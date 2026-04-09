Bước sang tuổi trung niên, dù dư dả đến đâu cũng đừng chi tiền cho 3 việc này: Không biết sớm dễ hối hận

Những khoản chi “vặt” tưởng nhỏ nhưng ngốn tiền

Nhiều người từng rơi vào tình huống: cuối tháng kiểm tra tài khoản, không mua sắm gì lớn nhưng tiền vẫn “bốc hơi”.Thực tế, vấn đề nằm ở những khoản chi nhỏ lẻ nhưng cộng dồn lại có thể lên đến số tiền lớn mỗi tháng.

Một cư dân mạng chia sẻ rằng gia đình anh có tổng thu nhập hơn 30.000 NDT/tháng (115 triệu đồng), nhưng vẫn hết sạch. Ngoài tiền nhà và học phí cho con, phần còn lại “biến mất” trong các chi tiêu sinh hoạt không kiểm soát.

Chỉ khi rà soát chi tiết hóa đơn, nhiều người mới giật mình nhận ra nhiều khoản là chi tiêu lãng phí hoặc không cần thiết. Kinh nghiệm rút ra là nên ghi chép chi tiêu một cách cụ thể theo từng danh mục thay vì chỉ nhìn tổng số, bởi việc này giúp “đánh thức” nhận thức về dòng tiền.

Đồng thời, cần nhận diện những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên dù không quá cần thiết vì chính chúng âm thầm bào mòn tài chính. Ngoài ra, việc tạo ra các “rào cản” trong mua sắm như tắt gia hạn tự động, hạn chế thanh toán nhanh hoặc chờ 48 giờ trước khi quyết định mua cũng giúp bạn tỉnh táo hơn trước các nhu cầu không thực sự cần thiết.

Chi tiền cho “tri thức trả phí” nhưng không học thật

Một xu hướng phổ biến ở người trung niên là chi tiền cho các khóa học với mong muốn “không bị tụt hậu”. Tuy nhiên, nhiều người rơi vào tình trạng “mua để yên tâm” hơn là học thực sự.

Người phụ nữ tên Tiểu Mỹ cho biết cô hối hận khi bỏ 2.000 NDT (7,7 triệu đồng) mua khóa học AI trực tuyến nhưng chỉ học được vài buổi rồi bỏ dở và khóa học sau đó gần như không bao giờ được mở lại.

Ngược lại, có người chọn cách tự học bằng cách tìm tài liệu miễn phí, tham gia cộng đồng và sử dụng công cụ AI để hỗ trợ. Kết quả, họ vẫn thành thạo kỹ năng dù bỏ ra chi phí rất thấp.

Có thể thấy, tiêu nhiều tiền không đồng nghĩa với thu nạp được nhiều kiến thức. Thay vì vội vàng đăng ký các khóa học đắt đỏ, bạn nên tận dụng trước các nguồn tài nguyên miễn phí để kiểm tra mức độ phù hợp. Đồng thời, cần tập trung vào một kỹ năng cốt lõi, tránh học dàn trải nhiều thứ cùng lúc khiến vừa tốn tiền vừa dễ bỏ cuộc. Nhiều khi, thứ người trung niên mua không phải là kiến thức, mà là cảm giác “mình đang cố gắng”.

Khoản chi lãng phí do thiếu thông tin

Những khoản mất tiền lớn thường đến từ các quyết định quan trọng như sửa nhà, mua xe, bảo hiểm hay vay vốn.

Một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ, ban đầu anh ký hợp đồng sửa nhà với giá 100.000 NDT (385 triệu đồng), nhưng trong quá trình thi công liên tục phát sinh chi phí. Cuối cùng, tổng số tiền lên tới 150.000 NDT (577 triệu đồng) nhưng vật liệu được sử dụng lại kém chất lượng, đắt hơn giá thị trường. Nguyên nhân chủ yếu là do gia chủ thiếu hiểu biết và bị dẫn dắt bởi thông tin một chiều từ phía nhà cung cấp.

Để tránh rủi ro này, trước hết, người trung niên cần thay đổi tư duy từ “tôi không hiểu” sang “tôi không vội” bởi phần lớn các cạm bẫy đều tận dụng sự thiếu kiên nhẫn của người tiêu dùng. Khi nghe những lời thúc ép như “ưu đãi có hạn” hay “giá sắp tăng”, bạn càng cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin.

Bên cạnh đó, trong các quyết định lớn, việc bỏ tiền ra để được tư vấn trước là hoàn toàn xứng đáng, bởi chi phí phòng ngừa luôn thấp hơn rất nhiều so với chi phí sửa sai.

3 bước xây dựng tư duy tiết kiệm bền vững

Một blogger về lối sống có tên @CloudMom có chia sẻ đáng chú ý: “Tiết kiệm tiền không phải là sống khổ, mà là loại bỏ những chi tiêu không cần thiết để cuộc sống trọn vẹn hơn”.

Để tiết kiệm hiệu quả và lâu dài, trước hết người trung niên cần thay đổi tư duy, chuyển từ trạng thái bị ép buộc sang chủ động lựa chọn tiết kiệm cho những mục tiêu quan trọng hơn trong tương lai.

Khi đã có định hướng rõ ràng, bạn nên tạo ra những phản hồi tích cực bằng cách tự thưởng nhỏ cho bản thân mỗi khi đạt được mục tiêu tiết kiệm, điều này giúp duy trì động lực một cách tự nhiên.

Cuối cùng, hãy biến việc tiết kiệm thành những thói quen nhỏ trong đời sống hàng ngày, bởi khi đã trở thành thói quen, nó sẽ không còn là gánh nặng mà trở thành một phần rất bình thường của cuộc sống.

Nhiều người có thể không trở nên giàu có vượt bậc, nhưng ai cũng có thể sống vững vàng hơn nếu kiểm soát tốt chi tiêu. Cắt giảm những khoản không cần thiết không chỉ giúp người trung niên giữ được tiền mà còn mang lại sự chủ động, tự tin và an toàn trong cuộc sống khi về già. Đừng đợi đến khi tài chính gặp vấn đề mới bắt đầu tiết kiệm, bởi khi đó, cái giá phải trả thường lớn hơn rất nhiều.

Theo Toutiao