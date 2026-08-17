Buồn của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới: GDP quý 2 không đạt kỳ vọng, chi tiêu, đầu tư đồng loạt giảm

Theo số liệu Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 17/8, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn đáng kể mức dự báo 2% của thị trường và mức tăng 1,9% đã được điều chỉnh của quý trước.

Nếu tính theo quý, GDP tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo 0,5%.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Kazutaka Maeda tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda cho rằng tăng trưởng vẫn tích cực nhưng các thành phần trong GDP yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, ông nhận định những yếu tố gây suy yếu có thể chỉ mang tính tạm thời và chưa đủ để làm thay đổi triển vọng tăng trưởng hay thời điểm Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất.

Tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn một nửa quy mô nền kinh tế, đi ngang trong quý 2, trái với dự báo tăng 0,5%. Diễn biến này một phần chịu tác động từ các chính sách miễn học phí và giá thuốc lá tăng.

Tiêu dùng và tiền lương là những yếu tố quan trọng được BOJ theo dõi để đánh giá sức khỏe nền kinh tế và quyết định có tiếp tục tăng lãi suất hay không.

Trong khi đó, đầu tư vốn - động lực chính của nhu cầu tư nhân - giảm 1,2% trong quý 2, trái với dự báo tăng 0,4%.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Yoshiki Shinke tại Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life, cho rằng đầu tư doanh nghiệp giảm có thể liên quan đến những gián đoạn và bất ổn do xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, các yếu tố này đang dần giảm và kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp vẫn khá vững.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng. Nhu cầu ổn định tại Mỹ đối với xe hybrid của Nhật Bản cùng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu đã hỗ trợ xuất khẩu thiết bị và linh kiện bán dẫn.

Nhu cầu từ nước ngoài đóng góp 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP quý 2.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chi phí nhập khẩu tăng và áp lực giá từ khâu sản xuất có thể dần chuyển sang người tiêu dùng, gây sức ép lên chi tiêu trong những tháng cuối năm.

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản trong tháng này cho thấy 37 chuyên gia kinh tế dự báo GDP Nhật Bản chỉ tăng bình quân 0,05% trong quý 3.

Dù tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, các chuyên gia vẫn đánh giá nền kinh tế Nhật Bản có khả năng chống chịu tương đối tốt. BOJ hiện được thị trường kỳ vọng có thể nâng lãi suất sớm nhất vào tháng 9.

Theo Reuters