Bùng nổ khách quốc tế nhưng "vắng" khách nội địa, "gã khổng lồ" hàng không ACV ước lãi gần 6.000 tỷ trong nửa đầu năm 2024

Thông tin từ Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sản lượng cất hạ cánh (CHC) đạt 332.841 lượt chuyến, chiếm 47,1% kế hoạch năm, giảm 8,7% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, CHC quốc tế đạt 126.703 lượt chuyến, tăng 27,1% so với cùng kỳ 2023, CHC trong nước đạt 206.138 lượt chuyến, giảm 22,2% so với cùng kỳ 2023.

Sản lượng hành khách đạt gần 54,7 triệu khách, chiếm 48% kế hoạch năm 2024, giảm 3,8% so với cùng kỳ 2023. Trong đó khách quốc tế đạt 20,25 triệu khách, tăng 38,5% so với cùng kỳ 2023, ngược lại khách trong nước đạt 34,4 triệu khách, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 729,5 nghìn tấn, chiếm 53,3% kế hoạch năm và tăng 25,7% so với cùng kỳ 2023.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 11.061 tỷ đồng, chiếm 54,42% kế hoạch năm đồng thời tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.983 tỷ đồng, chiếm 63,8% kế hoạch năm và tăng khoảng 15% so với nửa đầu năm 2023. Nộp ngân sách ước đạt 1.847 tỷ đồng; thực hiện quyết toán tài chính năm 2023.

Theo ACV, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới hồi phục chậm, giá vàng, đô la, nhiên liệu tăng liên tục làm tăng giá đầu vào của một số sản phẩm trong đó có vận tải hàng không; bất ổn chính trị leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng; thị trường hàng không trong nước sụt giảm do khó khăn từ phía các hãng hàng không đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.



Các dự án trọng điểm vượt tiến độ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Cũng tại hội nghị, ban lãnh đạo ACV cũng cập nhật tiến độ của các dự án trọng điểm. Theo đó, dự án Nhà ga T3 -Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã hoàn thành 60% khối lượng, riêng phần thô đã hoàn thành 100%. ACV cho biết sẽ cố gắng hoàn thành trước ngày 30/04/2025 theo yêu cầu của Chính phủ. Với dự án thành phần 3-Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, các gói thầu đã được triển khai đồng bộ, một số hạng mục vượt tiến độ theo hợp đồng.

Ngoài ra, các dự án, công trình chuẩn bị đầu tư như Dự án Nhà ga T2 – Cảng HKQT Cát Bi, Dự án Nhà ga T2 – Cảng hàng không Đồng Hới, Dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh cảng HKQT Vinh, Liên Khương đang được các ban QLDA triển khai thủ tục đầu tư theo tiến độ được phê duyệt...

Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục đẩy nhanh công tác chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực khác nhau, trong đó hoàn thành đưa vào khai thác các dự án chuyển đổi số tại ACV và các cảng hàng không như: Dự án thu phí tự động không dừng tại cảng hàng không; Dự án A-CDM; Dự án ứng dụng CCCD gắn chíp, VneID mức độ 2 và công nghệ sinh trắc học đối với hành khách đi tàu bay; Hệ thống ACV self Services (kiosk check-in, self bag drop, ABGS) dùng chung;...