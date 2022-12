Ca sĩ, doanh nhân Hà Anh Tuấn: Ông hoàng “hút vé” của showbiz Việt, người đứng sau công ty làm nhạc cho giải thưởng VinFuture, được "đại gia" Masterise, Trung Nguyên tín nhiệm

Cái tên Hà Anh Tuấn luôn là một trong những tường thành vững chãi nhất của âm nhạc Việt Nam. Ngoài những show diễn luôn cháy vé, nam ca sĩ còn được biết đến với hình tượng một doanh nhân thành đạt với tư duy kinh doanh tử tế ngay từ khi còn rất trẻ.

Ông hoàng “hút show”, người đàn ông lịch lãm trong lòng fan yêu nhạc

Hoạt động trong showbiz Việt đã hơn 16 năm nhưng Hà Anh Tuấn luôn giữ vững hình tượng một nghệ sĩ thực lực và không scandal.

Tuy kín đáo và ít xuất hiện trước truyền thông nhưng không có nghĩa là nam ca sĩ ít show. Anh từng thật thà chia sẻ mình ít lên báo nhưng đắt show… ngầm. Những năm gần đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, giọng ca sâu lắng giàu cảm xúc. Dù là hát lại những ca khúc đã rất quen thuộc với khán giả, nhưng cách phối ấm mới cùng với giọng hát đặc biệt của anh, các ca khúc được cho là chạm đến trái tim của nhiều người nghe, tìm kiếm sự đồng cảm và chữa lành.

Hầu hết các liveshow có sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn đều cháy vé từ rất sớm.

Đặc biệt, liveshow kỉ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật- “Café – in – Concert” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2016 của Hà Anh Tuấn đã nhanh chóng cháy vé và đạt kỷ lục chưa từng thấy.

Liveshow "Truyện ngắn" cuối năm 2019 bán hết 5.000 vé chỉ trong 20 phút. Thậm chí người ta còn sẵn sàng bỏ ra số tiền hơn chục triệu đồng để mua vé chợ đen.

Gần đây nhất, chuỗi đêm nhạc “Storii Concert 01 - Những vết thương lành” của Hà Anh Tuấn đã cháy vé chỉ trong một đêm. Những điều đó đã chứng minh sức hút chưa bao giờ nguội bớt của chủ nhân ca khúc “Tháng tư là lời nói dối của em”.

Một trong những điểm được người hâm mộ đánh giá cao ở các concert Hà Anh Tuấn là kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, hay những cuộc nói chuyện thông minh của nam ca sĩ, điều này giúp âm nhạc chạm gần hơn đến trái tim người nghe.

Hà Anh Tuấn luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, chỉn chu

Nam ca sĩ không thiếu những hợp đồng quảng cáo “khủng”. Ảnh (Internet)

Ngoài những ca khúc đi vào lòng người, những MV âm nhạc đầu tư và những show diễn chất lượng, Hà Anh Tuấn còn thu về không ít hợp đồng quảng cáo “khủng” với những thương hiệu điện thoại, xe hơi xa xỉ nhờ vẻ ngoài lịch lãm của mình. Hà Anh Tuấn luôn đặc biệt chú trọng đến ngoại hình vì theo anh, đó là cách làm làm chủ hình ảnh và tạo nên khí chất của một người đàn ông.



Storii Concert 01 - Những vết thương lành của Hà Anh Tuấn “cháy vé” trong vòng một đêm. (Ảnh: Internet)

“Diện mạo rất quan trọng, vì đó là lời chào đầu tiên của mình đối với những người xung quanh. Muốn nhìn khí chất của một người đàn ông, hãy nhìn vào đôi mắt của anh ấy khi nói về thành công, thất bại và niềm tin. Tuấn rất tin vào những điều mình làm và tự làm chủ hình ảnh của mình. Khí chất là sự tổng hòa giữa diện mạo, kinh nghiệm, trải nghiệm trong những quãng đời mình đã đi qua”, nam ca sĩ chia sẻ tại 1 sự kiện năm 2017.



Chính sự chỉn chu từng chi tiết nhỏ nhất và định hướng đi lên bằng thực lực đã khiến cái tên Hà Anh Tuấn luôn chiếm được sự ưu ái của khán giả và các thương hiệu quảng cáo.

Doanh nhân thành đạt đứng sau công ty được các “đại gia” tín nhiệm

Không chỉ được biết đến với vai trò của một nam nghệ sĩ thành công, Hà Anh Tuấn còn khiến nhiều người nể phục với tư duy kinh doanh tuyệt vời, đúng chất “con nhà nòi”. Năm 23 tuổi, Hà Anh Tuấn vừa đi hát, vừa làm trợ lý cho bố, điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Nam ca sĩ từng chia sẻ: “Theo tôi, chỉ có nhà sản xuất may ra mới có cơ hội trở thành đại gia, còn ca sĩ thì không. Tôi đang cố gắng để trở thành đại gia. Còn việc thành công hay không lại là chuyện khác” – Hà Anh Tuấn cho biết. Nói là làm, đầu năm 2010, Hà Anh Tuấn cùng vài bạn bè chí cốt ra mắt công ty D. Group, một tổ chức sản xuất các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, với chức danh Phó Tổng giám đốc.

Ba trụ cột của Viet Vision (trái qua phải): Giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng, ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đạo diễn Cao Trung Hiếu. Ảnh: Viet Vision

Sau đó, Hà Anh Tuấn vừa là nhà sáng lập, cổ đông và từng là Chủ tịch hội đồng thành viên công ty của Viet Vision. Đây là công ty sở hữu hai thương hiệu âm nhạc Viet Nam Concert và Câu chuyện hòa bình, từng tổ chức rất thành công loạt concert cho Bằng Kiều, Khánh Ly, Thu Phương… Ngoài ra, Viet Vision Entertainment cũng chính là nhà sản xuất cho các sự kiện âm nhạc quốc tế đình đám tại Việt Nam suốt mấy năm qua như: Super Junior, II Divo, Ronan Keating, Kelly Clarkson (tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014)….



Đồng thời, Viet Vision chính là đơn vị chịu trách nhiệm Làm nhạc cho giải thưởng VinFuture của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, và sản xuất phần trình diễn cho John Legend và Christina Aguilera ở cả hai mùa.

Mới đây, Viet Vision đã đăng tải bức ảnh Giám đốc Sản xuất - Võ Đỗ Minh Hoàng và Đạo diễn Cao Trung Hiếu chụp cùng ca sĩ Christina Aguilera, trước thêm diễn ra lễ trao giải. Đây cũng là hai nhà sáng lập, cùng Hà Tuấn trở thành ba trụ cột của Viet Vision.

Trong đó, Giám đốc Võ Đỗ Minh Hoàng và Đạo diễn Cao Trung Hiếu đều được biệt đến là những nhà sản xuất "bảo chứng chất lượng" cho nhiều chương trình quy mô lớn, được khán giả yêu quý.

Bộ ba ăn ý này đã đưa Viet Vision trở thành cái tên có tiếng trong ngành. Họ đã đảm nhiệm sản xuất nhiều chương trình lớn như chuỗi chương trình Việt Nam Concert, show "Mùa thu của Phương" hay chuỗi "See, Sing, Share" của chính Hà Anh Tuấn,... Viet Vision cũng được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tín nhiệm để tổ chức sản xuất chương trình cho mình, như chuỗi The Master of Symphony do "đại gia" bất động sản Masterise đầu tư hay Hành trình trải nghiệm lối sống tỉnh thức của Tập đoàn Trung Nguyên.

Nghệ sĩ “cưng fan” bậc nhất showbiz

Dù khiêm tốn, ít khoe trên mạng xã hội hay thường xuyên xuất hiện trước truyền thông nhưng người hâm mộ cũng dễ dàng nhận ra cuộc sống “thượng lưu” khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ năm 2014, Hà Anh Tuấn đã sở hữu xe Audi sang chảnh. Nam ca sĩ cũng từng khiến dân tình trầm trò khi chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi về đồ công nghệ ưa thích của mình, nổi bật là chiếc headphone Sennheiser Momentum Black có giá gần 300 (khoảng 6,6 triệu đồng) vào năm 2013.

Nam ca sĩ sở hữu xe sang từ những năm 2012. Ảnh: Internet





Căn Penthouse cả trăm tỷ của nam ca sĩ khiến dân tình không khỏi suýt xoa. Ảnh: Internet

Trang phục của anh đều là hàng hiệu giá trị. Nam ca sĩ cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài trên những dịch vụ hàng không cao cấp. Gần đây nhất, Hà Anh Tuấn khiến dân tình trầm trồ khi mạnh tay chi cả trăm tỷ để sở hữu căn Penthouse ven sông Sài Gòn. Căn hộ rộng gần 240 m2, nằm trên tầng 45 và tầm nhìn hướng ra sông, bến du thuyền.



Tuy nổi tiếng và luôn bận rộn với công việc nhưng Hà Anh Tuấn luôn là nam ca sĩ “cưng fan” bậc nhất showbiz Việt. Anh luôn ghi điểm với lỗi ứng xử tinh tế, thân thiện và một tình yêu to lớn dành cho người hâm mộ.

Ảnh chụp màn hình

Hà Anh Tuấn đăng bài cảm ơn người hâm mộ với caption tinh tế, ý muốn gọi người hâm mộ là “friend” thay vì “fan”.

Với tài năng, sự giàu có và vẻ ngoài lịch lãm, Hà Anh Tuấn luôn là tiêu chuẩn của không chỉ giới nghệ sĩ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn hướng đến.

Tổng hợp