BVSC: Khó khăn của kinh tế Việt Nam mới chỉ bắt đầu!

Tổng cục Thống kê cuối tuần trước đã công bố báo cáo về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam tháng 2.



Số liệu cho thấy, kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực từ sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, do thị trường tiêu thụ chịu ảnh hưởng bởi bệnh dịch, tính chung 2 tháng đầu năm 2020, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1004,2 nghìn tấn – tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức tăng 4,6% cùng kỳ năm 2019.

Thêm vào đó, do tình trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc do sản xuất tại nước này bị ngưng trệ, đã có tác động tiêu cực lên tăng trưởng sản xuất các ngành công nghiệp của Việt Nam.

Việc đơn hàng mới (đặc biệt là đơn hàng từ Trung Quốc) giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2015 cũng đã góp phần làm giảm tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong 2 tháng đầu năm nay.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung cho 2 tháng đầu năm chỉ tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng trưởng 13,7% của cùng kỳ năm 2018, và 9,2% của cùng kỳ năm 2019.

Động lực chính của ngành sản xuất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 7,4% (tính chung cho 2 tháng), thấp hơn so với mức 11,4% của cùng kỳ năm 2019.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 2, dù tăng 6% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 7,9% so với tháng trước.

Tính chung cả 2 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng 8,3%, đây là còn số thấp nhất kể từ 2014 đến nay.

Vốn đầu tư FDI thực hiện trong 2 tháng ước tính đạt 2,5 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, giảm lần đầu tiên trong 5 năm qua.

Chỉ số CPI tháng 2 giảm 0,17% so với tháng trước. Nguyên do là do dịch bệnh Covid-19, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ của người dân giảm khiến cho giá dịch vụ du lịch, khách sạn, vui chơi giải trí cùng với giá xăng dầu giảm. Đáng chú ý, trong 2 tháng gần dây, do tác động của bệnh dịch, có gần 16,2 nghìn doanh nghiệp tạm dừng việc kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo quan điểm của BVSC, các số liệu thống kê trên cho thấy khó khăn mới chỉ bắt đầu. Do diễn biến lan rộng của Covid-19 ở Hàn Quốc và các quốc gia khác, nhiều khả năng trong thời gian tới, tình hình có thể sẽ trở nên khó khăn hơn, khi nguồn hàng tồn kho và dự trữ nguyên vật liệu của doanh nghiệp sản xuất không còn nhiều.

Kinh tế Việt Nam nhiều khả năng sẽ chịu cú sốc từ phía cầu, nhu cầu trên toàn cầu sụt giảm, và từ phía cung, gián đoạn sản xuất do thiếu nguyên vật liệu, BVSC nhận định.