Bức tranh doanh nghiệp bất động sản: Kẻ thắng lớn, người lao đao vì dịch Covid-19

Nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn lãi lớn

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng là 6.171 doanh nghiệp (chiếm 13,7%), số lượng doanh nghiệp xây dựng chờ giải thể là 4.091 doanh nghiệp (chiếm 12,6%).

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản thành lập mới trong 9 tháng đầu năm tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù trải qua 4 làn sóng dịch Covid-19, đặc biệt là làn sóng thứ 4 bùng phát mạnh từ mấy tháng qua, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên một số doanh nghiệp bất động sản vẫn có lãi lớn và chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán, còn các công ty địa ốc chưa lên sàn hầu như khó có được kết quả kinh doanh tích cực.

Thời gian qua, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ đã giúp doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn có điều kiện thuận lợi trong việc huy động và điều phối dòng vốn, từ đó có điều kiện hoạch định và phân bổ lợi nhuận tốt hơn.

Theo Bộ Xây dựng ghi nhận, những tháng cuối năm 2021, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã đẩy mạnh kế hoạch, hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tổng kết tình hình thị trường bất động sản đầu năm 2021, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, các số liệu trong 6 tháng đầu năm 2021 của thị trường bất động sản đã cho thấy dấu hiệu dần phục hồi khi đợt dịch thứ 3 được kiểm soát, có một số chỉ số tương đối khả quan.

Cụ thể, về nguồn cung, có 180 dự án với 55.576 căn (tăng 23%) so với cùng kỳ năm 2020. Lượng giao dịch, có 55.335 giao dịch thành công (tăng 29%) so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển R&D DKRA Vietnam nhận định, trong quý IV/2021, giao dịch trên thị trường khó có thể tăng mạnh mà vẫn sẽ ổn định như quý trước đó. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, áp lực tăng giá sẽ lớn bởi các lý do chính đã bắt đầu xuất hiện từ quý I/2021 như lạm phát, chi phí vật liệu xây dựng tăng, chi phí đầu vào tăng.

“Sức mua chung trong quý IV/2021, về cơ bản sẽ diễn biến tương tự hoặc tăng nhẹ so với quý trước đó, nhưng vẫn suy giảm so với quý I/2021 hoặc cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do người mua bị ảnh hưởng về thu nhập, một số khác cũng đang thận trọng quan sát”, ông Hoàng nói.

Vị chuyên gia cho rằng, đặc biệt, từ quý II/2022, khi kinh tế phát triển mạnh trở lại, nhiều dự báo cho rằng GDP năm 2022 có thể lên đến 6.5 - 7.5%, Việt Nam hoàn thành mục tiêu tiêm chủng toàn dân cho cả trẻ em, thì bất động sản sẽ càng có đà tăng giá.

Doanh nghiệp xây dựng, sàn giao dịch chịu thiệt hại nặng

Trái với tình hình khả quan của các doanh nghiệp bất động sản đã niêm yết trên sàn chứng khoán, các sàn giao dịch bất động sản khác lại chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Theo Bộ Xây dựng, có tới 28% đơn vị có nguy cơ giải thể, phá sản, 32% đơn vị đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì và 40% doanh nghiệp còn khả năng chống đỡ, nhưng không cao.

80% sàn giao dịch bất động sản không có doanh thu hoặc doanh thu rất thấp.

Thống kê cho thấy, hiện tại đã có tới hơn 80% Sàn giao dịch không có doanh thu hoặc doanh thu rất thấp, quỹ lương ngày một cạn kiệt, buộc phải cắt giảm nhân sự (cho nghỉ việc) hoặc cho tạm nghỉ việc không lương.

Thực tế cũng cho thấy, mặc dù các sàn giao dịch đã chủ động, linh hoạt, thay đổi phương án kinh doanh về thích ứng, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong bán hàng nhưng với tình hình dịch bệnh trong quý III/2021 thì các sàn giao dịch bất động sản gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt là đối với các sàn giao dịch có quy mô vừa và nhỏ, có nguồn lực tài chính thấp, sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngoài các sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp xây dựng cũng là một trong những ngành nghề chịu thiệt hại nặng do dịch Covid -19. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2021, có 6.171 doanh nghiệp xây dựng tạm ngừng kinh doanh và có tới 4.091 doanh nghiệp chờ giải thể.