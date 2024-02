"Cá mập" Hàn Quốc tung hơn 1.600 tỷ đồng thâu tóm 75% vốn một doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn chứng khoán, tạm lãi hơn 200 tỷ chỉ sau 2 ngày

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa báo cáo đã bán toàn bộ gần 10 triệu cổ phiếu BHI của Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội nhằm thu hồi vốn đầu tư. Lượng cổ phiếu này tương ứng 9,98% vốn cổ phần công ty bảo hiểm này.

Giao dịch được thực hiện trong phiên 19/2. Tạm tính theo giá đóng cửa cùng phiên, Chứng khoán SHS thu về khoảng 239 tỷ đồng sau khi bán hết cổ phiếu.

Cũng trong ngày 19/2, tổ chức DB Insurance Co., Ltd đã báo cáo mua vào 75 triệu cổ phiếu BHI và trở thành cổ đông lớn tại BHI với việc nắm giữ 75% vốn cổ phần. Ghi nhận trong phiên, cổ phiếu BHI xuất hiện giao dịch thỏa thuận với lượng đúng bằng 75 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.628 tỷ đồng (giá bình quân khoảng 21.707 đồng/cp).

DB Insurance Co., Ltd là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu của Hàn Quốc. Hồi tháng 6/2023, tổ chức này đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 75 triệu cổ phiếu BHI từ nhóm cổ đông bao gồm 2 cổ đông lớn là Chứng khoán SHS (nắm 9,98 triệu cổ phiếu) và Đầu tư và tư vấn tài chính quốc tế (nắm 9,83 triệu cổ phiếu) cùng 19 cá nhân khác. Cả 2 cổ đông lớn trên đều đã báo cáo hoàn tất bán ra toàn bộ số cổ phiếu BHI. Do đó, giao dịch trong phiên 19/2 nhiều khả năng là thương vụ chuyển nhượng giữa nhóm cổ đông này với DB Insurance Co., Ltd.

Trong bối cảnh biến động cơ cấu cổ đông, cổ phiếu BHI có xu hướng tăng từ đầu tháng 12/2023, kết phiên 21/2 đạt 25.300 đồng/cp, tăng 98% sau gần ba tháng. Như vậy khả năng DB Insurance Co., Ltd đã tạm lãi hơn 269 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày đầu tư (chưa tính các khoản thuế phí).

Về tình hình kinh doan, cả năm 2023 BHI ghi nhận hơn 2.585 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ gần 5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước.