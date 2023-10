Ca sĩ Hà Phương: Làm vợ tỷ phú đâu dễ dàng!

"Vợ chồng tôi bị đồn thất thiệt quen rồi"



Tái xuất làng nhạc với MV "Quen với cô đơn" kết hợp cùng Trần Sang, ca sĩ Hà Phương dường như "bắt trend" khi khai thác về chủ đề người thứ ba. Sản phẩm có ý nghĩa như thế nào với sự nghiệp âm nhạc của chị?

Hình ảnh đời thường hạnh phúc của Hà Phương và tỷ phú Chính Chu.

"Quen với cô đơn" thuộc thể loại nhạc trẻ, mang phong cách ballad và có câu chuyện màu sắc mới mẻ, khác hoàn toàn so với những dòng nhạc khán giả đã quen thuộc trước đây mà Hà Phương được yêu mến như dân ca, bolero…

Ở góc độ cá nhân, chắc chắn là bài hát này sẽ có một dấu ấn rất đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Thực hiện một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc hoàn toàn mới, lại kết hợp với Trần Sang tôi không cảm thấy áp lực, ngược lại tôi thấy rất hào hứng và mong được khán giả cởi mở, đón nhận.

Thật ra, những tình tiết trên MV là một câu chuyện có thật từ một người bạn gái thân thiết của tôi tại Mỹ. Đúng lúc đó, tôi tình cờ được nghe câu chuyện trong ca khúc cũng được viết dựa trên câu chuyện có thật của chính nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Tôi thấy khá hợp nên quyết định sẽ thực hiện ý tưởng MV này, may mắn lại kịp "bắt trend" với giới trẻ tại quê nhà (Cười).

Khai thác câu chuyện người thứ ba, đúng thời điểm chị và ông xã Chính Chu vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt. Những câu chuyện đời tư có phải là cảm hứng để chị làm nghệ thuật?

Ca sĩ Hà Phương sinh năm 1972 là em ruột của ca sĩ Cẩm Ly và là chị của ca sĩ Minh Tuyết. Thập niên 90, cô từng được khán giả yêu mến với những ca khúc dân ca, trữ tình như: "Hoa cau vườn trầu", "Bến đỗ chiều mưa", "Vọng cổ buồn"… Năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư, sau đó kết hôn với doanh nhân Chính Chu - một trong những tỷ phú sống tại Mỹ. Sau hơn 20 năm gắn bó, cặp đôi có hai con gái tên Diana và Angelina.

Tôi rất cảm ơn truyền thông và khán giả quan tâm nhiều đến tôi cũng như gia đình của mình. Hiện tại, tôi và ông xã đang rất hạnh phúc. Nếu nói tôi dùng chất liệu đời tư để làm nên cảm hứng nghệ thuật thì có thể nó sẽ nằm ở một khía cạnh khác, chứ không nằm trong câu chuyện ly hôn, tan vỡ hay đại loại những tin tức tương đồng dư luận đã đồn thổi.



Gia đình tôi rất hiểu những tin đồn là từ những tờ báo lá cải, có thể cũng là những người đã và đang cạnh tranh nghề nghiệp với chúng tôi.

Chị có thấy phiền khi cuộc sống hôn nhân của mình liên tục vướng phải những tin đồn tiêu cực?

Nếu nói không thì chắc chắn là mình nói xạo. Tôi nhớ, có lần người ta lấy hình một người nằm chết và khẳng định nạn nhân là Hà Phương. Họ nói tôi tự kết liễu đời mình sau biến cố hôn nhân. Lần khác, tôi bị đồn "thất sủng", được chồng đưa 20.000 tỷ đồng sau khi ly dị để về Việt Nam sống. Bạn bè tôi cười rần rần, nói hôn nhân của tôi giống chuyện thâm cung bí sử. Người thân thì chọc: "Ai bảo em hạnh phúc quá làm chi nên người ta ghét".

Vợ chồng tôi bị những tin đồn thất thiệt quen rồi. Điều tôi quan ngại là người ta vì đồng tiền tung ra những tin đồn thất thiệt, làm tổn hại đến tinh thần những đứa trẻ. Đây mới là điều đáng trách.

Biết khi nào nên nhún, nên nhường

Hà Phương có hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống kinh tế đủ đầy thì nhiều người biết rồi. Có còn điều gì khiến Hà Phương lo sợ, trăn trở?

Điều tôi lo sợ là các con sẽ vào đại học, lúc đó tôi không còn được gần các con như bây giờ, chắc sẽ buồn lắm. Vừa rồi, tôi chỉ đưa đứa cháu đi học đại học xa tiểu bang New York mà tôi đã khóc rồi. Các con cũng an ủi và nói sẽ cố gắng vào trường Colombia ở New York để được gần bố mẹ. Bé Angelina còn hứa sẽ ra ăn tối chung với bố mẹ, thậm chí về nhà ăn tối cùng gia đình. Nghe đến đây tôi cảm thấy ấm lòng.

Ca sĩ Hà Phương.

Ngoài việc lo lắng cho các con, có khi nào ra ngoài, chị rơi vào tình cảnh "nhà giàu cũng khổ"?

Có đó! Đôi khi giàu quá nói gì cũng bị nói rằng tôi giàu nên nói gì cũng được. Câu nói này đã che mắt những người thiếu suy nghĩ để không công nhận khả năng, tài năng của tôi. Còn nếu không muốn nói về cuộc sống giàu sang của mình thì họ lại tò mò rồi bịa đặt những tin đồn thất thiệt. Lắm lúc tôi hay giỡn rằng: "Giàu là một cái tội".

Làm vợ tỷ phú cũng đâu dễ dàng (Cười).

Chị đang nhắc đến chuyện giữ chồng?

Hầu như người con gái nào cũng mong muốn gặp một người chồng thông minh, tài giỏi. Một tướng tài sẽ có nhiều mỹ nhân bao quanh. Tôi luôn ghi nhớ cô của tôi thường dạy: "Lấy chồng như đánh giặc, phải đủ chiến lược".

Chiến lược của chị là…?

Sống thật trong sự khôn ngoan của mình.

Trong đó có bao gồm việc chị cần khéo léo, biết cách "nịnh chồng"?

Khi sống với nhau, nên để ý khi nào nhún và khi nào nhường. Như một vị tiến sĩ tâm lý gia đình từng nói: "Mình nhún một để nhảy lên hai. Phải biết chọn thời điểm thích hợp".

Thời điểm chị chọn từ bỏ hào quang và đam mê nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc gia đình cũng là bí quyết giữ chồng?

Bí quyết? Tôi nghĩ đó không phải là bí quyết, mà là mỗi con người trong cuộc sống đều trải qua các giai đoạn, mỗi bước ngoặt trong cuộc đời.

Bây giờ tôi chỉ đang nói về mình, về hoàn cảnh của tôi nhé. Giai đoạn đó, các con tôi rất cần mẹ khi bố bận quá nhiều việc. Khi tôi ở nhà, các con sẽ học những nền nếp, cách thức sắp xếp trong gia đình ngay từ lúc nhỏ. Chúng là những tờ giấy trắng, khi mình vẽ những gì xấu hay tốt đều sẽ in vào tiềm thức của các bé.

Ông xã hơn tôi 6 tuổi, đối với tôi là tuổi đẹp. Tuổi để cho Hà Phương tựa vai (Cười). Điều đó cũng được thể hiện rõ trong quan điểm dạy dỗ con cái của hai vợ chồng. Trong nhà, anh dạy con cái về học hành, tôi dạy con về đạo đức, sự lễ phép… Đôi khi văn hóa Mỹ - Việt không tránh được những cái khác nhau, chúng tôi thường hay tranh luận trong những buổi cơm tối.

Gia đình là quan trọng nhất

Hy sinh đam mê âm nhạc để vun vén gia đình, chị có coi đây là sự thiệt thòi?

Khi còn ở Việt Nam, tôi đã khẳng định, gia đình là quan trọng nhất đối với tôi. Mặc dù trong ba chị em Hà Phương, Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương là người đam mê nghề nhất… Nhưng ông trời đâu cho ai hoàn hảo cả. Thời gian qua tôi ở nhà làm vợ, làm mẹ nhưng tôi vẫn hoạt động từ thiện giúp đời và thỉnh thoảng tham gia nghệ thuật. Như vậy cũng đủ vui rồi (Cười).

Hà Phương được ông xã ủng hộ quay lại với âm nhạc khi các con đã lớn.

Những năm tháng rời xa nghệ thuật, tôi vẫn dành thời gian trau dồi bản thân, học thêm về điện ảnh, diễn xuất, viết kịch bản, viết sách, ca nhạc, khám phá mình hơn… Tôi rất vui khi được cô giáo Alissa Grimaldi, một người rất nổi tiếng đã làm việc với nhiều ca sĩ và ngôi sao opera đương đại hàng đầu thế giới - phát triển khoảng hát âm vực.

Hiện nay, tôi còn hát được thêm dòng nhạc Opera, càng khiến tôi hứng thú và tò mò khám phá chính mính. Bên cạnh đó, Hà Phương có tham gia bộ phim Mỹ "Finding Julia" đóng chung với hai tài tử Hollywood Richard Chamberlain. Năm tới, tôi sẽ cố gắng ra mắt khán giả Việt Nam và hy vọng được đón nhận.

Khi trở lại với nghệ thuật, ông xã ủng hộ chị thế nào cả về tinh thần và vật chất?

Ông xã rất hiểu tôi đã vì gia đình nên hy sinh nghệ thuật trong một thời gian dài. Khi các con lớn là lúc tôi có thời gian để trở lại nghề. Anh và các con hiểu nên rất ủng hộ. Đối với tôi, tuy trở lại nghề nhưng gia đình vẫn luôn luôn là quan trọng.

Cảm ơn chị!