Bùng nổ ưu đãi lên đến 1,1 tỷ tại Sapphire Vinhomes Ocean Park

Thời điểm "vàng" mua nhà Vinhomes



Theo đó, chỉ cần 700 triệu đồng vốn ban đầu khách hàng đã sở hữu được căn hộ và có thể xách vali về ở ngay tại phân khu Sapphire Vinhomes Ocean Park cùng với cộng đồng hơn 30.000 cư dân hiện hữu. Khi mua nhà ở thời điểm hiện tại, khách hàng sẽ được hưởng trợ lực tài chính từ phía ngân hàng cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ (GTCH) và hưởng lãi suất 0% đến tháng 5/2024.

Hơn nữa, khách hàng có thể lựa chọn phương án thanh toán sớm để được chiết khấu lên đến 15% giá trị căn hộ. Hoặc lựa chọn phương án thanh toán theo tiến độ để được chiết khấu đến 12,5% GTCH. Đây cũng là mức chiết khấu cao chưa từng có tại Sapphire Vinhomes Ocean Park.

Ngoài ra, chính sách còn bao gồm combo quà tặng giá trị: Gói quà tặng nội thất lên đến 600 triệu; Voucher Vinfast lên đến 200 triệu và chiết khấu thêm 0,5% GTCH khi mua qua Vinhomes Online. Như vậy, khi sở hữu căn hộ Sapphire vào thời điểm này khách hàng sẽ nhận được combo chiết khấu và quà tặng lên đến 1,1 tỷ đồng.

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của bất động sản Gia Lâm trước thềm lên quận cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, phân khu Sapphire đang được hưởng lợi thế kép cho tiềm năng tăng giá vượt bậc trong thời gian tới.

Nhận nhà ở ngay – lợi cả đôi đường

Với lợi thế nhận nhà ở ngay cùng chính sách bán hàng siêu khủng mới ra mắt. Phân khu Sapphire đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm mua để ở và đầu tư nhất ở thời điểm hiện tại, vừa tiết kiệm được nguồn vốn và lại mang lại tối đa hoá lợi nhuận cho khách hàng.

Nằm ngay tại cửa ngõ của dự án và sát đại lộ thịnh vượng 52m của khu đô thị, phân khu Sapphire là tâm điểm đi muôn nơi khi chỉ mất vài phút là di chuyển đến các tiện ích điểm nhấn của khu đô thị như Hồ Ngọc Trai (24,5ha); đại học VinUni; Vinschool tòa nhà văn phòng TechnoPark ,Vincom Mega Mall,… và thuận tiện di chuyển ra trục đường chính Lý Thánh Tông; Cao tốc Hà Nội- Hải Phòng để kết nối nhanh chóng với các tỉnh kế cận.

Phân khu Sapphire sở hữu vị trí đắt giá kế cận mọi tiện ích điểm nhấn của Vinhomes Ocean park.

Do đó, mà nhiều khách hàng lựa chọn đây làm nơi an cư lý tưởng của mình và có số lượng khách hàng thuê đông đảo là cộng đồng tinh hoa đang sinh sống và làm việc tại Vinschool, VinUni, TechnoPark và chuyên gia từ hơn 1000+ KCN tại Hưng Yên; Hải Dương; Bắc Giang;…



Ngoài hệ tiện ích đồng bộ All - In – One đẳng cấp và tiện ích nội khu đa dạng dưới thềm nhà thì cư dân tại Sapphire còn đang được trải nghiệm "chất sống sang - sống nghỉ dưỡng" ngay tại nơi mình ở.

Hàng ngày, sau khi đi làm về cư dân còn có thể đi biển để thư giãn hay tham gia vào các hoạt động giải trí cộng đồng như Phố Đi Bộ; Show nhạc Dear Ocean,… và chuỗi mini festival đa dạng theo chủ đề. Đồng thời đây cũng là cơ hội kinh doanh homestay mà chưa có khu đô thị nào ở Thủ Đô có thể đem lại cho các nhà đầu tư.

Mọi thông tin về phân khu Sapphire, xin vui lòng liên hệ:

Đại lý phân phối độc quyền S1&S2 Vinhomes Ocean Park: Tân Thời Đại (Hotline: 0906 628 855); MDLand (Hotline: 0934 678 169); Bighomes (Hotline: 0943 272 288); Phúc Lộc (Hotline: 0888 236 888); Tân Hương Phát (Hotline: 0916 915 598)