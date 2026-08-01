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BXH AFF Cup 2026: Tuyển Việt Nam rơi vào thế cực khó, có thể bị loại bởi điều luật nghiệt ngã

| | Sống

Đội tuyển Việt Nam gặp khó sau trận hòa với Singapore.

Chỉ có được 1 điểm trước Singapore, đội tuyển Việt Nam vẫn tạm thời xếp thứ ba bảng A AFF Cup 2026 với 4 điểm. Tình thế đang trở nên vô cùng khó khăn dành cho đoàn quân áo đỏ. Trận đấu gặp Indonesia (20h30 ngày 3/8) sắp tới sẽ là nơi quyết định đến tấm vé đi tiếp.

Xếp hạng tạm thời bảng A AFF Cup 2026

Cần lưu ý rằng, AFF Cup 2026 sử dụng quy định tính đối đầu trực tiếp cho vòng bảng. Điều này khiến cho bất lợi đối với đội tuyển Việt Nam càng tăng lên.

Ở lượt trận gặp Indonesia, nếu để thua, tuyển Việt Nam sẽ đánh mất quyền tự quyết. Khi đó, nếu Indonesia và Singapore hòa nhau ở lượt cuối, Việt Nam có thắng Campuchia cách biệt bao nhiêu bàn vẫn bị loại.

Trong trường hợp hòa Indonesia, bất lợi vẫn bủa vây thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bởi theo quy định tính đối đầu, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp Indonesia hòa Singapore với nhiều bàn thắng ở lượt trận cuối. Lúc này, 3 đội Việt Nam, Indonesia và Singapore cùng có 2 điểm khi xét đối đầu trực tiếp. Nhưng Việt Nam dễ bị loại do ghi ít bàn thắng hơn.

Đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi lớn

Quyền tự quyết chỉ ở lại với đoàn quân áo đỏ nếu như giành chiến thắng trước Indonesia. Đây là thử thách vô cùng khó khăn vào thời điểm này. Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch đã thăng tiến mạnh mẽ thời gian qua và đánh bại nhiều đối thủ thuộc tốp đầu châu Á. Hơn nữa, đội bạn còn được thi đấu trên sân nhà.

Liệu đội tuyển Việt Nam có thể một lần nữa vượt khó?

Theo KDH

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
BXH AFF Cup 2026

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