"Cá mập" đẹp trai nhất Shark Tank tiết lộ tiêu chuẩn chọn người yêu chỉ vẻn vẹn 2 từ

Chương trình Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ mùa 6 chào đón một Nhà đầu tư lần đầu gia nhập - Shark Bùi Quang Minh ( Minh Beta), Chủ tịch Hội đồng quản trị Beta Group.

Hội chị em thi nhau đổ gục trước cuốn "bách khoa toàn thư" sống và vẻ ngoài đẹp trai lãng tử như tổng tài của Shark Minh. Không những đẹp trai soái ca, Shark Minh còn thân thiện, nói chuyện vô cùng dễ thương và có niềm đam mê với cún cưng.

Mới đây, trên facebook cá nhân, Shark Minh Beta đăng chuỗi clip ngắn "Fan hỏi Minh trả lời" để giải đáp tất cả các thắc mắc của người hâm mộ, quan tâm anh về đời sống, kinh doanh và cả chuyện tình cảm.

"Shark đã có người yêu chưa và đâu là tiêu chuẩn của Shark để chọn người yêu?" – "Soái ca" thẳng thắn trả lời: "Mình chưa có người yêu nha. Cho nên bạn nào có mối nào hay ho mai mối mà cảm thấy phù hợp với Shark thì bring it on (mang tới đây)".

Không nói rõ về tiêu chuẩn chọn người yêu nhưng có lẽ Shark Minh để mọi người ngầm hiểu, đối với anh chỉ 2 từ "phù hợp" là đủ.

Shark Minh Beta có vẻ ngoài điển trai, quý ông lịch lãm

Dù sở hữu profile không phải dạng vừa đâu nhưng Shark Minh rất khiêm tốn. Khi được hỏi "Shark có bao giờ nghĩ đến tham gia Người ấy là ai chưa?", Minh Beta trả lời: "Ngày xưa chương trình này có mời mình tham gia nhưng mà sau 1 hồi thì mình suy nghĩ cảm thấy mình không phù hợp lắm với chương trình đó tại thời điểm đó. Tại vì thấy mọi người trên đó ai cũng xinh đẹp, trẻ trung, mình cũng chưa tự tin cho lắm".

Được biết, doanh nhân 8x khá kín tiếng về đời tư. Anh chưa công khai hình ảnh nào bên bạn gái. Có lần, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn CEO Beta Group hẹn hò với "soái ca" khởi nghiệp Phillip An - Co-Founder của Homebase. Nguyên do của sự việc là vì ông chủ của Beta Group đăng tải hình ảnh thân thiết bên Phillip An cùng dòng trạng thái ẩn ý: "Ai cũng giục là phải có bồ đi... thôi thì Tết đến rồi".

Shark Minh Beta từng là học sinh chuyên toán Trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Tốt nghiệp cấp 3, anh nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Australia và tốt nghiệp bằng ưu tú loại 1 tại Đại học Sydney. Sau đó, anh tiếp tục nhận được học bổng Fulbright (Mỹ) và đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard (Mỹ) năm 2014.

Anh trở về Việt Nam khởi nghiệp với chuỗi 6 cửa hàng Doco Donuts & Coffee từ năm 2009, khi trào lưu bánh Donuts đang thịnh hành ở nhiều nước châu Á và kịp rút lui khi xu hướng này thoái trào. Sau đó, anh sáng lập cụm rạp chiếu phim BHD và khu vui chơi ẩm thực Beta Cineple.

Ít ai biết ngoài kinh doanh, Shark Minh Beta còn là một nghệ sĩ. Thành công với ca khúc "Việt Nam ơi" nhưng anh chàng vẫn không có ý định theo con đường nghệ thuật.

Giai điệu quen thuộc "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào mãi hát lên Việt Nam ơi" từng vang lên khắp các nẻo đường, phủ sóng truyền hình mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam xuất trận. Năm 2018, ca khúc Việt Nam ơi của Minh Beta đã trở thành bài hát quốc dân.

Có thể thấy, Shark Minh là hình mẫu "chồng quốc dân" được "phụ nữ rất yêu" và ngưỡng mộ.