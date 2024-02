Bùng nổ thị trường căn hộ “sát nách” TP.HCM

Thị trường chung cư căn hộ Bình Dương dự kiến cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn căn hộ vào đầu năm 2024.

Loạt dự án căn hộ sẵn sàng ra mắt

Trái ngược với bầu không khí trầm lắng chung của thị trường bất động sản, những tháng cuối năm 2023 tiếp tục ghi nhận sự sôi động của thị trường bất động sản Bình Dương. Khi các chủ đầu tư, liên tục công bố ra thị trường hàng loạt dự án chung cư, cung ứng ra thị trường chục nghìn căn hộ trong thời gian qua.

Có thể kể đến như các dự án: Tháp căn hộ Bcons City với 2.000 căn hộ của chủ đầu tư Bcons, dự án Picity Sky Park với 1.500 căn hộ của Pi Group, dự án The Emerald 68 với 800 căn hộ của Lê Phong, dự án Phú Đông SkyOne với 800 căn hộ của Phú Đông Group, …

Bên cạnh đó, là dự án Astral City với 5.000 căn hộ do Danh Khôi Group phát triển cũng đã được tái khởi động lại sau 2 năm “đắp chiếu”.

Theo dự đoán nguồn cung nhà ở năm 2024, Savills Việt Nam cho rằng, thị trường TP.HCM sẽ có hơn 16.000 căn hộ và 2.000 căn nhà thấp tầng triển khai. Các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai sẽ có hơn 6.000 căn nhà thấp tầng và 9.000 căn hộ chào bán. Tuy nhiên, với số liệu thu thập được từ các dự án sẽ chào bán tại Bình Dương trong năm 2024 cho thấy, con số này có thể cao hơn nhiều so với dự báo.

Cụ thể, theo thống kê một số dự án căn hộ dự kiến được chào bán trong giai đoạn đầu năm 2024 tại thị trường Bình Dương như: A&T Sky Garden với quy mô 900 căn hộ của chủ đầu tư A&T Bình Dương, dự án Symlife Thuận An với quy mô 600 căn hộ của Nam Hiệp Thành Bình Dương, dự án Bình Dương Tower với quy mô 6.600 căn hộ của Phát Đạt, dự án Green Tower với quy mô 1.175 căn hộ, của TBS Group, dự án Opal Luxury với quy mô 3.400 căn hộ của Đất Xanh, dự án Bcons Bình Thắng với 500 căn hộ của Bcons Group, dự án của T&T Capital tại TP.Dĩ An (Bình Dương) với khoảng 2.000 căn hộ,…

Như vậy, các dự án này dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường Bình Dương hàng chục nghìn căn hộ, với giá chào bán dự kiến là từ 30 – 55 triệu đồng/m2.

Điểm sáng bất động sản căn hộ chung cư, nhà phố

Nhận định về thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận năm 2024. Bà Giang Huỳnh – Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Thị trường và S22M, Savills TP.HCM cho biết: Trong ngắn hạn, thị trường nhà ở sẽ chưa thể phục hồi mạnh mẽ trong năm tới do vừa trải qua một giai đoạn trầm lắng kéo dài từ cuối năm 2022 đến nay.

Bà Giang Huỳnh – Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Thị trường và S22M, Savills TP.HCM.

Các yếu tố đang ảnh hưởng đến thị trường có thể sẽ tiếp diễn vào năm tới như khó khăn về dòng tiền và áp lực trả nợ trái phiếu của các chủ đầu tư, thanh khoản thấp, tâm lý người mua bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, thị trường nhà ở dự kiến sẽ có sự phục hồi dần dần nhờ các nỗ lực của chính phủ trong việc thúc đẩy đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng và minh bạch hoạt động kinh doanh bất động sản.

Với vai trò là trung tâm kinh tế của khu vực phía Nam, nơi có nguồn cầu nhà ở lớn, bất động sản TP.HCM sẽ phục hồi trước, sau đó mới đến các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai.

Nguồn cung dự kiến phục hồi dần từ năm sau cũng được kỳ vọng là động lực lớn cho thị trường trong năm tới. Nếu các chủ đầu tư có thể triển khai các dự án đúng tiến độ, có giá bán hợp lý và pháp lý minh bạch thì sẽ có thể thu hút người mua và khiến thanh khoản của thị trường phục hồi dần. Trách nhiệm tháo gỡ khó khăn về pháp lý từ chính phủ cho các dự án bất động sản cũng đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ thị trường phục hồi.

Cũng theo bà Giang Huỳnh, TP.HCM vẫn sẽ là khu vực có nguồn cầu nhà ở lớn nhờ tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh. Nhưng do thành phố có quỹ đất hạn chế và giá bất động sản cao nên xu hướng đầu tư bất động sản ra các tỉnh lân cận là xu hướng không thể tránh khỏi.

Trong thời gian tới, bất động sản ven TP.HCM sẽ tiếp tục là sản phẩm đầu tư tốt bởi kết nối hạ tầng cải thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh lân cận đến TP.HCM.

“ Loại hình bất động sản truyền thống là căn hộ chung cư, nhà phố sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường khó khăn như giai đoạn vừa qua, các nhà đầu tư đã có tâm lý thận trọng hơn khi ra quyết định đầu tư. Do đó, để thu hút được người mua, các chủ đầu tư dự án cần chú trọng hơn về vị trí phát triển ở những khu vực có nhu cầu ở thực cao, đầu tư vào chất lượng phát triển, quy hoạch bài bản, giá bán hợp lý, tiến độ xây dựng rõ ràng và pháp lý minh bạch” bà Giang Huỳnh chia sẻ thêm.