Bước ngoặt của thị trường bất động sản Bến Cát

Nhu cầu lớn, dự án mới nhộn nhịp chào hàng

Không chỉ ở Thủ Dầu Một, Thuận An hay Dĩ An, gần đây trên địa bàn Bến Cát đã xuất hiện một số dự án căn hộ. Có thể kể đến như Thịnh Gia Tower (hơn 1.000 căn hộ); Unico Thăng Long (gần 700 căn hộ), TTG Royal Residence (784 căn hộ), Phú Gia Luxury Residence (hơn 900 căn hộ); Golden Silk Complex (1.300 căn hộ)…

Sự xuất hiện ào ạt của các dự án căn hộ cho thấy tốc độ đô thị hóa của Bến Cát đang rất cao, dân số tập trung đông và nhu cầu trải nghiệm dịch vụ hiện đại của người dân đã tăng lên rõ rệt. Điều này tương tự Thuận An và Dĩ An vài năm trước đây, trước khi phát triển trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Thị xã Bến Cát hiện đang phát triển công nghiệp năng động nhất tại Bình Dương với việc thu hút 3.800 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn gần 40.000 tỉ đồng và 726 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 7 tỉ USD. Trong bán kính 10 km, Bến Cát đang có nhiều KCN hàng đầu như VSIP II (1345ha), VSIP II mở rộng (1.700ha), Mỹ Phước 3 (gần 700 ha), Mỹ Phước 2 (800 ha), Mỹ Phước 1 (gần 500 ha). Không chỉ doanh nghiệp trong nước mà rất đông các tập đoàn đa quốc gia từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan… đang chọn Bến Cát để thiết lập "cứ điểm" sản xuất bởi tại đây môi trường trong lành, giao thông kết nối thuận tiện và tiện ích dịch vụ phong phú, đáp ứng nhu cầu của số đông người lao động.

Phối cảnh BenCat City Zone – dự án nhà phố kết hợp ở và kinh doanh mới nhất tại thị xã Bến Cát. Khách hàng mua dự án này được chiết khấu 10% tổng giá trị, được tặng 1.000 USD và rút thăm trúng xe 1 oto Camry, 3 xe máy Yamaha.

Thống kê cho thấy số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Bến Cát hiện nay lên đến 32.000 chuyên gia và 300.000 kỹ sư, công nhân. Như vậy, nhu cầu nhà ở rất lớn, còn lâu các doanh nghiệp bất động sản mới đáp ứng đủ.

Chưa kể sắp tới trường Đại học Quốc tế Việt Đức khai trương với khoảng 12.000 sinh viên theo học mỗi năm sẽ càng gây áp lực về chỗ ở. Đó cũng là nguyên nhân các doanh nghiệp bất động sản phát triển dự án căn hộ để đáp ứng vì quỹ đất ngày càng eo hẹp. Trong khi đó, giá đất nền tại Bến Cát cũng đang có xu hướng tăng đều đặn mỗi năm khoảng 20%. Với đà này, nhiều chuyên gia dự báo vài năm tới mặt bằng giá đất tại Bến cát chắc chắn sẽ bắt kịp Dĩ An, Thuận An.

"Chỉ dấu" cho sự phát triển

Những nhà đầu tư am hiểu thị trường bất động sản cho rằng việc Bến Cát xuất hiện ngày càng nhiều dự án căn hộ là một "chỉ dấu" cho sự phát triển toàn diện của địa phương này. Bởi những nơi phát triển căn hộ thì mật độ dân cư sẽ ngày càng đông đúc, nhiều việc làm mới được tạo ra, thu nhập người dân tăng lên kéo theo tốc độ đô thị hóa được đẩy mạnh. Đặc biệt, sẽ xuất hiện ngày càng nhiều tiện nghi dịch vụ cao cấp để đáp ứng những nhu cầu trải nghiệm mới của người dân.

Hiện nay, hai dự án thương mại đang rất được chờ đợi tại Bến Cát là trung tâm thương mại Điện Quang Việt Hoa (Đài Loan) và khu thương mại phức hợp Central Retail quy mô 3 ha của nhà đầu tư Thái Lan. Cách đó không xa là dự án trung tâm thương mại thế giới Bình Dương bao gồm nhiều tiện ích như trung tâm hội chợ, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm, khu văn phòng, khu vui chơi trẻ em, khu triển lãm các ngành nghề truyền thống, công viên mặt nước, khu phố đi bộ, nhà ga Metro… do tập đoàn Becamex IDC làm chủ đầu tư. Như vậy, sắp tới Bến Cát không chỉ trở thành "thủ phủ công nghiệp" mà còn là đầu mối của các hoạt động thương mại – dịch vụ tại Bình Dương.

Trường Đại học Quốc tế Việt Đức với quy mô đào tạo 12.000 sinh viên sắp đi vào hoạt động tại Bến Cát.

Đón sóng đầu tư bất động sản, bên cạnh các dự án căn hộ, gần đây Bến Cát cũng xuất hiện một số dự án nhà phố kết hợp kinh doanh thương mại, vốn là loại hình bất động sản còn khá mới mẻ tại khu vực này. Các dự án này tung ra thị trường đã tạo nên làn sóng đầu tư mạnh mẽ, giao dịch sôi động và mang lại lợi nhuận khá hấp dẫn cho nhà đầu tư. Đơn cử như các dự án Bình Dương Avenue City, The Eden City hay Phố thương mại Lộc Phát, Phố thương mại Nhật Huy.

Đầu tháng 12 vừa qua, Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F (gồm Uniland, Nam Dương, Á Châu, Minh Dương và Nhất Việt) đã công bố dự án khu đô thị thương mại BenCat City Zone tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Thành (ĐT 741), trung tâm thị xã Bến Cát và liền kề các KCN Mỹ Phước, VSIP 2, VSIP 2 mở rộng. Với chỉ 255 sản phẩm nền đất thương mại có giá chỉ 738 triệu đồng, dự án này lập tức thu hút rất đông khách hàng giao dịch ngay khi vừa công bố ra thị trường.

Giới kinh doanh bất động sản cho rằng, hiện nay thị trường Bình Dương đang có nhiều lợi thế phát triển. Tuy nhiên, Thủ Mầu Một, Thuận An và Dĩ An cũng dần trở nên "chật chội" và mặt bằng giá đã tiệm cận TPHCM. Do vậy, xu hướng dòng tiền chảy vào Bến Cát là tất yếu bởi nơi đây đang có nhiều thuận lợi, biên độ tăng giá còn tốt, nhất là với phân khúc đất nền.