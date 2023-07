Bùng nổ du lịch wellnes, BĐS nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Huế "lên ngôi"

Sự bùng nổ của du lịch wellness



Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là Covid-19 và các loại dịch bệnh… đã khiến con người chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Điều này thể hiện rõ rệt trên mọi phương diện của đời sống, giờ đây, sức khỏe tâm lý, tinh thần, cảm xúc dần trở thành yếu tố mà mọi người, nhất là người dân đô thị sẵn sàng bỏ tiền (thậm chí nhiều tiền) để có được.

Bên cạnh sự thay đổi ở phương diện đời sống hàng ngày, các gia đình hiện đại đang có xu hướng lựa chọn các điểm du lịch wellness (du lịch chăm sóc sức khỏe) cho các chuyến nghỉ dưỡng, để chữa lành và dành tặng cơ thể những phút giây thư thái.



Các quốc gia đi đầu về mô hình này phải kể đến Nhật Bản với hình thức tắm onsen tạo nên thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng tại xứ sở Phù Tang. Tiếp đó có thể kể đến xông hơi đá muối tại Hàn Quốc, tour du lịch kết hợp thiền định và yoga tại Ấn Độ, Thailand …

Tại Việt Nam, Huế là mảnh đất giàu tiềm năng và sở hữu nhiều thế mạnh để phát triển du lịch wellness bởi hệ thống dược liệu phong phú, nền y học cổ truyền lâu đời và sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên với hàm lượng lưu huỳnh cao (nguồn khoáng nóng tại Kawara My An Onsen Resort).

Nguồn khoáng nóng tại Kawara My An Onsen Resort mang màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp với hàm lượng vi khoáng cao, có thể so sánh với nhiều loại nước khoáng nổi tiếng trên thế giới như Koundour (Liên Xô cũ), Paven Banis (Bulgaria)...

Nguồn khoáng nóng tại Kawara My An Onsen Resort là nguồn khoáng nóng tự nhiên với hàm lượng Lưu huỳnh cao.

Từng trải nghiệm dịch vụ tắm onsen tại nhiều nơi, chị Trang Thu (Hà Nội) cho biết: "Tắm onsen tại đây có nhiều điểm khác biệt thú vị và rất phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình đa thế hệ như nhà tôi. Đặc biệt, quy trình tắm onsen 9 bước chuẩn Nhật khiến tôi thấy dễ chịu, thoải mái và khỏe lên rất nhiều so với việc chỉ ngâm hoặc tắm khoáng nóng thông thường".



Tắm khoáng nóng chuẩn Nhật phải đến Kawara My An Onsen Resort

Nguồn khoáng nóng tại Kawara My An Onsen Resort được Đoàn địa chất thuỷ văn 79 phát hiện khi khoan thăm dò nước vào tháng 6 năm 1979. Tiếp đó, GS.TS. Phạm Khắc Lâm (Đại học Y Dược Huế) đã công bố đề tài "Nghiên cứu tác dụng chữa bệnh cụ thể của mạch nước khoáng Mỹ An – Thừa Thiên Huế" đã thu hút sự quan tâm của công chúng và phần nào giải đáp những lợi ích của việc tắm onsen tại Kawara My An Onsen Resort.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nước khoáng Mỹ An thuộc loại nước khoáng vô khuẩn, không làm ảnh hưởng đến môi sinh và đảm bảo an toàn khi sử dụng vào mục đích hỗ trợ chữa bệnh, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế xã hội.

Tắm onsen 9 bước chuẩn Nhật, bao gồm: Ngâm tắm onsen, thư giãn với bể jacuzzi, bể soda, xông hơi thải độc…

Ngoài ra, nước khoáng Mỹ An có hàm lượng lưu huỳnh lên tới 64,5mg/l, được đánh giá cao hàng đầu tại Việt Nam, nguồn nước giàu khoáng chất quý với các liệu pháp thích hợp, có thể góp phần làm thuyên giảm một số bệnh, tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.



Điểm tạo ra sự khác biệt của Kawara My An Onsen Resort chính là quy trình tắm onsen 9 bước chuẩn Nhật. Những khoáng chất có trong nước như lưu huỳnh, sắt và magie có những đặc tính trong trị liệu hỗ trợ thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

Ngoài ra, hệ thống thủy lực; tạo xoáy, tạo bọt khí, massage giúp loại bỏ các tạp chất giúp tăng cường hiệu quả đào thải độc tố, giảm đau, thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Một trong những sự khác biệt khi tắm onsen tại đây là du khách sẽ trút bỏ hoàn toàn trang phục, ngâm mình vào dòng khoáng nóng tự nhiên, tận hưởng sự khoan khoái của cơ thể. Trong quy trình 9 bước chuẩn Nhật Bản này, các bước xông hơi khô, xông hơi ướt cũng giúp tăng cường hiệu quả đào thải độc tố, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm các dịch vụ tại Kawara My An Onsen Resort, du khách còn đặc biệt ấn tượng bởi phong cách phục vụ mang tinh thần Omotenashi. Omotenashi được xem là nguồn gốc tạo nên nét tinh hoa trong cách làm việc, phục vụ của người Nhật. Phục vụ khách hàng bằng sự chu đáo, chân thành từ trái tim, hơn cả sự mong đợi của khách hàng.

