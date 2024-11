Bùi Khánh Linh vướng tranh cãi vì phạm lỗi nghiêm trọng khi thi Hoa hậu liên lục địa

Sau Thanh Thủy, Kỳ Duyên thì đến lượt Bùi Khánh Linh - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam lên đường chinh chiến quốc tế. Nàng hậu được cử đến đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental 2024 (Hoa hậu Liên lục địa). Khi bắt đầu đặt chân đến Ai Cập, đại diện Việt Nam liên tục đăng ảnh, livestream để cập nhật tình hình cho fan sắc đẹp Việt. Tuy nhiên, thông qua loạt khoảnh khắc mới của Bùi Khánh Linh, nhiều người phát hiện món đồ quan trọng là dải sash Miss Intercontinental Vietnam bị mất hút.

Trong một livestream mới đây, Bùi Khánh Linh đã thừa nhận bị bỏ quên sash lại tại Việt Nam. Cụ thể, cô nói: "Mọi người ơi, tôi xin thông báo một điều đáng buồn, đó là tôi quên sash của Việt Nam rồi. Lúc ở sân bay, khi đi vào check in rồi quay ra chụp ảnh cùng mọi người, tôi đeo sash thêm 1 lần nữa. Nhưng sau đó tôi không biết vì sao khi sang đến đây tôi lại không thấy sash của mình ở đâu nữa. Team ở Việt Nam của tôi có kiểm tra thì phát hiện sash nằm trong hộp vương miện, vì thế sash không có bên này. Đó là lý do khi tôi check in tại Ai Cập tôi chỉ cầm lá cờ nhỏ. Mọi người đừng lo lắng quá, cuộc thi sẽ trao sash mới cho thí sinh sớm thôi. Tôi cũng buồn vì quên sash".

Clip: Bùi Khánh Linh cho biết đã quên sash sau khi chụp ảnh tại sân bay ở Việt Nam

Khi ở sân bay tại Việt Nam, Bùi Khánh Linh xuất hiện với sash Miss Intercontinental Vietnam

Tuy nhiên, khi đến Ai Cập cô chỉ check in bên lá cờ Việt Nam, không có sash

Chia sẻ của Khánh Linh về sự cố quên sash khiến cư dân mạng chia ra 2 luồng ý kiến để bàn tán. Người động viên Khánh Linh dừng buồn, suy nghĩ quá nhiều vì như lời cô nói là ban tổ chức của Miss Intercontinental sẽ sớm trao sash đồng bộ cho các thí sinh. Dựa vào ảnh Bùi Khánh Linh đăng tải, có thể thấy nhiều đại diện khác cũng không mang sash. Trong giai đoạn mở màn này, việc quan trọng là Khánh Linh hãy tập trung cao độ, nghiêm túc thể hiện mình để tạo ấn tượng với ban giám khảo, truyền thông quốc tế. Netizen còn đùa rằng Khánh Linh quên sash Việt Nam nhưng ngày trở về sẽ mang theo cùng vương miện lẫn sash Miss Intercontinental 2024.

Tuy nhiên, một bộ phận netizen lại cho rằng lỗi mà Khánh Linh gặp phải vô cùng nghiêm trọng. Việc cô không đeo sash khiến độ nhận diện của đại diện Việt Nam thấp hơn so với các đối thủ khi xuất hiện trong các sự kiện. Ngoài ra, vài người cho rằng sự cố này cũng khiến Bùi Khánh Linh mất điểm vì thiếu chỉn chu khi đi chinh chiến quốc tế. Số khác còn không hài lòng với thái độ "tỉnh bơ" của Khánh Linh khi nói về việc quên sash Việt Nam. Hiện tại, sự việc nàng hậu Vbiz quên sash vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Khánh Linh cho biết cảm thấy buồn khi không có sash Việt Nam để đeo khi tham gia những hoạt động mấy ngày qua

Netizen tranh cãi trái chiều về sự cố quên sash của Bùi Khánh Linh

Như Khánh Linh chia sẻ, các thí sinh sẽ sớm được ban tổ chức cuộc thi trao sash để đồng bộ với nhau

Á hậu Bùi Khánh Linh cao 1,77m, cô từng đạt thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi, cùng giải thưởng Học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử. Hiện, Khánh Linh là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh nông nghiệp và là sinh viên tiêu biểu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2024 với điểm tích lũy 4 năm học đạt loại Giỏi. Thời gian gần đây, Khánh Linh đang là cái tên vướng phải không ít tranh cãi khi tham gia chương trình Đảo Thiên Đường.

Trước khi lên đường sang Ai Cập, nàng hậu chia sẻ: "Khánh Linh vô cùng vinh dự khi được trở thành đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2024. Sự thành công của chị Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã trở thành nguồn cảm hứng để Linh tiếp bước đam mê tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Đây chắc chắn sẽ là hành trình đầy thử thách nhưng Linh tin rằng mình sẽ đủ dũng cảm, đủ nhiệt huyết để theo đuổi mục tiêu Trên chặng đường sắp tới, sự tin tưởng và kỳ vọng của quý khán giả cũng sẽ là động lực to lớn đối với Linh".

Đêm chung kết Miss Intercontinental diễn ra ngày 6/12 tại Sharm El Sheikh, Ai Cập. Năm nay, cuộc thi có 70 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đạt danh hiệu Miss Intercontinental 2022 và Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023.