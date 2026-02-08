Bùi Anh Tuấn đang gặp chuyện gì?

Những video quay lại các màn trình diễn của Bùi Anh Tuấn vẫn thu hút lượt xem lớn trên mạng xã hội. Trong clip viral mới nhất của Bùi Anh Tuấn, anh hát lại Mơ hồ - một trong những bản hit định vị chỗ đứng của nam ca sĩ ở Vpop. Dù vậy, tương tự video khác, giọng hát của Bùi Anh Tuấn gây hụt hẫng.

So với bản gốc, phiên bản Mơ hồ mới nhất của Bùi Anh Tuấn giảm nửa tông (1/2 cung). Một ý kiến cho rằng: "Bùi Anh Tuấn hát tròn trịa nhưng không cảm xúc gì. Anh điều tiết hơi thở không tốt, nên ngắt câu thường đột ngột, thay vì có độ ngân, rung như xưa?".

Phần lớn khán giả đều thắc mắc Bùi Anh Tuấn đã gặp vấn đề gì mà cột hơi chông chênh suốt thời gian dài và chưa có dấu hiệu trở lại thời sung mãn.

Bùi Anh Tuấn chật vật khi hát lại ﻿Mơ hồ.

Mỗi khi Bùi Anh Tuấn hát Mơ hồ , phần cao trào cuối bài luôn là điểm nhấn được chờ đợi. Nhưng lần này, Bùi Anh Tuấn "bẻ mic" ở những đoạn treo nốt liên tục ở quãng cao, cần sự hỗ trợ của nhóm bè.

Không chỉ Mơ hồ , Bùi Anh Tuấn gần như hạ ít nhất nửa tông khi hát lại các bản hit như Phố không mùa, Buông, Nơi tình yêu bắt đầu, Chia tay, Hẹn một mai ... So với thời điểm bắt đầu đi diễn thường xuyên trở lại vào năm 2023, giọng hát hiện tại của Bùi Anh Tuấn cải thiện hơn. Song, nam ca sĩ vẫn cách một đoạn xa để hồi giọng 100%, bắt đúng tông các bản hit cũ để mang đến cho khán giả trải nghiệm nghe nhạc tốt nhất, đúng nguyên bản loạt ca khúc làm nên tên tuổi của anh.

Bùi Anh Tuấn từng có giai đoạn mất hút khỏi thị trường nhạc Việt, không phát hành sản phẩm mới và không đi diễn. Khi đó, nam ca sĩ tiết lộ bị Covid-19, làm ảnh hưởng nặng giọng hát, dẫn đến mất tự tin để trở lại sân khấu. Khi Bùi Anh Tuấn trở lại, khán giả dễ dàng nhận ra cổ họng của nam ca sĩ ít nhiều bị ảnh hưởng, khiến giọng hát ngày càng "đục" và hụt hơi.

Bùi Anh Tuấn nổi tiếng từ game show The Voice mùa một. Sau lần đầu bước ra sân khấu, hát Nơi tình yêu bắt đầu , Bùi Anh Tuấn thành hiện tượng mạng. Những năm tiếp theo, giọng ca sinh năm 1995 liên tục tạo hit ở dòng nhạc sở trường Pop Ballad.

Khán giả vẫn ấn tượng và nhớ chất giọng cao, sáng đặc trưng của Bùi Anh Tuấn. Đó là lý do nhiều người hụt hẫng khi nghe Bùi Anh Tuấn hát ở hiện tại. Song, Bùi Anh Tuấn cũng là ca sĩ được khán giả ưu ái nhiều bậc nhất. Sau biến cố, lượng fan của Bùi Anh Tuấn vẫn rất đông và khán giả vẫn chờ đợi nam ca sĩ sớm lấy lại phong độ.