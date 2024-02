Bùng nổ lễ kick off dự án A&T Sky Garden – khởi đầu thịnh vượng

Dưới sức hút của một dự án đang nhận được nhiều tín hiệu tốt của thị trường, sự kiện đã diễn ra trong không khí sôi động và tràn đầy năng lượng với sự tham gia của hơn 1000 chuyên viên kinh doanh.

Được lấy chủ đề "Khởi đầu thịnh vượng", sự kiện kick off A&T Sky Garden được xem là một trong những sự kiện khởi đầu năm 2024 của thị trường bất động sản (BĐS) miền Nam và năm 2024 là năm khởi đầu cho chu kỳ thịnh vượng mới của thị trường bất động sản sau một thời gian dài "ngủ đông". Đồng thời, A&T Sky Garden cũng là dự án căn hộ cao cấp đầu tiên của A&T Group tại miền Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình "Nam tiến" của A&T Group.

"A&T Sky Garden là dự án mà chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết. Chủ đầu tư tuyệt đối tuân thủ pháp luật trong quá trình hoàn thành pháp lý dự án, đồng thời áp dụng các công nghệ tân tiến nhất trong quá trình thi công xây dựng dự án, với chất lượng bàn giao vượt trội và trang thiết bị bàn giao đến từ các thương hiệu uy tín hàng đầu. A&T Group tin rằng, với những lợi thế và sự đầu tư chúng tôi dành cho dự án này, A&T Sky Garden chắc chắn sẽ là những căn hộ hoàn mỹ với mức giá giới thiệu cực kỳ hợp lý, góp phần giải quyết được tối ưu nhu cầu đầu tư và an cư cho mọi khách hàng", đại diện Chủ đầu tư chia sẻ.

Lễ kick-off dự án đã diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng

Tiếp lửa cho đội ngũ kinh doanh, tại sự kiện, Nhà phát triển dự án DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services - đã chia sẻ những thông tin quan trọng về thị trường và những giá trị tiềm năng cũng như các tiện ích cao cấp của A&T Sky Garden.

Cũng trong sự kiện, Nhà phát triển dự án DXMD Vietnam đã tiến hành ký kết hợp tác phân phối với các đơn vị môi giới hàng đầu trong ngành bất động sản, hứa hẹn mang đến sự thành công lớn cho Dự án A&T Sky Garden.

Nhà phát triển dự án DXMD Vietnam và các đối tác phân phối dự án A&T Sky Garden

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần có những chuyển biến tích cực, A&T Sky Garden được hứa hẹn sẽ là một "biểu tượng thịnh vượng" mới, đón đầu cơn sóng phục hồi của thị trường Bất động sản, đáp ứng cả về môi trường sống xanh, sống cân bằng "Thân - Tâm - Trí" và tiềm năng tăng giá trong tương lai bởi những ưu thế vượt trội.



A&T Sky Garden sở hữu vị trí hiếm có, khó tìm với "3 mặt hướng thủy" cùng vị thế độc tôn: "Cạnh Sông – Bên Hồ - Trong Phố" khi tọa lạc giữa 2 dòng sông Sài Gòn và sông Lái Thiêu, liền kề Hồ Gươm Xanh thơ mộng, ngay lõi khu dân cư sát cạnh Sài Gòn. Trong phong thủy, những căn hộ ven sông được xem là địa thế phú quý, mang lại tài lộc, may mắn và vượng khí giúp gia chủ thuận đường phát triển sự nghiệp, mang tới cuộc sống an lành, hạnh phúc. Đặc biệt, trước thực trạng quỹ đất ngày càng khan hiếm như hiện nay, các sản phẩm bất động sản ven sông đáp ứng nhu cầu ở thực đang càng ngày càng khan hiếm, đây cũng là lý giải cho sức hấp dẫn của A&T Sky Garden trong thời điểm này.

Một góc phối cảnh dự án A&T Sky Garden vào ban đêm

Ngày 17/01/2024 vừa qua, Chủ đầu tư đã chính thức tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án A&T Sky Garden. Đến thời điểm này, công trường đang được thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ bàn giao đến tay khách hàng dự kiến vào Quý 2/2026.



A&T Sky Garden không chỉ được xây dựng thành nơi để ở, mà hơn thế nữa - đây còn là chốn để về, êm ấm, bình an, là nơi mỗi chủ nhân đều có thể thụ hưởng trọn vẹn cuộc sống ở tầm cao. A&T Sky Garden đã được chủ đầu tư thiết đến 6 tầng tiện ích ở mỗi tháp; đặc biệt có đến 4 tầng đỗ xe, cùng hơn 25 tiện ích nội khu như: Khu vườn trên mây, hồ bơi vô cực, Quầy bar, BBQ, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, công viên,… A&T Sky Garden được kỳ vọng sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của cư dân hiện đại chỉ trong "một bước chân".

Với tất cả những lợi thế độc đáo, riêng có của A&T Sky Garden, dự án được kỳ vọng sẽ là sản phẩm bất động sản tiềm năng, là lựa chọn hấp dẫn cho cả nhu cầu an cư, đầu tư và tích lũy tài sản lâu dài.