Bứt phá giới hạn, chinh phục thành công với 4 bí quyết

Một khi câu trả lời là "có", bạn cần tôi rèn cho mình 4 bí quyết đại diện cho 4 cột mốc mà bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có thể trải qua trên hành trình chinh phục thành công, từ lúc khởi đầu cho đến khi đã đứng trên đỉnh vinh quang...



Bí quyết đầu tiên: Bước khỏi vùng an toàn, quyết tâm theo đuổi đam mê

Vùng an toàn có thực sự an toàn như bạn nghĩ? Khi mà cuộc sống ngày càng thay đổi, con người cũng ngày càng bứt phá những giới hạn cũ để đạt đến thành công mới. Nếu cứ mãi là chú cá nhỏ bơi quanh quẩn trong chiếc ao làng, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình có khả năng vượt sóng lớn để tiến ra đại dương mênh mông hay không? Bạn tự kìm hãm sự phát triển của chính mình; bỏ lỡ các mối quan hệ xã hội; bị bủa vây bởi nỗi sợ vấp ngã, sợ thua cuộc, sợ mất mát… Tất cả tạo nên 1 bức tường ngăn cách bạn với bên kia thành công.

"Don’t just dream about it, step out and fight for it!" - Bạn muốn thành công ư? Trước tiên hãy mạnh dạn bước 1 bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của mình đã, bản lĩnh đối mặt với những thay đổi và thử thách mới, rồi thành công sẽ dần tìm đến bạn ở 99 bước còn lại.

Như ban nhạc Những năm 90 dám bước ra khỏi vùng an toàn, rẽ ngang khỏi công việc hiện tại để theo đuổi đam mê. Dù "cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ", nhưng họ vẫn quyết tâm khó mấy cũng phải làm, khó mấy cũng phải chơi loại nhạc đó… để rồi đạt được thành công ngoài sức mong đợi.

Bí quyết thứ hai: Mở rộng "chiến tích", không "ngủ quên" trên chiến thắng

"Đôi khi thành công lại là rào cản lớn nhất của người đàn ông". Đứng trên đỉnh vinh quang sau khoảng thời gian dài phấn đấu, bạn dễ có xu hướng buông thả bản thân và tảng lờ trong kiêu ngạo, trong khi những người khác vẫn tiếp tục vươn mình phát triển và lăm le che khuất ánh hào quang của bạn bất kỳ lúc nào. Vì vậy, bạn phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, gác lại cột mốc thành công cũ và tiếp tục phát triển nó bằng những chiến lược tốt hơn, mở rộng quy mô… để thành công của hôm nay sẽ còn tiếp tục lớn mạnh ở những ngày sau đó.

Bí quyết này đã được anh Nguyễn Hoài Thanh - Chủ thương hiệu Đông Tây Barbershop áp dụng xuyên suốt "cuộc chinh chiến" dai dẳng của mình trong lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh với chuỗi làm đẹp dành cho nam giới. Bên cạnh ý chí cầu tiến đáng ngưỡng mộ, anh Thanh còn tràn đầy sự tự tin "vì nghề có, kinh nghiệm có nên không sợ thất bại".

"Khi đã chinh phục 1 đỉnh núi, anh Thanh lại muốn leo lên vị trí cao hơn vì anh tin rằng ở đó, mình sẽ được tiếp tục mở mang tầm mắt và đạt thành công gấp bội." - MC Quang Bảo nhận xét về Anh Nguyễn Hoài Thanh.

Bí quyết thứ ba: Không ngừng nâng cấp bản thân

Nhiệm vụ đầu tiên trên hành trình này, đó là trau dồi kiến thức bên trong. Có thể bạn đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và thành công trong quá khứ, tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào đó thì không gì đảm bảo bạn sẽ tiếp tục đứng vững ở đỉnh vinh quang trong tương lai. Thế giới luôn phát triển và không ngừng thay đổi, đồng nghĩa với việc bạn phải liên tục học hỏi và cập nhật để có thể tự tin đối mặt với các định kiến, nghi hoặc từ những người xung quanh, đồng thời làm tiền đề vững chắc cho sự sáng tạo vượt bậc.

Không đột nhiên mà Da Lab lớn bổng thành người khổng lồ trên con đường âm nhạc chỉ sau 1 đêm. Đó là quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài.

Giống như ban nhạc Da Lab, xuất phát điểm cũng chỉ là những chàng trai học theo cách làm nhạc của người khác. Tuy nhiên theo thời gian, họ dần cảm thấy "không đủ" và bắt đầu trau dồi thêm kiến thức âm nhạc, trải nghiệm nhiều hơn để hoàn thiện các kỹ năng, tìm tòi những thể loại nhạc mới nhưng vẫn không đánh mất cái chất của Da Lab… Từ đó, các sản phẩm âm nhạc của họ được đầu tư nhiều chất xám và nâng cấp lên tầm chất lượng cao hơn.

Nhiệm vụ thứ hai trên hành trình nâng cấp bản thân, đó là hoàn thiện phong thái bên ngoài bằng cách chăm sóc ngoại hình chuẩn lịch lãm. Bởi một diện mạo chỉn chu sẽ giúp ích rất nhiều cho cánh mày râu trong việc thể hiện thái độ tôn trọng với người đối diện, tạo thiện cảm và sự tin tưởng ban đầu, đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài và thành công vượt tầm trong tương lai.

Xuyên suốt hành trình âm nhạc của mình, những chàng trai Da Lab đã từng trải qua một thời sôi nổi, "ồn ào" và nhiều năng lượng. Tuy nhiên, Da Lab của hiện tại là những người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp và thành công nhất định, vậy nên hình tượng mà nhóm hướng đến cũng chuyển hướng sang sự lịch lãm và đĩnh đạc hơn.

Đó là lý do Da Lab nhìn thấy sự đồng điệu với Romano - thương hiệu đồng hành cùng phái mạnh trở thành người đàn ông lịch lãm và thành công.

Bí quyết thứ tư: Lan tỏa thành công dưới dạng yêu thương đến cộng đồng



Ở chặng cuối của hành trình chinh phục thành công, bạn đắm chìm trong sự thỏa mãn và niềm hạnh phúc của kẻ chiến thắng. Khoảnh khắc vinh quang này sẽ càng thêm trọn vẹn khi bạn biết cách chia sẻ nó với những người xung quanh thông qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Đại diện tiêu biểu cho bí quyết này đó là anh Hoàng Hoa Trung - Nhà sáng lập Hệ Sinh Thái Nuôi Em và dự án Sức mạnh 2000. Trong quá trình lan tỏa tình yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn, anh Trung cũng đồng thời tìm thấy sự thành công thông qua các giá trị cho cộng đồng.

