liệt nhất hành tinh như Miss Universe . Nơi mỗi quốc gia đều có những đại diện mang vẻ đẹp riêng và những câu chuyện riêng. Chính vì thế, với riêng Ly, Miss Universe Vietnam cần 1 cô gái chân thật với sự tự tin bởi chính câu chuyện của riêng cô ấy muốn truyền tải tới mọi người. Chắc chắn sự chân thật, mọi câu chuyện đều rất dễ dàng cảm nhận và thấu hiểu được, và lúc đó cũng là lúc chúng ta sẽ tự tin nhất. Sự tự tin và bản lĩnh trước rất nhiều người đẹp khác là điều giúp đại diện Việt Nam sẽ trở nên khác biệt và toà sáng.

Có nhiều ý kiến cho rằng tiêu chuẩn về vẻ đẹp tại các cuộc thi nhan sắc đang thay đổi. Hương Ly nghĩ gì về xu hướng này và điều này ảnh hưởng thế nào đến cách Miss Universe Vietnam lựa chọn và đào tạo các thí sinh?

Hương Ly: Chúng ta thấy rằng, cuộc sống xã hội vẫn luôn không ngừng phát triển theo từng ngày. Và vì thế với một thế giới hiện đại và "mở" hơn theo tiến trình của xã hội thì các cuộc thi nhan sắc cũng không nằm ngoài vòng xoay thay đổi đó. Đặc biệt là tại Miss Universe - nơi luôn tôn vinh những câu chuyện nhân văn, đương thời, nét đẹp mang tính riêng biệt. Nên chắc chắn, ở Miss Universe Vietnam vẫn luôn cố gắng tôn vinh, động viên các cô gái khi đến đây thoải mái thể hiện những điều đẹp nhất của họ. Từ đó Miss Universe Vietnam sẽ có dữ liệu để khai thác, lên phương án đào tạo giúp cho tô điểm thêm những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu mềm. Và chắc chắn, các bạn sẽ không bao giờ phải ngại ngùng khi đối diện với chính mình tại Miss Universe Vietnam . Vì Ly luôn tin rằng, dù bất kì tiêu chuẩn nào, thì điều đẹp nhất đều luôn là chính bạn!

Với sự góp mặt của Thanh Hằng trên ghế giám khảo, cô đánh giá thế nào về tầm ảnh hưởng của cô ấy đối với các thí sinh?

Hương Ly: Giám khảo Thanh Hằng là người thầy, người chị mà Ly cực kì yêu quý và ngưỡng mộ. Với bề dày về kinh nghiệm trong nghề cùng sự đa dạng trong rất nhiều vai trò chị được tham gia thì chắc chắn, với những đánh giá và góp ý của chị là những điều quý báu cho các bạn thí sinh có thể hiểu rõ được bản thân mình, nhằm hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Và Ly tin chắc rằng, không chỉ riêng Ly mà còn rất nhiều bạn trẻ khác đều đã và đang được chị Thanh Hằng truyền lửa và động lực để phấn đấu vươn mình hơn.

Việc Hương Giang và Dược Sĩ Tiến tham gia sản xuất Miss Universe Vietnam năm nay có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của cuộc thi?

Năm nay ở Miss Universe Vietnam có đơn vị NSX là Hương Giang và Dược Sĩ Tiến, là cặp đôi NSX tuy lạ mà quen. Quen là vì chị Giang và anh Tiến đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình thực tế, thu hút và có sức ảnh hưởng rất lớn đến rất nhiều đối tượng khán giả tại Việt Nam. Còn lạ là vì chị Giang anh Tiến lần đầu sản xuất 1 chương trình nhan sắc có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, mà còn quốc tế. Chắc chắn trong quá trình sản xuất và đào tạo đến các thí sinh dường như chị Giang anh Tiến phải cống hiến 1000% sức lực, bằng tất cả những kinh nghiệm, tiềm lực sẵn có, nhằm giúp tạo ra 1 môi trường rèn luyện với đầy đủ kĩ năng cần thiết cho đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc khốc liệt như Miss Universe .

Hương Giang và Dược Sĩ Tiến đã từng gây dấu ấn với các chương trình trước đây. Theo Hương Ly, việc họ đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024 có thể tạo nên những thay đổi đột phá nào trong format và cách tiếp cận cuộc thi?

Nếu đã theo dõi Miss Universe Vietnam từ những tập đầu tiên, mọi người có thể nhận thấy sự khác biệt về format training cho các thí sinh. Cuộc thi muốn cho các bạn thí sinh có cơ hội thể hiện tiếng nói, câu chuyện dạn dĩ hơn.

Với sự tham gia sản xuất của Dược Sĩ Tiến và Hương Giang, cô có lo ngại gì về việc chương trình có thể bị "drama hóa" quá mức để thu hút sự chú ý của công chúng?

Ly nghĩ mục đích sau cùng của tất cả mọi người mong muốn hướng đến là tìm ra 1 đại diện cho Việt Nam tại Miss Universe . Nên chắc chắn cả ekip đều sẽ rất cố gắng để làm sao có thể hỗ trợ hết sức có thể cho các bạn thí sinh trong giai đoạn này và Hoa Hậu sắp tới trong hành trình Miss Universe . Về kết quả thì chúng ta cần phải chờ đón 1 hành trình thay vì lo ngại và tiên đoán những điều chưa diễn ra.

Với vai trò là GĐQG Mise Universe Vietnam, Hương Ly sẽ làm gì để giúp Tân Hoa hậu trong hành trình thi quốc tế sắp tới?

Ly cùng với BTC của Miss Universe Vietnam vẫn đang mỗi ngày chuẩn bị trước những công tác, công việc cùng với tổ chức Miss Universe để nhằm góp phần cho Tân Hoa Hậu hiểu rõ được trách nhiệm và những gì cần chuẩn bị cho hành trang đến với Miss Universe 2024 . Trong hành trình đến với Miss Universe 2024 của Tân Hoa Hậu sẽ không đơn độc khi có Ly cùng với đội ngũ BTC Miss Universe Vietnam luôn đồng hành trong mọi bước đi của bạn, cho tới ngày bạn đặt chân đến Mexico.