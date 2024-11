Bức tranh "rất đẹp" của nền kinh tế Việt Nam, tạo ra GDP mới tương đương một quốc gia phát triển Châu Âu

Hình minh họa bởi AI



Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 10 tháng năm 2024 với nhiều gam màu sáng, ghi nhận những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Theo thông tin tại phiên họp thường kỳ tháng 10, Chính phủ tập trung đánh giá về tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2024, tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2024 tiếp tục xu hướng tích cực và tốt hơn tháng 9, tính chung 10 tháng tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng tích cực

Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tích cực trong cả 3 khu vực. Khu vực nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định. Khu vực công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực, tháng 10 tăng 4% so với tháng 9 và tăng 7% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng tăng 8,3% (cùng kỳ năm 2023 tăng 0,5%). Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,5%. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 10/2024 đạt 51,2 điểm, thể hiện sản xuất tiếp tục mở rộng.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,78%. Tỷ giá, lãi suất nhìn chung ổn định. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm (xuất khẩu gạo đạt gần 7,8 triệu tấn, kim ngạch gần 4,9 tỷ USD, tăng lần lượt 10,2% và 23,5% so với cùng kỳ); cơ bản bảo đảm cân đối cung cầu lao động.

Xuất khẩu tiếp tục tăng cao, xuất siêu lớn. Xuất khẩu tháng 10 tăng 4,4% so với tháng 9 và tăng 10,1% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng tăng 14,9% (khu vực trong nước tăng 20,7%, khu vực FDI tăng 12,8%); nhập khẩu tăng 16,8%; xuất siêu 23,31 tỷ USD.

Du lịch phục hồi mạnh. Khách quốc tế tháng 10 đạt 1,42 triệu lượt, tăng 27,6%; tính chung 10 tháng đạt 14,1 triệu lượt, tăng 41,3%.

Thu ngân sách nhà nước tăng mạnh, tổng thu 10 tháng đạt 97,2% dự toán, tăng 17,3% cùng kỳ (trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 149,1 nghìn tỷ đồng thuế, phí, lệ phí). Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi thấp hơn giới hạn quy định.

Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 52,29% kế hoạch. Thu hút FDI đạt 27,26 tỷ USD, tăng 1,9%, cao nhất từ 2019 đến nay; vốn FDI thực hiện đạt 19,58 tỷ USD, tăng 8,8%, cao nhất trong 5 năm qua.

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, trong tháng 10 có 22,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 29,1% so với tháng 9 và tăng 7% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng có 202,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Văn hóa xã hội được được chú trọng, bảo đảm

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm. Đã hỗ trợ người dân 21,8 nghìn tấn gạo. Trong tháng 10, có 95,4% số hộ gia đình đánh giá có thu nhập ổn định hoặc cao hơn cùng kỳ. Tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí.

Cải cách hành chính, nhất là cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh.

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên. Nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) với UAE.

Tăng trưởng GDP năm 2024 được đánh giá cao

Nhận định về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng qua, tờ Chính phủ dẫn lời PGS. TS Nguyễn Thường Lạng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, "Bức tranh của nền kinh tế Việt Nam 10 tháng đầu năm là bức tranh rất đẹp, tôi cho rằng nền kinh tế của Việt Nam rất lạc quan trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những điểm tựa cho dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Tôi cho rằng 2 tháng cuối năm 2024 là thời điểm nước rút, có thể tạo ra những kỳ tích mới chưa từng có trong lịch sử phát triển của Việt Nam thời kỳ đổi mới".

Với những thành tựu đạt được nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam được Standard Chartered nâng dự báo từ tăng 6% lên tăng 6,8%.

"Đà tăng trưởng mặc dù đã chậm lại từ quý III nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định, với dự báo tăng trưởng quý IV/2024 đạt 6,9%", báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered nhận định.

HSBC cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam từ 6,5% lên 7% trong năm 2024, trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN và tạo ra GDP mới nhiều tương đương Hà Lan.

Trong khi đó, Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo năm 2024 và 2025, Việt Nam có thể tăng trưởng cao nhất ASEAN+3.