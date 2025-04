BV Land tổ chức sự kiện tri ân và mở bán quỹ căn độc bản

Sự kiện "Vũ Khúc Ánh Sáng" — Dấu ấn gắn kết và tri ân

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lung linh, rực rỡ của những cung đường ánh sáng tại BV Bavella Green Park khi lên đèn, mang đến cuộc sống thịnh vượng phồn vinh và đầy sức sống — sự kiện "Vũ Khúc Ánh Sáng" ra đời như một dấu ấn tri ân và cột mốc gắn kết giữa khách hàng với BV Land.

Theo chia sẻ từ đại diện của BV Land, trong sự kiện này, khách hàng không chỉ được trực tiếp chiêm ngưỡng và trải nghiệm diện mạo khang trang, đẹp mắt, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng của dự án, mà còn hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc đầy xúc cảm cùng ca sỹ khách mời đặc biệt Bảo Trâm Idol và các tiết mục trình diễn bùng nổ của vũ đoàn Cannes.

Bên cạnh phút giây lắng đọng trong không gian đậm chất nghệ thuật, tất cả khách hàng tham dự đều cơ hội nhận quà tặng giá trị, từ quà door gift độc đáo đến cơ cấu quà tặng bốc thăm may mắn hấp dẫn.

Ngoài ra theo thông tin của chủ đầu tư, những khách hàng đặt mua thành công sản phẩm dự án từ nay đến ngày diễn ra sự kiện sẽ được nhận thêm ưu đãi: 15 triệu đồng cho mỗi lô đất nền, 30 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây thô (áp dụng có điều kiện) bên cạnh các chính sách hấp dẫn đang được áp dụng, bao gồm: chiết khấu lên đến 11%, hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị hợp đồng với lãi suất 0% lên đến 24 tháng.

Những món quà tri ân này chính là lời cảm ơn sâu sắc mà BV Land gửi tặng tới tất cả các vị khách quý, đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng BV Bavella Green Park trong suốt thời gian qua.

Chị Tuyết Mai - chủ nhân đã sở hữu sản phẩm nhà phố BV Bavella Green Park từ đợt mở bán đầu tiên chia sẻ: "Quyết định đầu tư vào dự án đã mang đến cho tôi những giá vị vượt trội, để không cũng tăng giá mà về sau kinh doanh, cho thuê thì dòng tiền cũng vô cùng bền vững". Sự kiện tri ân hoành tráng với quỹ hàng đặc biệt cùng nhiều phần quà hấp dẫn càng khiến chị có thêm thiện cảm với chủ đầu tư. Chị cân nhắc sẽ "xuống tiền" tiếp nếu chọn được thêm một sản phẩm ưng ý nhân dịp đang có những chính sách ưu đãi đặc biệt.

BV Bavella Green Park đang dần hoàn thiện để chào đón những chủ nhân đầu tiên

Diện mạo rực rỡ kiến tạo chuẩn sống mới cho cư dân tương lai

BV Bavella Green Park đang từng ngày hiện hữu với diện mạo khang trang, đồng bộ và hiện đại, khẳng định sức hút đặc biệt từ một khu đô thị chất lượng được kiến tạo bài bản. Không gian sống lý tưởng tại nơi đây không chỉ nằm ở tầm nhìn quy hoạch, mà được khẳng định qua những cam kết hiện thực hóa. Tính đến tháng 4/2025, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án — bao gồm hệ thống giao thông nội khu, cấp thoát nước, điện chiếu sáng — đã hoàn thiện đồng bộ, tạo nền móng vững chắc cho một cộng đồng cư dân hiện đại và văn minh.

Hàng loạt tiện ích trọng điểm phục vụ đời sống cư dân cũng đã hoàn thiện tới hơn 90%, từ khu vui chơi rộn tiếng cười trẻ em, sân vận động phủ cỏ xanh mướt, vỉa hè lát gạch sạch sẽ, hoa lá đâm chồi nảy lộc cho đến những tiện ích trang trí nhỏ, đan xen tạo nên hiện trạng đầy sức sống cho dự án.

Khi thành phố lên đèn, BV Bavella Green Park cũng khoác lên một diện mạo rực rỡ lung linh, tạo nên một bức tranh của sự phồn vinh và hy vọng, đúng với định vị "Thành phố công viên ánh sáng" tại Bắc Giang. Tất cả đã sẵn sàng để đón chào cư dân trong một môi trường tiện nghi, hài hòa — nơi trẻ nhỏ có thể vui chơi an toàn, người lớn an tâm tận hưởng nhịp sống cân bằng, hiện đại. Chính những giá trị khác biệt này đã tạo nên sức hút cho BV Bavella Green Park, trở thành tâm điểm lựa chọn cho những gia đình đang tìm kiếm một môi trường an cư hạnh phúc tại Bắc Giang.

Công viên vui chơi dành cho trẻ em là điểm nhấn đắt giá của BV Bavella Green Park

Theo các đơn vị môi giới, quỹ căn giới hạn đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư. Vì vậy sự kiện lần này là cơ hội hiếm có để khách hàng nhanh tay sở hữu những sản phẩm cuối cùng với giá trị đầu tư bền vững, đón đầu một cuộc sống hạnh phúc dài lâu và trở thành một phần của cộng đồng tinh hoa tại khu đô thị đẳng cấp bậc nhất phía Đông Bắc thành phố Bắc Giang. Cùng chờ đón "Vũ Khúc Ánh Sáng" - Sự kiện tri ân khách hàng và mở bán quỹ căn độc bản vào ngày 27.04.2025 tại BV Bavella Green Park.