"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực

Vào giữa tháng 9/2022, các lối lên phố cà phê đường tàu ở Trần Phú, Phùng Hưng, Điện Biên Phủ (quận Hoàn Kiếm) đều có barie chắn ngang, biển báo nhắc nhở du khách không đi vào phố đường tàu ăn uống, chụp ảnh, tham quan để đảm bảo an toàn.

Tại các điểm rào chắn có bố trí lực lượng chốt trực nhằm bảo đảm an toàn đường sắt do hoạt động kinh doanh cà phê gây mất an toàn giao thông đường sắt. Trong đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như rà soát thu hồi đăng kinh doanh của các hộ dân trong khu vực hành lang bảo vệ hành lang an toàn đường sắt.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân khoảng 2 tuần gần đây, nhiều quán cà phê phố đường tàu hoạt động tấp nập trở lại, với khoảng từ 10-15 quán hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại chốt trực phố Trần Phú, Phùng Hưng đều có lực lượng trực chốt.

Nhưng sau rào chắn du khách vẫn đi lại, chụp hình.

Rất nhiều khách du lịch nước ngoài vẫn ngồi ăn, uống cà phê trên phố cà phê đường tàu phố Phùng Hưng.

Du khách đi lại...

... ngồi ăn uống ngay trước mặt chốt trực trên lối lên phố Phùng Hưng.

Một nhân viên bảo vệ xuất hiện chặn một du khách đang đi bộ trong khi những du khách khác vẫn ngồi ăn uống bình thường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khách được nhân viên quán mở dây xích chắn đón vào rất dễ dàng. Một người làm nghề đạp xích lô chở khách du lịch tại đây chia sẻ: "Ai uống cà phê thì cho vào không uống sẽ bị đuổi ngay, nhiều du khách bày tỏ thái độ bất bình bởi đã cấm thì phài cấm tất chứ mắt nhắm, mắt mở buông lỏng thế này tôi thấy gây ra hình ảnh không ổn trong con mắt người nước ngoài"./.