Bức ảnh đưa con gái đi thi gây sốt MXH

Ngày 7/6, các sĩ tử ở Trung Quốc bắt đầu bước vào kỳ thi Cao khảo - kỳ thi đại học được đánh giá khốc liệt nhất thế giới. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, nhiều thành phố đã nâng cấp kiểm tra an ninh, lắp đặt thiết bị kiểm tra an ninh thông minh để phát hiện các thiết bị hỗ trợ gian lận. Thành phố Tất Tiết ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, thậm chí còn yêu cầu thí sinh phải trải qua ba bước kiểm tra an ninh trước khi vào địa điểm thi.

Trong ngày thi đầu tiên, bên cạnh các vấn đề về an ninh, đề thi,... thì một câu chuyện xảy ra đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt vì cảm động. Cụ thể, tại một điểm thi tại Truy Bác (một địa cấp thị ở trung tâm tỉnh Sơn Đông), người ta thấy một bà mẹ đang dẫn con gái đi thi đại học.

Người mẹ này buộc tóc đơn giản, mặc trang phục sườn xám cổ điển, dáng người thanh lịch duyên dáng. Nhưng khi người mẹ quay đầu lại thì ai nấy đều ngỡ ngàng, bởi chị quá trẻ. Trông "người mẹ" này chỉ tầm 30 đổ xuống. Nếu vậy thì làm sao có thể có con gái lớn trong độ tuổi thi đại học được?

Người chị thay mẹ đưa em gái đi thi đại học.

Hóa ra, đây không phải mẹ đưa con gái đi thi mà là chị đưa em đi thi. Nhưng tại sao chị đưa em đi thi mà lại mặc trang phục của các bà, các mẹ? Các phóng viên ở điểm thi đã hỏi chuyện và biết được rằng: Thì ra mẹ của 2 chị em đã qua đời vì bạo bệnh vào năm 2020. Trước đó, người mẹ có tâm nguyện được mặc bộ sườn xám yêu thích và đưa con gái đi thi đại học.

Sau khi mẹ mất, người chị thay mẹ chăm sóc, dạy dỗ em và cũng luôn ghi nhớ tâm nguyện của mẹ. Chính vì vậy, vào kỳ thi đại học năm nay, người chị 27 tuổi đã mặc bộ sườn xám yêu thích của mẹ, chải kiểu tóc mẹ hay để và dẫn em gái đến trường thi. Người chị mong muốn có thể hoàn thành được tâm nguyện của mẹ.

Biết được câu chuyện, cư dân mạng xứ Trung đã để lại nhiều bình luận ngợi khen tình cảm gia đình của hai chị em này, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp, mong người em có thể hoàn thành tốt bài thi.