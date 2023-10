Buffet hải sản Cửu Vân Long và hành trình Nam tiến

Từ thương hiệu "sinh sau đẻ muộn" cho tới nhà hàng được thực khách tin yêu



Năm 2018, thương hiệu Nhà hàng Buffet hải sản Cửu Vân Long chính thức ra đời với cơ sở đầu tiên tọa lạc tại trung tâm thương mại Discovery Complex trên tuyến phố Cầu Giấy đông đúc, sôi động. Với không gian mang đậm màu sắc và hơi thở Hồng Kông, Cửu Vân Long đã tạo được tiếng vang ngay từ những ngày đầu khai trương. So với các nhà hàng kinh doanh dưới hình thức buffet hải sản đang có mặt tại thị trường, Buffet Hải sản Cửu Vân Long nổi bật hơn hẳn khi ngay từ ngày đầu thành lập đã được định hình theo phong cách bày trí nhất định. Mô hình buffet hải sản đặt trong phong cách Hồng Kông ấn tượng đã tạo ra một văn hóa thưởng thức mới lạ, độc đáo, khiến cho Cửu Vân Long mang một nét đặc trưng khó lẫn. Giờ đây, khi đã sở hữu 3 cơ sở nhà hàng thuộc chuỗi, Buffet Hải sản Cửu Vân Long vẫn luôn trung thành với phong cách này.

Nhà hàng Buffet Hải sản Cửu Vân Long định vị trong phân khúc tầm trung, tập trung vào trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn dành cho thực khách, mang đến cho họ đa dạng lựa chọn về món chỉ với một lần chi tiêu. Sở dĩ Cửu Vân Long lựa chọn mô hình "buffet all in one" là do đội ngũ sáng lập đã có một khoảng thời gian dài quan sát và nghiên cứu biến động thị trường, những thay đổi trong hành vi tiêu dùng dịch vụ ăn uống của khách hàng. Đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, để phục vụ khách hàng theo nhóm như nhóm khách gia đình, nhóm khách đoàn đông thì các cơ sở kinh doanh cần phải xây dựng thực đơn đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách trong nhóm cũng như phù hợp với nhu cầu riêng của từng đối tượng.



Mang tới trải nghiệm ấm cúng, yêu thương và kết nối chính là sứ mệnh của Buffet Hải sản Cửu Vân Long

Ngay từ những ngày đầu tiên, Cửu Vân Long luôn kiên định với triết lý đem lại trải nghiệm ấm cúng, yêu thương và kết nối, lấy cảm hứng từ những nguyên liệu tươi ngon. Và mỗi khoảnh khắc sum vầy, đoàn tụ của thực khách chính là nguồn động lực từng ngày, mang đến những món ăn chất lượng và trải nghiệm nồng hậu, thân thiện tới từng khách hàng. Trung thành theo triết lý ấy, Buffet Hải sản Cửu Vân Long đã không ngừng cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng nhiều sự kiện, chương trình đặc sắc được tổ chức hàng tuần, hàng tháng hoặc vào mỗi dịp đặc biệt như Trung Thu, Tết, 20.10…



Thành tựu ngọt ngào sau 5 năm cố gắng

Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Buffet Hải sản Cửu Vân Long luôn là cái tên được nhắc tới là một thương hiệu hải sản top đầu Hà Nội. Chu trình quan sát - làm - sai - sửa - hoàn thiện của Cửu Vân Long cứ như vậy tuần hoàn suốt 5 năm qua bằng mọi tâm sức của đội ngũ nhà hàng.

Các thí sinh Miss Grand International 2023 vui vẻ dùng tiệc tối tại Cửu Vân Long cơ sở Trần Phú - Hà Đông

Buffet Hải sản Cửu Vân Long luôn là điểm đến đáng tin của nhiều đoàn khách du lịch đến từ mọi miền tổ quốc khi họ đặt chân tới Hà Nội. Từ một thương hiệu chưa ai từng nghe tên cho tới một đơn vị tài trợ bữa ăn cho đoàn thí sinh và ban tổ chức Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023 khi tới Việt Nam, hẳn rằng Cửu Vân Long đã ít nhiều tạo được ấn tượng đáng kể đối với thực khách trong và ngoài nước. Không dễ dàng gì để có thể trở thành điểm đến dùng bữa đầu tiên của hơn 70 thí sinh quốc tế sau một hành trình di chuyển dài vạn dặm, Buffet Hải sản Cửu Vân Long đáp ứng tốt yêu cầu về sức chứa đồng thời đảm bảo sự thoải mái, trang trọng và an toàn để trở thành điểm đến dành cho một sự kiện tầm cỡ.



Các KOLs hội ngộ dùng bữa tại Cửu Vân Long cơ sở Thái Hà

Không chỉ dừng lại ở đó, Buffet Hải sản Cửu Vân Long còn là cái tên được quan tâm không ngớt trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ Facebook, TikTok, hoặc tại các diễn đàn chia sẻ ẩm thực uy tín bậc nhất thủ đô. Tại không gian mạng, Cửu Vân Long lại đóng vai trò như một nhà hàng trau chuốt với những "món ăn tinh thần" đặc sắc đối với người xem. Xuyên suốt 5 năm hình thành và phát triển, Cửu Vân Long vẫn luôn dành một sự đầu tư nhất định để xây dựng và làm vững mạnh thương hiệu thông qua những hoạt động truyền thông phù hợp, đây cũng chính là cách để chuỗi nhà hàng khẳng định giá trị của mình, chiếm được lòng tin và cảm tình của công chúng.



Tự tin tiến lên phía trước và chinh phục những thành tựu lớn hơn

Chuẩn bị bước sang năm hoạt động thứ 6, Buffet Hải sản Cửu Vân Long đã vạch ra cho mình chiến lược phát triển cụ thể, rõ ràng - sẵn sàng "Nam tiến" để chinh phục thị trường mới. Tại TP. Hồ Chí Minh, mảnh đất hứa của các doanh nghiệp dịch vụ, Cửu Vân Long hứa hẹn sẽ có một sự lột xác táo bạo, phát triển phiên bản nâng cấp của chính mình - Cửu Vân Long Premium.

Cửu Vân Long Premium sẽ là một phiên bản cao cấp và hoàn thiện hơn của Cửu Vân Long ở thời điểm hiện tại. Thương hiệu Cửu Vân Long Premium sắp tới sẽ tập trung nhiều hơn vào phân khúc cao cấp - cận cao cấp, mang tới một trải nghiệm trọn vẹn và phong phú hơn dành cho các thực khách Sài thành.

Tuy nhiên, không vì vậy mà Cửu Vân Long bỏ lại thị trường Hà Nội, vốn là cái nôi phát triển từ những ngày đầu tiên. Buffet Hải sản Cửu Vân Long sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi với nhiều cơ sở nhà hàng với mục tiêu phủ kín bản đồ ẩm thực thủ đô bằng những địa điểm thưởng thức hải sản chất lượng. Cửu Vân Long tin rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và đồng hành tích cực từ phía những người đã - đang - và sẽ tiếp tục là khách hàng của Cửu Vân Long, đây chính là động lực lớn nhất trong hành trình khẳng định giá trị của thương hiệu.