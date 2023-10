Bức tranh cuộc sống của cư dân Ocean City khi Gia Lâm lên quận

Ocean City – tâm điểm của "CBD mới phía Đông"

Mới đây, HĐND TP. Hà Nội đã thống nhất chủ trương thành lập quận Gia Lâm. Đây là chủ trương được mong chờ trong nhiều năm qua để tạo bàn đạp thúc đẩy phát triển khu vực phía Đông của Thủ đô.

Trước khi đặt mục tiêu lên quận, Gia Lâm cũng được xác định định hướng phát triển dịch vụ thương mại, giáo dục, trung tâm y tế... gắn với các ngành công nghiệp, công nghệ cao. Với mục tiêu này, cơ sở hạ tầng của Gia Lâm cũng được tập trung xây dựng, phát triển theo định hướng phát triển công nghiệp gắn với đô thị và dịch vụ, đồng thời gắn kết giữa quy hoạch xây dựng và phát triển không gian đô thị.

Cùng với sự đầu tư lớn, khu vực Gia Lâm đã sự bứt tốc mạnh mẽ, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa vùng ngoại vi và trung tâm Hà Nội đồng bộ và hiện đại bậc nhất Thủ đô. Đây là một lợi thế cực lớn của khu vực phía Đông trong việc thu hút dân cư từ các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, việc nhiều khu đô thị lớn với tiện ích đầy đủ và đồng bộ đã được thành hình tại Gia Lâm đã và đang thu hút dân số chất lượng cao, kéo theo sự phát triển của kinh tế xã hội.

Tại tâm điểm của "CBD mới" phía Đông, thành phố điểm đến Ocean City đã và đang trở thành một dấu ấn nổi bật. Sau 5 năm phát triển và ngày càng được mở rộng, đại đô thị này đã tạo ra một môi trường sống sôi động, hối hả và tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho cư dân đang sinh sống tại đây và cả những khách hàng trong tương lai.

Sức hút của Ocean City là khả năng kết nối với các trung tâm đô thị và các khu vực khác thông qua các tuyến Cổ Linh, quốc lộ 5, vành đai 3, và các cây cầu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương và Long Biên. Theo quy hoạch, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ còn nhiều cây cầu "nghìn tỷ" được xây dựng bao gồm cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở, cầu Ngọc Hồi.... giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Loại hình giao thông trên địa bàn cũng đa dạng hóa với hệ thống xe buýt điện VinBus đang hoạt động và hệ thống đường sắt trên cao Metro số 8 sẽ hình thành trong tương lai.

Nút giao thông Cổ Linh hướng về phía Vinhomes Ocean Park 1 là một trong những công trình hạ tầng hiện đại tạo nên diện mạo mới cho Gia Lâm.

Không gian sống đẳng cấp tại The Zurich

Với sức hấp dẫn nội tại cùng với các thuận lợi về giao thông, đại đô thị Ocean City kỳ vọng sẽ đón chào hàng trăm ngàn cư dân mới nhờ các dự án đã và đang được phát triển, tạo nên một cộng đồng tinh hoa đông đảo, sôi động và đầy tiềm năng.

Sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay cửa ngõ Ocean City, bức tranh cuộc sống tương lai của phân khu The Zurich (Vinhomes Ocean Park 1) đang được hình thành. Phân khu này gồm 3 tòa căn hộ (ZR1, ZR2, ZR3), trong đó tòa căn hộ ZR1 dự kiến sẽ bàn giao đến những cư dân đầu tiên vào năm 2027. Giống như Manhattan - Downtown mới của New York với nhiều điểm đến sôi động và thú vị như du lịch trên sông Hudson, khám phá các quán bar và nhà hàng độc đáo ở khu vực Tribeca… cư dân The Zurich sở hữu tầm view trực diện cùng nhịp sống ven hồ San Hô trải cát trắng độc đáo. Cùng với đó là những tiện ích điểm nhấn của Vinhomes Ocean Park 1 như hồ nước mặn Crystal Lagoon, hồ Ngọc Trai trải,.. hàng loạt các nhà hàng, cửa hiệu sầm uất, tấp nập ngày đêm.

Cư dân tại ZR1 The Zurich sẽ được tận hưởng không gian sống đẳng cấp bậc nhất giữa tâm điểm thành phố điểm đến Ocean City với "quận trung tâm" – Vinhomes Ocean Park 1, "quận ăn chơi" – Vinhomes Ocean Park 2, "quận nghỉ dưỡng" – Vinhomes Ocean Park 3 cùng tổ hợp mua sắm – vui chơi – giải trí Mega Grand World dự kiến khai trương vào tháng 12/2023.

Vị trí đắc địa của The Zurich khi nằm gần các trục giao thông chính giúp tạo ra lợi thế đặc biệt về kết nối.

Hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích của Ocean City, phân khu thỏa mãn nhu cầu sống của mọi thế hệ với hệ thống giáo dục Vinschool, đại học VinUni, TTTM Vincom, bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec… đang dần hoàn thiện, kiến tạo cuộc sống đủ đầy tại "thành phố 15 phút".

Ngoài các tiện ích nội khu độc đáo, The Zurich còn được thừa hưởng tiện ích của Ocean City

Tại thời điểm dự kiến bàn giao vào năm 2027, cư dân ZR1 The Zurich sẽ được tận hưởng chất sống tinh tế mang tinh thần Thuỵ Sĩ giữa CBD mới sầm uất, rực rỡ sắc màu và tràn đầy sức sống. Cộng hưởng với sự đồng bộ về hạ tầng tiện ích của quận Gia Lâm, quỹ căn là cơ hội đón đầu tương lai, đón đầu sự phát triển tại "CBD" mới phía Đông Hà Nội.