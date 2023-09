Bức tranh tỷ suất lợi nhuận cho thuê tại Dĩ An

Nhu cầu ở thực hiện hữu tại Dĩ An



So với các đô thị vệ tinh khác, TP. Dĩ An - một trong bốn thành phố lớn của tỉnh Bình Dương có lợi thế liên kết vùng cực lớn, là cầu nối phát triển kinh tế giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, sở hữu nhiều khu và cụm công nghiệp lớn như khu công nghiệp Sóng Thần, Tân Đông Hiệp, Bình An,... Chính vì vậy, địa phương này quy tụ nhiều giới chuyên gia, kỹ sư, công nhân viên kỹ thuật đến làm việc và sinh sống.

Thành phố Dĩ An ngày một phát triển

Đây là nhóm khách hàng không chỉ đơn thuần có nhu cầu thuê nhà để ở mà sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những nơi đáp ứng được chất lượng sống mà họ mong muốn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi TP. Dĩ An còn là địa phương thuộc top các khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trên toàn quốc. Phần lớn, những người thuê nhà là các cặp vợ chồng trẻ, có thu nhập ổn định, muốn sở hữu không gian sống riêng tư, hiện đại, đầy đủ tiện ích. Chính vì vậy, thị trường cho thuê căn hộ tại Dĩ An luôn sôi nổi với tỷ suất sinh lời hấp dẫn.



Dự án cạnh "cửa ngõ" Dĩ An hấp dẫn

Điển hình tại TP. Dĩ An, Tập đoàn Bcons, một chủ đầu tư có 10 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các dự án tại địa phương này vừa cho ra mắt dự án thứ 11 trong năm 2023 - Bcons Polaris. Trước đó, các dự án do Tập đoàn Bcons phát triển đã hoàn thiện đúng tiến độ và bàn giao nhà, pháp lý cho cư dân.

Phối cảnh dự án Bcons Polaris

Bcons Polaris (dự án đầu tư xây dựng Chung cư Lê Trọng Tấn) sở hữu vị trí thuận lợi, tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch của Dĩ An là quốc lộ 1K, quốc lộ 1A, đại lộ Phạm Văn Đồng. Từ vị trí này chỉ mất chưa đầy 15 phút để kết nối với TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, xung quanh dự án được "bao bọc" trong bán kính 5 phút di chuyển bởi hàng loạt tiện ích như chợ đêm Việt Lập, trường học các cấp, bệnh viện, siêu thị lớn,... và đặc biệt là khu công nghiệp Sóng Thần, dự án sẽ thu hút được nhu cầu ở thực lớn của giới chuyên gia, các kỹ sư, công nhân viên làm việc tại đây.

Dự án dự kiến bàn giao vào quý 1 năm 2026, song song với lộ trình phát triển và nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ của TP. Dĩ An trong thời gian sắp tới. Dự án sẽ mang đến không chỉ là một chốn an cư hiện đại, tiện lợi, mà còn là một cơ hội đầu tư bền vững trong tương lai.