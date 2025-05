Bùi Quang Chiến ra đầu thú

Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 28/5 cho biết vừa vận động thành công đối tượng truy nã Bùi Quang Chiến (sinh năm 1994, trú tại thôn Đèo Cà, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú. Trước đó, ngày 22/5/2025 bị can Bùi Quang Chiến đã ra đầu thú tại cơ quan Công an và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đây là đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trong vụ án chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương khác.

Bị can Bùi Quang Chiến tại cơ quan công an - Ảnh: CA Tuyên Quang

Khi bị phát hiện, Bùi Quang Chiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, thay đổi phương tiện, số điện thoại, di chuyển và ẩn náu tại nhiều nơi khác nhau, gây khó khăn cho công tác truy bắt của lực lượng Công an.

Với quyết tâm truy bắt đối tượng truy nã, không để lọt tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm những nơi đối tượng có thể lẩn trốn và phát hiện đối tượng xuất hiện tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an xã Yên Thịnh trực tiếp, tích cực vận động người thân, gia đình, bạn bè của Bùi Quang Chiến đưa đối tượng ra đầu thú.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án.