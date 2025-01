Bước chuyển mình mạnh mẽ của SMC: Tái định vị thương hiệu, vươn tầm quốc tế

Tái định vị thương hiệu từ một nhà cung cấp thiết bị cơ giới, SMC đã vươn mình trở thành nhà thầu toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và vươn tầm vị thế trên thị trường quốc tế.

Thay đổi để bứt phá, vươn mình ra "biển lớn"

Hiểu rõ rằng sự đổi mới là chìa khóa để thích nghi và phát triển, SMC đã thực hiện một bước ngoặt quan trọng trong hành trình của mình. Tên gọi cũ không còn phản ánh đầy đủ tinh thần tiên phong và định hướng mở rộng quy mô hoạt động ra toàn quốc lẫn quốc tế. Với tầm nhìn tạo dựng những giá trị bền vững và vươn xa hơn, từ ngày 09/09/2024, SMC chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC.

Cùng với đó, SMC ra mắt logo và nhận diện thương hiệu mới, một biểu tượng hiện đại, mạnh mẽ, phản ánh khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Logo này không chỉ đơn thuần là một dấu hiệu nhận diện thương hiệu mà còn truyền tải thông điệp về sự đổi mới, gắn kết và cam kết hợp tác lâu dài với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

Những cột mốc khẳng định tầm vóc

Năm 2024 đánh dấu một loạt thành tích ấn tượng, giúp SMC khẳng định vị thế trong ngành năng lượng tái tạo, công nghiệp nặng và giao thông, không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế. SMC tự hào được ghi danh và thăng hạng trong các bảng xếp hạng uy tín như Top 100 Công ty sở hữu cần trục lớn nhất thế giới, Top 50 Công ty vận tải hạng nặng hàng đầu thế giới, Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

SMC vinh dự được ghi danh trong các bảng xếp hạng uy tín tại Việt Nam và quốc tế.

Những thành tựu này là minh chứng rõ nét cho bước tiến vượt bậc của SMC trong việc cung cấp giải pháp toàn diện, từ lắp đặt kết cấu, vận chuyển siêu trường siêu trọng đến thi công các công trình trọng điểm quốc gia và khu vực. Đây không chỉ là sự công nhận mà còn là động lực để SMC không ngừng đổi mới, cải tiến và vững vàng khẳng định vị thế hàng đầu.

Nội lực mạnh mẽ: Chìa khóa của sự phát triển bền vững

Một trong những thế mạnh vượt trội giúp SMC chinh phục mọi dự án phức tạp chính là hệ thống thiết bị đặc chủng chuyên dụng, hiện đại hàng đầu Việt Nam, bao gồm:

Hơn 100 cần trục với tải trọng từ 25 tấn đến 1.250 tấn, đáp ứng mọi nhu cầu từ nâng hạ đến lắp đặt các dự án trọng điểm mang tầm cỡ quốc gia.

Hệ thống thiết bị vận chuyển siêu trường siêu trọng hiện đại, bao gồm hơn 50 đầu kéo MAN/Kamaz/Shacman, hơn 100 trục rơ mooc thủy lực Goldhofer, 48 trục rơ mooc tự hành SPMT Scheuerle (Đức) với tải trọng lên đến 48 tấn/trục cùng hệ thống rơ mooc vận chuyển đa dạng chủng loại.

Hệ thống sà lan thi công, vận chuyển tải trọng 14.000 tấn – những sà lan lớn bậc nhất Việt Nam hiện nay, là "chìa khóa" để SMC thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi trong điều kiện khó khăn nhất.

Nhờ sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại và đa dạng, SMC đã xuất sắc hoàn thành nhiều dự án phức tạp, có quy mô trọng điểm quốc gia như Điện gió Ea Nam – Đắk Lắk, Điện gió Đông Hải 1 – Trà Vinh, Điện Gió Đắk N'Drung 1,2,3 – Đắk Nông, Điện Gió Trung Nam 1,2,3 – Ninh Thuận, Điện gió Phước Hữu Số 5 – Ninh Thuận, Điện gió Nearshore Cà Mau 1B – Cà Mau… và rất nhiều dự án O&M điện gió khác.

Ngoài ra, SMC còn ghi dấu qua các dự án vận chuyển siêu trường siêu trọng, bao gồm các thiết bị điện gió khổng lồ, kết cấu thép, các cấu kiện dầu khí có trọng lượng lên đến hàng ngàn tấn… Những thành công này đã góp phần khẳng định vị thế của SMC là một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp nặng và giao thông.

SMC đã tham gia vào các dự án vận chuyển siêu trường siêu trọng cho các dự án dầu khí, công nghiệp nặng, hạ tầng giao thông…

Bên cạnh đó, SMC luôn đặt con người ở trung tâm chiến lược phát triển. SMC sở hữu đội ngũ kỹ sư, chuyên gia được đào tạo bài bản từ các chương trình quốc tế, không chỉ có kinh nghiệm thực tế mà còn liên tục cập nhật công nghệ mới. An toàn lao động cũng là ưu tiên hàng đầu của SMC. Với hệ thống quản lý an toàn nghiêm ngặt, cùng các chương trình đào tạo và chăm sóc sức khỏe định kỳ, đã tạo nên môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của dự án.

Cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ – Đặt khách hàng làm trung tâm

SMC luôn hướng đến mục tiêu mang lại giá trị tối ưu nhất cho khách hàng thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới mô hình hoạt động. Với chiến lược đa ngành, SMC không giới hạn mình trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mà còn mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác, bao gồm:

Xây lắp kết cấu công nghiệp nặng: Tham gia các dự án nhà máy, cầu đường và hạ tầng công nghiệp.

Vận tải và logistics: Cung cấp dịch vụ vận chuyển đa phương thức cho các ngành dầu khí, hóa chất và sản xuất công nghiệp.

Sự đa dạng trong chiến lược hoạt động giúp SMC không ngừng nâng cao sức cạnh tranh và mở ra cơ hội phát triển bền vững trên một thị trường đầy biến động.

Với tầm nhìn dài hạn và cam kết đổi mới không ngừng, SMC đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Sự kết hợp giữa nội lực vững chắc và tinh thần sáng tạo đã giúp SMC trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp nặng và giao thông. SMC tự hào kiến tạo giá trị bền vững, không chỉ cho hôm nay mà còn cho thế hệ mai sau, khẳng định vị thế một doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới.