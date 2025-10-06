Bức ảnh chụp cậu bé 2 tuổi nặng 3kg bị bỏ rơi trên đường từng gây chấn động thế giới giờ ra sao?

Năm 2016, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cậu bé hai tuổi, gầy trơ xương, cố hớp ngụm nước từ tay nhà hoạt động xã hội Anja Ringgren Loven đã gây chấn động toàn cầu. Lúc này, trong tay em chỉ có một con búp bê cũ nát, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không. Cậu bé ấy được đặt tên Hope - "Hy vọng", như một cách níu giữ sự sống trong tuyệt vọng.

"Cậu bé phù thủy"

Nguyên nhân thật sự khiến em bị bỏ rơi khiến nhiều người không dám tin. Cha mẹ ruột và dân làng cho rằng đứa trẻ mới lên 2 tuổi này bị "quỷ ám". Niềm tin mù quáng đã đẩy em ra khỏi mái ấm, buộc phải lang thang, sống sót bằng những mẩu thức ăn thừa.

Bức ảnh cậu bé Hope được mẹ nuôi Anja Rinngren Loven cứu sống vào năm 2016 từng gây chấn động thế giới - Ảnh: Anja Rinngren Loven/Facebook.

Khi được các tình nguyện viên của tổ chức Land of Hope tìm thấy, Hope chỉ nặng 3,2kg, nhẹ như một đứa trẻ sơ sinh.

Anja Ringgren Lovén, người sáng lập Land of Hope, là người bế Hope ra khỏi cõi chết. Bà kể lại: "Khi nhìn thấy con, tôi nghĩ con sẽ chết ngay trong tay mình. Tôi không hiểu bằng cách nào em có thể sống sót, nhưng em đã làm được".

Hope phải nằm viện ba tháng để hồi phục sau tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Trong khi đó, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Anja gặp gỡ Hope viral khắp cõi mạng và gây ám ảnh không biết bao người.

Sau khi hồi phục, cậu bé được đón về trung tâm Land of Hope cùng hơn 80 trẻ em bị bỏ rơi vì mê tín khác.

Hiện Hope 11 tuổi, bị khiếm thính nên phải giao tiếp bằng chữ viết cùng ngôn ngữ ký hiệu. Cậu được các thầy cô gọi là "Picasso nhỏ" vì năng khiếu hội họa nổi bật và niềm đam mê nghệ thuật. Cuối tháng 7, cậu tốt nghiệp tiểu học, là một trong những học sinh có điểm tốt nghiệp cao nhất.

"Hope không chỉ thông minh mà còn là một nghệ sĩ tài năng, một vũ công xuất sắc, nồng nhiệt và chu đáo. Hơn hết, em có khiếu hài hước tuyệt vời", Anja chia sẻ trên mạng xã hội ngày cậu bé tốt nghiệp.

"Cậu bé phù thủy" hiện đã trưởng thành khỏe mạnh và có tài năng về nghệ thuật

"Giờ đây thằng bé mạnh mẽ, tự lập và có nhiều bạn bè. Tôi rất tự hào vì con đã trưởng thành và sống trọn với tên gọi Hope", Anja nói.

Những đứa trẻ có thể chết vì mê tín

Land of Hope hoạt động nhằm xóa bỏ niềm tin mê tín về phù thủy, nguyên nhân khiến hàng nghìn trẻ em ở Nigeria bị bỏ rơi, tra tấn hoặc giết hại. Tổ chức cũng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người dân ở các làng quê về nguyên nhân gốc rễ của mê tín là đói nghèo và thiếu hiểu biết.

"Chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao một đứa trẻ hai tuổi lại bị coi là mối đe dọa", Anja nói.

Đáng buồn thay, không phải đứa trẻ nào bị kết tội phù thủy cũng có cái kết may mắn như Hope. Bởi niềm tin vào tà thuật, mê tín vẫn đang hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới, thậm chí tại cả Vương quốc Anh. Theo số liệu của Daily Mail, năm 2024 có đến 2.180 trẻ bị xác định là nạn nhân tiềm năng của bạo hành gắn với mê tín, tăng gần 50% so với năm 2017.

Cậu bé Hope trong ngày tốt nghiệp tiểu học, hôm 25/8

Những đứa trẻ dễ bị nghi ngờ thường là trẻ sinh đôi, trẻ khuyết tật, hoặc mắc các rối loạn phát triển như tự kỷ, động kinh. Hiệp hội Chính quyền Địa phương Anh (LGA) gọi đây là "thực trạng đáng lo ngại sâu sắc", đồng thời liên tục kêu gọi tăng ngân sách cho dịch vụ xã hội để bảo vệ trẻ.

Giáo sư Charlotte Baker (Đại học Lancaster) nhấn mạnh: "Bạo hành gắn với tín ngưỡng có thể gây ra những tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần".

Leethan Bartholemow, thành viên Mạng lưới Quốc tế chống buộc tội phù thủy và nghi lễ, cảnh báo: "Vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng. Cần thêm nhiều nỗ lực để chấm dứt nó".

Hope, từ một đứa trẻ suýt chết đói bên vệ đường, giờ trở thành minh chứng rằng nhân ái có thể đánh bại định kiến. Nhưng bên ngoài câu chuyện hồi sinh ấy vẫn còn hàng ngàn em nhỏ khác đang chờ một bàn tay đưa ra cho mình cơ hội được sống.