Bước qua 1/6, 3 con giáp gặp quý nhân: Lộc về như suối, tin vui dồn dập

Khởi đầu một tháng mới luôn mang theo nhiều kỳ vọng, và với ngày 1/6 sắp tới, không khí ấy càng đặc biệt hơn khi rơi đúng vào đầu tuần. Theo quan niệm tử vi phương Đông, đây là thời điểm bản mệnh dễ bắt sóng năng lượng tích cực, nhất là với những người đang trong chu kỳ chuyển vận. Trong số 12 con giáp, có ba cái tên được nhắc đến với cường độ may mắn dày đặc hơn cả, không chỉ ở chuyện tài lộc mà còn ở cả các mối quan hệ và tinh thần. Điều đáng chú ý là vận đỏ lần này không đến theo kiểu trời cho ngẫu nhiên, mà thường mở ra từ những cuộc gặp cũ, những lời mời tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Tuổi Tỵ: Tài lộc gõ cửa từ một người tưởng đã quên

Người tuổi Tỵ vốn nhạy bén, biết quan sát và thường chọn cách đi đường dài thay vì ồn ào trước đám đông. Bước vào ngày đầu tiên của tháng 6, năng lượng dành cho con giáp này khá đặc biệt khi sao Thiên Tài chiếu sáng vào cung tài bạch, mở ra cơ hội từ chính những mối quan hệ cũ. Đó có thể là một người bạn lâu năm không liên lạc bỗng nhắn tin rủ hợp tác, một khách hàng từng giao dịch nay quay lại đặt đơn lớn, hay thậm chí một dự án bị gác lại vì lý do nào đó nay được mở lại với điều kiện tốt hơn.

Lời khuyên cho người tuổi Tỵ trong ngày này là đừng bỏ qua những tin nhắn cũ, đừng để email lạc trôi mà không xem, vì rất có thể tài lộc đang nằm im trong những góc nhỏ ấy. Về sức khỏe, người tuổi Tỵ cần để ý đến giấc ngủ, tránh thức quá khuya kẻo ảnh hưởng đến nhịp làm việc cả tuần. Chuyện tình cảm với người đã có đôi sẽ êm đềm, còn người độc thân có thể bắt gặp ánh nhìn thú vị từ ai đó trong môi trường làm việc, đừng vội bỏ qua nếu thấy đối phương chủ động bắt chuyện.

Tuổi Ngọ: Công việc bứt tốc, danh tiếng nhân đôi

Nếu Tỵ thiên về tiền bạc thì Ngọ lại được hưởng vận khí mạnh ở mảng công danh sự nghiệp. Vốn là con giáp năng động, ưa thử thách, người tuổi Ngọ thường bị đánh giá là vội vàng, nhưng chính tốc độ ấy lại trở thành lợi thế khi cơ hội ngắn ngày xuất hiện. Vào ngày 1/6, sao Tử Vi tương trợ giúp người tuổi Ngọ dễ được cấp trên để mắt, một dự án đã ấp ủ từ trước có thể được duyệt nhanh chóng, hoặc một đề xuất tăng lương, đổi vị trí được đưa lên bàn.

Điều quan trọng là bản mệnh cần chuẩn bị sẵn tinh thần, có thể tranh thủ xem lại các file công việc đang dang dở vào đêm 31/5 để khi được gọi tên là sẵn sàng trình bày. Về tiền bạc, người tuổi Ngọ có thể nhận được khoản thưởng nhỏ hoặc tiền hoàn về từ một giao dịch tưởng đã thất bại. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý không nên ký hợp đồng dài hạn khi chưa đọc kỹ điều khoản, vì sao xấu vẫn còn ẩn ở góc cung huynh đệ, dễ gây hiểu lầm giữa các bên đối tác. Tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc, người có gia đình nên dành thời gian trò chuyện cùng nửa kia, tránh để công việc cuốn đi đến mức quên mất bữa cơm chung.

Tuổi Dậu: Tiền vào bất ngờ, mối quan hệ mở ngả mới

Con giáp thứ ba được điểm tên là tuổi Dậu, vốn tỉ mỉ, kỹ tính và đôi khi hơi cầu toàn. Ngày 1/6 mở ra cho người tuổi Dậu một luồng gió mới, đặc biệt là ở mảng tài chính ngoài lương. Có thể là một khoản tiền thưởng đến muộn, một món đồ bán online được giá hơn dự tính, hoặc một người quen trả lại khoản nợ tưởng đã quên. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao cũng bắt đầu sinh lợi, không phải theo nghĩa vật chất tức thì mà là mở ra những ngả đi mới cho công việc về sau.

Lời khuyên cho người tuổi Dậu là đừng từ chối lời mời cà phê tưởng chừng xã giao, đừng vội tắt điện thoại khi có số lạ gọi đến, bởi đôi khi một câu chuyện ngẫu nhiên lại dẫn đến một hợp đồng có thật. Về sức khỏe, người tuổi Dậu cần chú ý đến hệ tiêu hóa, hạn chế đồ cay nóng và rượu bia vào buổi tối. Chuyện tình cảm có chuyển biến tích cực, đặc biệt với những ai đang trong giai đoạn tìm hiểu, một câu hỏi thẳng thắn từ đối phương có thể là dấu hiệu cho bước tiến quan trọng mà bản thân đã chờ đợi từ lâu.

Điểm chung của ba con giáp Tỵ, Ngọ, Dậu trong ngày 1/6 không nằm ở chỗ trời ban lộc một cách ngẫu nhiên, mà ở chỗ những cơ hội đã âm thầm tích lũy từ trước nay đến lúc nở ra. Vậy nên, dù tử vi có dự báo thuận lợi đến đâu, điều cần làm trước tiên vẫn là chuẩn bị sẵn tinh thần và giữ thái độ cởi mở với những điều bất ngờ. Một tin nhắn cũ chưa trả lời, một file công việc còn dang dở, một cuộc hẹn xã giao chưa nhận lời, tất cả đều có thể là cánh cửa dẫn đến điều tốt đẹp. Khởi đầu tháng 6 vì thế không cần ồn ào, chỉ cần bản thân đủ tỉnh táo để nhận ra cơ hội đang gõ cửa, và đủ chủ động để bước qua ngưỡng cửa ấy thay vì đứng nhìn nó khép lại.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.