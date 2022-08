“Cá mập trắng” Greg Norman thiết kế sân golf tại Quảng Bình

Đẳng cấp những sân golf do huyền thoại Greg Norman thiết kế

Với giới mộ điệu, Greg Norman được biết đến là một trong những tên tuổi lớn của làng golf. Ông từng giữ ngôi vị số 1 thế giới suốt 331 tuần ở thập niên 1980 – 1990, vô địch hơn 91 giải đấu quốc tế. Sở hữu những cú swing đẹp mắt và lối chơi quyết liệt như cá mập trắng xứ Úc, tay golf còn được mệnh danh là "Cá mập trắng vĩ đại".

Từ chính kinh nghiệm thi đấu, Greg Norman đã thành công trong việc khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế sân golf. Ông hiện tại là Chủ tịch của Tập đoàn Great White Shark - đơn vị đã thiết kế hơn 100 sân golf tại 34 quốc gia, 6 châu lục và đạt được nhiều giải thưởng uy tín quốc tế.

Nhiều sân golf do ông kiến tạo đã liên tục lọt vào top 100 sân golf tốt nhất thế giới do Tạp chí danh tiếng Golf Digest bình chọn, có thể kể đến như New South Wales Golf Club, Ellerston Golf Club (Úc), Doonbeg Golf Club (Ireland)…

Năm 2018, đích thân "cá mập trắng" Greg Norman đã đến khảo sát thực địa tại Bảo Ninh (Quảng Bình) và ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế cụm sân golf 36 hố theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích 175ha và tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Hình ảnh Greg Norman (áo trắng) đến khảo sát thực địa tại Quảng Bình. (Nguồn ảnh: Dân trí).

Với kinh nghiệm của một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế sân golf, ông Greg Norman đánh giá, khu vực thiết kế sân golf có một lợi thế địa hình rất đặc biệt. Nơi đây sở hữu những cồn cát ven biển độc đáo và hội tụ các yếu tố địa hình – khí hậu lý tưởng để xây dựng được sân golf có chất lượng hàng đầu thế giới. Đặc biệt, khi tán dương một địa hình nào đó là "sinh ra để dành cho golf" thì điều này đồng nghĩa với việc ông đang đánh giá rất cao tiềm năng của nơi đó.



Ông Greg Norman cũng chia sẻ, mỗi sân golf do Great White Shark thiết kế đều mang một nét khác biệt và sân golf tại Quảng Bình cũng sẽ mang dấu ấn riêng. Theo đó, khi thiết kế sân golf này, Great White Shark sẽ giảm thiểu những tác động đến bề mặt và tận dụng tối đa yếu tố địa hình để thiết kế những thử thách cho người chơi.

Khách sạn với tầm nhìn biển, kề sân golf Dolce Penisola Quảng Bình

Được biết, kế bên sân golf do huyền thoại Greg Norman thiết kế đang tiến hành xây dựng dự án Khách sạn dát vàng Dolce Penisola Quảng Bình. Với vị trí mặt biển – kề sân golf, Dolce Penisola hứa hẹn mang đến cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội cho các nhà đầu tư.

Các số liệu nghiên cứu mới được công bố bởi The R&A (Cơ quan quản lý và phát triển golf thế giới) và Sports Marketing Surveys (Đơn vị nghiên cứu thị trường Thể Thao) cho thấy, từ năm 2016 đến nay, số người chơi golf trên toàn thế giới đã tăng hơn 5,5 triệu người. Đến cuối năm 2021, tổng số người chơi golf trên toàn cầu đã lên đến 66,6 triệu người. Phil Anderton - Giám đốc Phát triển của The R&A - cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, golf đang thực sự bùng nổ về mức độ phổ biến".

Nhìn từ góc độ của một golf thủ, ông Lê Hùng Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam đánh giá, lượng người chơi golf trên thế giới vào khoảng 60 triệu người, trong khi Việt Nam đã 5 năm liền được vinh danh là "Điểm đến golf tốt nhất châu Á" (từ 2017-2021) và "Điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2021". Do đó, Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục du khách chơi golf trên khắp thế giới.

Theo đó, sân golf đẳng cấp quốc tế do Greg Norman thiết kế tại Bảo Ninh hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua của các golf thủ đẳng cấp. Với lợi thế kế ngay sân golf, căn hộ khách sạn Dolce Penisola Quảng Bình sẽ là nơi đón trọn nhu cầu nghỉ dưỡng của các vị khách thượng lưu.

Đặc biệt, du khách chơi golf thường là những doanh nhân, thương gia, CEO, giám đốc,… Họ có xu hướng chi tiêu cao hơn so với các đối tượng khác. Từ đó, mang đến cơ hội thu về nguồn lợi nhuận ngoại tệ khổng lồ cho Quảng Bình nói chung và Dolce Penisola nói riêng.

Dolce Penisola nằm kế cụm sân golf 36 hố chuẩn quốc tế do Greg Norman thiết kế.

Không chỉ hấp dẫn du khách với vị trí hấp dẫn kế sân golf, Dolce Penisola còn là điểm đến cho những ai yêu thích tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển Nhật Lệ - Bảo Ninh xinh đẹp (Top 10 bãi biển hoang sơ, hấp dẫn bậc nhất Việt Nam). Khi đó, lượng du khách chơi golf cộng hưởng cùng khách du lịch biển sẽ tạo nên nguồn khách tiềm năng dồi dào cho những căn hộ Dolce Penisola.



Với sự xuất hiện của sân golf do huyền thoại Greg Norman thiết kế, Bảo Ninh đang đứng trước cơ hội trở thành điểm đến sáng giá của du khách thượng lưu trong nước và quốc tế. Trong đó, Dolce Penisola Quảng Bình sẽ một trong những cái tên "đi trước đón đầu", hưởng lợi từ làn sóng phát triển này.

